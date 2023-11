Rubik, l’inventore del cubo al festival EntraInGioco di Milano

Ernő Rubik, inventore del cubo più famoso al mondo sarà l’ospite d’onore della prima edizione di ENTRA IN GIOCO, evento dedicato al gioco da tavolo nel senso più ampio del termine, puzzle e rompicapo inclusi, che si svolge sabato 18 e domenica 19 novembre al Superstudio Maxi di Milano.

L’architetto ungherese racconterà l’incredibile storia dell’invenzione del cubo, avvenuta nel 1974, in un incontro aperto al pubblico – sabato 18 alle ore 16.30 (Sala Gioco per Sempre). Moderatori Francesco Lancia, conduttore di Radio Deejay e podcaster, e dal Prof. Luca Fois, Direttore del Master in Kids&Toys Design del Politecnico di Milano.

Ospiti dell’evento, per conoscere Mr. Rubik sul palco, anche due creator seguiti dalle nuove generazioni, la campionessa italiana del cubo Carolina Guidetti e il “mago dei cubi di Rubik” Hyde.

Subito dopo l’incontro, Ernő Rubik sarà protagonista anche dell’atteso “firmacubi”, alle ore 17.30 presso lo stand di Spin Master, casa editrice di Rubik’s, dove gli appassionati potranno portare il proprio cubo per farlo autografare dal suo celebre inventore.

Domenica 19 alle ore 10.30 (Sala Gioco per Sempre), Ernő Rubik consegnerà i premi ai sei designer e illustratori vincitori del concorso ILLUSTRATORIinGIOCO & PLAYDESIGNERinGIOCO indetto da ENTRAinGIOCO, The Playful Living, Master in Kids&Toys Design di Poli.design e Filegrant.

Ernő Rubik ha inventato il cubo nella primavera del 1974, mentre stava preparando una lezione per i suoi studenti, quando era ancora un assistente universitario. “Stavo studiando un problema geometrico e come illustrarlo. Costruii una certa cosa, che poi divenne il cubo… Non mi era mai passata per la mente l’idea che stessi creando un rompicapo”, scrive nella sua autobiografia “Il Cubo e io – Storia del rompicapo che ha incantato il mondo e del suo inventore” (Utet, 2020 disponibile da questa pagina di Amazon).

Nel libro racconta di non essersi mai considerato l’inventore del cubo, ma quello che lo ha “scoperto”. Una volta scomposte le sei facce, ci mise un mese per risolverlo. Qui l’app in Realtà Aumentata per risolverlo in meno tempo.

Oggi Rubik’s – il “gioco più venduto al mondo” – è diventato un cult anche per le nuove generazioni Z e Alpha che si sfidano sui social in challenge da milioni di visualizzazioni, rendendolo uno dei giochi più virali su YouTube, Tik Tok e Twitch. La prenotazione per partecipare all’incontro con Rubik è gratis: l’ingresso al festival EntraInGioco costa 11 euro l’intero e 6 euro il ridotto.