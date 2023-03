Messi il minimalista, regala iPhone in oro per la vittoria ai mondiali

La stella argentina Lionel Messi ha deciso di regalare, per festeggiare ulteriormente l’ultima vittoria al mondiale, iPhone in oro a tutta la squadra e ad alcuni componenti dello staff. In totale si tratta di 35 iPhone 14, tutti personalizzati sul retro, per una cifra di circa 210 mila euro.

Secondo un rapporto di The Sun, i dispositivi da 24 carati, dall’aspetto tutt’altro che minimalista, del valore di 175.000 sterline, riportano sul retro il nome nomi del singolo giocatore, i numeri e il logo della squadra. Messi li ha fatti recapitare al suo appartamento parigino lo scorso sabato. Queste le parole che la fonte avrebbe riferito al The Sun:

Lionel voleva fare qualcosa di speciale e vistoso per celebrare il momento di cui va orgoglioso. Si è messo in contatto con l’imprenditore Ben Lyons e hanno inventato il design insieme.

Il rapporto citava anche Ben, CEO di iDesign Gold:

Lionel … è uno dei clienti più fedeli di IDESIGN GOLD e si è messo in contatto con noi un paio di mesi dopo la finale della Coppa del Mondo. Ha detto che voleva un regalo speciale per tutti i giocatori e lo staff per celebrare la straordinaria vittoria, ma non voleva il solito regalo di orologi Quindi, ho suggerito iPhone d’oro con le incisioni dei loro nomi e l’idea gli è piaciuta



L’Argentina, ricordiamo, ha vinto il suo terzo titolo di coppa del mondo sconfiggendo la Francia 4-2 ai rigori e il capitano Lionel Messi ha potuto così alzare il suo primo trofeo della competizione.

La squadra vincitrice della coppa del mondo e, dunque, gli iPhone in oro recapitati, recano i seguenti nomi: Emi Martinez, Franco Armani, Geronimo Rulli, Marcos Acuna, Juan Foyth, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, German Pezzella, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Exequiel Palacios, Guido Rodriguez, Lionel Messi, Lautaro Martinez, Paulo Dybala, Angel Correa, Julian Alvarez, Thiago Almada, Alejandro Gomez.

Di certo, Messi non è il solo cliente di iDesign Gold, che può vantare come primo cliente il noto lottatore di MMA Conor McGregor, oltre a svariate celebrità, come anche Paris Hilton. La mania di iPhone in oro non è nuova: versioni personalizzate con chassis costruito con il prezioso metallo sono proposte da tempo dalla società russa Caviar.

Si conta anche una truffa: nel 2020 aveva fatto notizia l’offerta di iPhone 11 Pro in oro a solamente 499 dollari, un prezzo decisamente troppo basso, senza contare che a proporlo era nientemeno che il fratello di Pablo Escobar.