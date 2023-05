Apple aumenta il valore di permuta di iPhone, iPad, Mac e Watch

Apple incrementa ancora una volta i valori di permuta di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. Si tratta del terzo aumento in meno di 5 mesi, considerando il primo del 2023 avvenuto a gennaio. Ecco quanto vale adesso il vostro iPhone se lo restituite per comprarne un altro.

Ancora una volta la mossa potrebbe essere l’occasione per aggiornare il proprio dispositivo ad iPhone 14. Partiamo da iPhone. Tra i modelli di iPhone che acquistano più valore c’è il 13 Pro Max. Se ad inizio gennaio 2023 valeva 650 euro, adesso ne vale 735. Anche iPhone 13 Pro ha acquisito valore: da 590 dei mesi precedenti, a 635 di oggi.

Sebbene in molte parti del mondo i modelli mini di iPhone siano stati svalutati, non è così in Italia, dove anche il più piccolo degli iPhone ha visto incrementare il suo valore di permuta. Se prima valeva fino a 380 euro, adesso Apple velo paga 405 euro. Di seguito riportiamo il valore di permuta aggiornato al 4 maggio 2023.

Questo significa che chi decide di permutare il proprio dispositivo per comprarne uno nuovo passando per Apple riceverà più soldi rispetto a poche settimane fa, proprio perché l’azienda ne ha appena cambiato il valore, almeno per la maggior parte degli iPhone più recenti.

Mantengono, invece, i valori di inizio anno i dispositivi meno recenti, come la serie di iPhone 7. A perdere valore, stranamente, è iPhone 8 Plus che passa da 115 euro a 105. Ad ogni modo, per controllare i valori di inizio anno vi rimandiamo a questo articolo.

Aumentano anche i valori di permuta iPad, Mac e Apple Watch

Apple ha rivisto, questa volta in aumento per fortuna, anche il valore di permuta di iPad, Mac e Apple Watch. Con il nuovo listino iPad Pro in permuta vale fino a 555 euro, iPad Air fino a 355€, iPad fino a 215 euro infine iPad mini fino a 285€.

Per quanto riguarda i Mac, portando MacBook Pro in permuta si ottengono fino a 850 euro, MacBook Air fino a 495€, MacBook fino a 120€, infine iMac Pro fino a 620 euro. Apple Watch Series 7 in permuta è valutato fino a 180€, Series 6 fino a 120€, Series 5 fino a 85 euro infine Apple Watch SE fino a 70 euro.

Ricordiamo che è possibile effettuare la permuta non solo in negozio, ma anche online. Dopo aver scoperto il valore del proprio dispositivo da questa pagina, si riceverà una email di conferma della permuta da Apple, con le istruzioni per fare il backup dei propri dati personali e per preparare il dispositivo.

Nella mail Apple spiegherà anche come spedire il dispositivo usato ceduto in permuta, usando il kit che verrà inviato dalla società. Dopo che Apple avrà ricevuto lo smartphone e controllato lo stato dello stesso, l’utente riceverà un credito per un nuovo acquisto.

Le alternative: servizi di permuta terze parti

Ricordiamo che il valore dell’usato in permuta di Apple è sempre stato inferiore, anche di molto, rispetto a quando è possibile ottenere vendendo i propri dispositivi Apple a privati.

In alternativa, per chi non vuole affrontare problemi ed eventuali complicazioni di una vendita tra privati, è possibile rivolgersi a società specializzate in dispositivi ricondizionati come TrenDevice [sponsor]. Oltre a valutazioni migliori per il proprio usato, procedure e garanzie TrenDevice assicura massima tutela e tranquillità per l’utente in ogni fase.

Se volete acquistare un iPhone e siete indecisi su quale modello scegliere, qui trovate il confronto tra iPhone 14 e 13 di macitynet. Invece per tutte le novità attese nei prossimi iPhone 15 si parte da questa pagina.