Microsoft Build 2024, la conferenza per sviluppatori inizia il 21 maggio

Microsoft ha fatto sapere che Build, importante annuale conferenza per sviluppatori, si svolgerà a Seattle dal 21 al 23 maggio.

Nell’annuncio Microsoft fa riferimento ad aggiornamenti su “AI, Copilot e altro ancora”.

L’evento dello scorso anno è stato incentrato sull’IA con annunci specifici quali l’adozione di uno standard aperto per i plugin che OpenAI ha introdotto per ChatGPT, consentendo l’interoperabilità tra ChatGPT e l’offerta di copilot di Microsoft, funzionalità per gli sviluppatori che consentono di integrare le loro app e i loro servizi in Microsoft 365 Copilot con i plugin, l’annuncio di Azure AI Studio, nuove piattaforme di per l’analytics, nuove funzionalità che consentono di centralizzare l’assistenza AI e altro ancora.

Non è ancora stato pubblicato il calendario degli eventi, e sul sito dedicato all’evento, si invitano per ora gli interessati a comunicare l’indirizzo email per sapere quando le registrazioni saranno aperte.

Tra le novità previste nell’ambito di Build 2024, ulteriori implementazioni dell’IA. L’immagine diffusa attraverso l’account Microsoft Developers riporta l’indicazione “AI, Copilots, and more for Developers!”, lasciando immaginare che saranno presentate novità sul caldissimo fronte IA ma anche riguardo al sistema operativo Windows (per ora sappiamo che la nuova versione NON si chiamarà Windows 12) e alla piattaforma Microsoft 365. Il keynote di apertura del CEO di Microsoft, Satya Nadella, è previsto il 21 maggio per le 9 PST (quando in Italia saranno le 18).

❤️ Microsoft Build loves developers! Here's a reminder of your upcoming OOO to make sure you don't miss out on all the developer love! 🔔 https://t.co/BJU6UgBElm #MSBuild pic.twitter.com/q9yRJfyWIe — Microsoft Developer (@msdev) February 14, 2024

Le settimane a seguire saranno impegnative per Microsoft, con novità che dovrebbero riguardare anche Xbox e Surface. Prima della Build di maggio sono attese novità in ambito gaming (si vocifera di titoli multipiattaforma per Xbox); per dettagli che riguardano Surface (Surface Pro 10 e Surface Laptop 6) dovremo probabilmente attendere fino a marzo.

Tutte le notizie dedicate a Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet