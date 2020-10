Memorie SanDisk in offerta fino al 59%: chiavette USB, SSD, memorie microSD e SD

Il momento giusto per aumentare il proprio spazio di archiviazione è adesso: grazie alle attuali offerte su Amazon le memorie di SanDisk e Western Digital sono infatti in forte sconto e vi permettono di risparmiare fino al 61% del prezzo originale.

In promozione ci sono le soluzioni più disparate: potete infatti comprare a poco prezzo diverse schede microSD per espandere la memoria dello smartphone oppure per potenziare quella dell’action camera, ma ci sono diverse offerte anche su SSD portatili, schede SD per fotocamere, chiavette USB e tanto altro.

Di seguito trovate la lista delle memorie in promozione che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

SanDisk Extreme PRO scheda di memoria microSDXC da 1 TB + Adattatore SD, fino a 170 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), 4K UHD-ready, V30 In offerta a 252,99 – invece di 623,99

sconto 59% – fino al 1 novembre 2020

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 30,99 – invece di 53,99

sconto 43% – fino al 1 novembre 2020

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità Fino a 100 MB/Sec, Classe 10, U1, Single Pack, 512 GB, Rosso/Grigio In offerta a 78,99 – invece di 164,99

sconto 52% – fino al 1 novembre 2020

SanDisk MicroSDXC UHS-I 256 GB – Scheda per Nintendo Switch, Official Nintendo Licensed Product In offerta a 52,99 – invece di 99,99

sconto 47% – fino al 1 novembre 2020

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria SDXC da 128 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a 37,99 – invece di 55,99

sconto 32% – fino al 1 novembre 2020

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità Fino a 100 MB/Sec, Classe 10, U1, Single Pack, 256 GB In offerta a 36,99 – invece di 46,91

sconto 21% – fino al 1 novembre 2020

SanDisk Extreme PRO scheda di memoria microSDXC da 512 GB + Adattatore SD, fino a 170 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30 In offerta a 139,99 – invece di 253,99

sconto 45% – fino al 1 novembre 2020

SanDisk iXpand Go 128 GB Unità Flash USB per Backup di iPhone e iPad In offerta a 49,99 – invece di 72,99

sconto 32% – fino al 1 novembre 2020

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità Fino a 100 MB/Sec, Classe 10, U1, Single Pack, 200 GB In offerta a 29,99 – invece di 36,54

sconto 18% – fino al 1 novembre 2020

SanDisk Extreme scheda di memoria microSDXC da 512 GB + Adattatore SD fino a 160 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30 In offerta a 112,99 – invece di 221,99

sconto 49% – fino al 1 novembre 2020

SanDisk iXpand Go 256 GB Unità Flash USB con Adattatore USB-A/USB-C In offerta a 79,99 – invece di 125,99

sconto 37% – fino al 1 novembre 2020

SanDisk Extreme PRO Scheda di Memoria da 512 GB, Velocità di Lettura fino a 170 MB/s, Classe 10, U3, V30 In offerta a 143,99 – invece di 299,99

sconto 52% – fino al 1 novembre 2020

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria da 256 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a 69,99 – invece di 114,99

sconto 39% – fino al 1 novembre 2020

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 68,99 – invece di 113,99

sconto 39% – fino al 1 novembre 2020

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 400 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-3, U3, V30 In offerta a 84,29 – invece di 186,99

sconto 55% – fino al 1 novembre 2020

SanDisk Extreme micro SDSQXA1-128G-GN6AA per Action Camera e Droni + Adattatore SD, Velocità di Lettura fino a 160 MB/s, A2 C10 V30 UHS-I U3 In offerta a 26,99 – invece di 49,99

sconto 46% – fino al 1 novembre 2020

SanDisk Scheda Extreme PRO CFexpress Tipo B, 512 GB, fino a 1.700 MB/sec, per filmati RAW 4K In offerta a € 588,99 – invece di € 788,99

sconto 25% – fino al 1 novembre 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).