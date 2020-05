Messenger Rooms, il rivale di Zoom approda anche su Instagram

La chat video Messenger Rooms di Facebook ora funziona anche con Instagram. L’aggiornamento permette agli utenti di Instagram di creare stanze per le videochiamate direttamente da Direct.

La nuova funzionalità, il cui rilascio su Instagram è già iniziato, arriva proprio nel momento in cui Facebook ha aggiunto un flusso costante di nuove funzionalità incentrate sul video, strategia dovuta alla pandemia da coronavirus, che ha cambiato il modo di comunicare tra gli utenti.

Per creare una chat Messenger Rooms, anzitutto, occorre che il proprio account Instagram sia collegato a un account Facebook. Ciò costringerà gli utenti a utilizzare nomi e dati reali, oltre che l’app Messenger, anziché la video chat in-app di Instagram.

L’accesso a una Messenger Room tramite Instagram, infatti, porta all’app Messenger e, naturalmente, una volta che si entra in una stanza, ci sono funzionalità che la chat di Instagram non ha, come filtri di illuminazione per il viso e sfondi “immersivi” che possono adattarsi al proprio ambiente. Messenger Rooms può anche ospitare gruppi più grandi, in quanto supporta fino a 50 partecipanti, mentre le videochiamate di gruppo Instagram sono limitate a sei.

E’ chiaro l’intento di Facebook, che si sta anche muovendo verso un futuro in cui tutti i suoi servizi di messaggistica risultino integrati, e Messenger Room sembra essere la piattaforma prescelta per porre la base per un simile cambiamento. Offrire agli utenti di Instagram la possibilità di passare facilmente a Messenger crea un altro collegamento a Facebook.