Microsoft Lists per iPhone e Android, aiuta a gestire spese e lavoro

Microsoft Lists è un’app per la gestione delle attività in precedenza disponibile solo per utenti aziendali, ora scaricabile da qualsiasi utente che vuole tenere traccia di informazioni e organizzare il lavoro.

Lanciata nel 2020, l’app – disponibile per iOS (si scarica da qui) e Android (si scarica da qui) – come accennato è ora utilizzabile da chiunque disponga di un account Microsoft (si crea gratuitamente).

L’app permette di creare, gestire e condividere liste tra dispositivi con template già pronti per l’esecuzione di compiti come ad esempio il tracciamento di spese, tenere traccia di problemi, risorse, routine, inventari, ricette e altro ancora utilizzando visualizzazioni personalizzabili per mantenere tutti sincronizzati.

Gli elenchi possono essere visualizzati anche offline, si possono modificare, acquisire foto con supporto codici QR, creare e tenere traccia degli elenchi con chiunque, personalizzare le visualizzazioni con opzioni di Ordinamento, Filtro e Raggruppamento.

L’app supporta la modalità scura e l’orientamento orizzontale, offre meccanismi di sicurezza dei dati a livello aziendale, e supporto per la gestione dei dispositivi Intune con criteri MDM e MAM.

La visualizzazione base è a griglia, ma è possibile cambiarla stile calendario, alla stregua dei tool di Asana o Airtable, e non mancano funzioni per l’esportazione in file CSV (tabelle di testo leggibili da app come Excel e altre ancora).

Oltre all’app dedicate per iOS e Android, le varie funzionalità sono disponibili dal sito lists.microsoft.com. Microsoft non ha riferito se arriveranno versioni desktop.

La versione per iOS richiede iOS 15/iPadOS 15 o versioni successive, “pesa” 407,1 MB, è multilingua (italiani compreso) e si scarica dall’App Store.