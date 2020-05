Xiaomi porta in Italia il nuovo Mi Note 10 Lite, dall’11 maggio a 399,99 euro

Che Xiaomi abbia orai una particolare attenzione anche per il mercato italiano non è più mistero. Ed ecco, infatti, l’annuncio della pronta disponibilità di Mi Note 10 Lite, che arriva nel nostro paese in esclusiva con Vodafone a 399,99 euro a partire dall’11 maggio.

A partire dall’11 maggio, sarà infatti possibile acquistare Mi Note 10 Lite nella versione da 6GB di RAM e 128GB di ROM, nella colorazione in Midnight Black e Glacier White. Saranno disponibili in esclusiva con Vodafone al prezzo di 399,99 euro. Peraltro, colore che attivano un’offerta Vodafone potranno avere il nuovo Mi Note 10 Lite a partire da 5,99€ al mese per 30 mesi e contributo inziale di 39,99 euro. Per i già clienti Vodafone, invece, potranno acquistarlo a partire da 7,99 euro al mese per 30 mesi.

Xiaomi Mi Note 10 Lite è dotato di un display AMOLED 3D curvo da 6,47 pollici e di un retro in vetro 3D curvo. Presenta un rapporto schermo/corpo del 91,4%, anche grazie al sensore di impronte digitali sotto schermo, ora più sottile, ma reattivo. Sia il fronte che il retro del dispositivo sono protetti da Corning Gorilla Glass 5.

Dal punto di vista multimediale il terminale offre una quad camera da 64MP, che racchiude un sensore Sony IMX686 e sensori dedicati per foto ultra-grandangolari, scatti macro ravvicinati e ritratti. Non mancano funzioni come l’acquisizione di immagini in slow motion a 960 fps, le riprese video in 4K e la modalità Vlog.

Sul fronte delle prestazioni, Mi Note 10 Lite è dotato della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 730G e della tecnologia di elaborazione a 8 nm, mentre lato autonomia è equipaggiato da una batteria da 5.260 mAh, da ricaricare con il caricabatteria rapido da 30W in dotazione,.

Mi Note 10 Lite sarà disponibile anche su mi.com nella variante da 6GB+64GB – nelle tre colorazioni Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple – al prezzo di 369,99 euro.