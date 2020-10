MicroSD Orico fino a 256 GB di spazio: prezzi a partire da soli 4,29 euro

Vi bastano 4,29 euro per comprare una microSD da 32 GB. E’ il prezzo in offerta promozionale, disponibile per poche ore e su un numero limitato di scorte, sulla microSD di Orico che eventualmente si può acquistare a prezzi vantaggiosi anche nei tagli da 64 GB, 128 GB e 256 GB.

Data la sua velocità di 80 MB/s si può praticamente usare ovunque: negli smartphone o nei computer portatili dotati di slot microSD per espanderne la memoria interna, passando per le telecamere di videosorveglianza che possono effettuare una copia di backup delle registrazioni su scheda.

Ma si può usare anche con le action camere, sia quelle montate sul casco che quelle dei droni, oppure con la dashcam nell’automobile per registrare tutto quel che accade durante la guida ed usare le riprese in caso di sinistro come prova tangibile dell’accaduto. Oppure, utilizzando l’adattatore SD incluso in confezione, si può anche usare con le fotocamere DSLR e le videocamere che utilizzano questo formato.

Si tratta di una scheda microSD di Classe 10 che, come dicevamo, è disponibile nei tagli di memoria da 32 GB, da 64 GB, da 128 GB oppure nel più capiente formato da 256 GB, molto comodo quando si registra per tante ore o si ha a che fare con l’alta risoluzione. Per altro la schedina è certificata per resistere sia alle immersioni in acqua, sia alle infiltrazioni di polvere che ai piccoli urti.

Nel taglio più economico da 32 GB c’è comunque spazio a sufficienza per poter archiviare una grande quantità di dati: è molto comoda per chi vuole affiancarla a uno smartphone per tutte le foto, video, musica e documenti, ma anche per chi desidera avere sufficiente spazio per registrare ore ed ore di video con una telecamera.

Come dicevamo raggiunge velocità di 80 MB/s in lettura e 20 MB/s in scrittura, comunque più che sufficienti per un rapido trasferimento ed archiviazione di qualsiasi altro tipo di file. Al momento, grazie ad un’offerta attiva su GearBest, si può risparmiare il 36% sull’acquisto: pochi pezzi sono infatti scontati a soli 4,29 euro cliccando questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.