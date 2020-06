Microsoft Office e Windows 10 Home al prezzo più basso: solo 8,67 euro

Non è la prima volta che vi facciamo notare una qualche offerta sulle licenze Windows 10 e sui pacchetti Microsoft Office. Non sarà neanche l’ultima, ma certamente è tra le più succose di sempre: La licenza a Windows 10 Home e Microsoft Office in edizione 2016 o 2019 sono scontati in un’unica soluzione a partire da soli 8,67 euro.

Come spiegato in un articolo della settimana scorsa, esiste un mercato parallelo dove è possibile trovare le licenze di Windows 10 e altri software assolutamente legali: basta acquistare i codici seriali e inserirli quando richiesto per attivare i programmi in tutto e per tutto.

Questo è possibile perché si tratta di licenze ufficiali che vengono riciclate da computer inutilizzati o scartati, oppure perché sono associate a macchine che non sono mai state attivate. Perciò se avete un nuovo PC con cui dovete lavorare e non disponete di una licenza Windows o Office funzionante, potete approfittare di questa occasione per mettervi in regola con una spesa davvero minima.

Office a metà prezzo

Se siete interessati al solo pacchetto Office ed avere quindi pieno accesso a Word, Excel, Outlook, Access, Publisher, PowerPoint e OneNote, potete acquistare la licenza per l’edizione 2016 oppure la più recente 2019 con uno sconto del 50% che si ottiene inserendo il codice XOFF50 nel carrello prima dell’acquisto. Di seguito link e prezzi in sconto:

Licenza Windows a prezzo stracciato

Avete bisogno della sola licenza per Windows 10? Ecco allora un’altra grande occasione: con il codice XOFF38 si può risparmiare il 38% sul prezzo normalmente proposto da Keysworlds. Si parte da soli 8,67 euro: ecco link e prezzi.

Altri pacchetti convenienti

Di seguito vi mostriamo un’altra serie di papabili offerte dove il risparmio ancora una volta è del 50% per mezzo dello stesso codice XOFF50 utilizzabile per i pacchetti Office citati in precedenza.

Professional Plus

Office 2016 & Windows 10

Office 2019& Windows10

Office Home and Student

Office Project professional

Acquisti facili, pagamenti ancor di più

Keysworlds offre un ottimo servizio con soddisfazione cliente garantita al 100%. Al termine dell’acquisto la licenza sarà inviata tramite email nel giro di pochi minuti. Si può pagare con metodi sicuri come PayPal ma anche tramite carta di credito o di debito. Per qualsiasi cosa è possibile contattare il servizio clienti, attivo ventiquattr’ore su ventiquattro, all’indirizzo email [email protected].

Se volete saperne di più su come funzionano le offerte speciali su Windows e Office disponibili in rete potete dare un’occhiata al nostro approfondimento che abbiamo pubblicato qui.