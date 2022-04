I migliori accessori Smart per auto

Specie nei lunghi tragitti, i viaggi in auto possono risultare molto più leggeri e confortevoli se si hanno con sé gli strumenti giusti. La nostra redazione ha pensato di selezionarne dieci che rendono gli spostamenti in automobile più smart ma anche più sicuri, in modo da poter essere pronti ad ogni evenienza, sia che si sta viaggiando da soli che in famiglia o con qualche collega di lavoro.

Restarter per la batteria

Noco Boost Plus GB40 è uno dei migliori jump start presenti sul mercato, prodotto da un’azienda americana specialista del settore che vanta più di 100 anni di esperienza con le batterie. Piccolo e relativamente leggero (siamo intorno al chilo) si mette praticamente ovunque. La batteria al suo interno una volta pienamente carica offre 24 Wh e una potenza di picco di 1000A. Permette fino a 20 riavvii e riesce a dare una spinta a motori di 3 litri di cilindrata (se diesel) o 6 litri di cilindrata (se benzina).

Funziona anche come luce di emergenza stroboscopica per segnalare la presenza della vettura a bordo strada; lo stesso LED può essere usato per illuminare il cofano. Noco Boost Plus GB40 offre inoltre : protezione dalle scintille, rilevamento dell’inversione della polarità, può essere usato come PowerBank, design anti urto e protezione da polvere e liquidi (IP65). Nella confezione si trovano morsetti ad alta resistenza, caricabatterie per auto da 12 V (ricarica completa in 3 ore tramite qualsiasi porta USB a 2,1 A), cavo di ricarica micro USB, custodia in microfibra e manuale di istruzioni.

Il Noco Boost Plus GB40, consigliato da tantissimi siti specializzati in automotive, è in vendita su Amazon a 129,95 euro.

Borsa con tasche per il retro sedile

Si può posizionare sia sul retro dei sedili anteriori per stipare gli oggetti dei passeggeri, sia su quelli posteriori per mantenere più organizzato il bagagliaio. E’ disponibile in due dimensioni, una più piccola da 45 x 87 centimetri e una più grande che misura 52 x 105 centimetri. Ci sono tante tasche dove poter separare libri, riviste, snack, bevande, bottiglie, tablet, giocattoli e via dicendo, e utilizza cinghie robuste e regolabili in modo da poter sostenere il peso di tutti questi oggetti.

Presenta chiusure a strappo, tasche a rete e ottime cuciture, mentre tutta la borsa è realizzata in tessuto Oxford 600D e PVC impermeabile ecologico, non tossico e facile da pulire con un panno umido e nient’altro.

E’ in vendita su Amazon a 19,99 euro.

Inverter

Posizionabile tra gli indispensabili, questo dispositivo consente di ricaricare e alimentare tutti i dispositivi della famiglia durante un viaggio, e si dimostra altrettanto utile nei lunghi viaggi di lavoro che si condividono con i colleghi. E’ un inverter da 200 Watt, da 12V a 220V, altamente portatile – ha pressappoco le dimensioni di uno smartphone (17 x 8 x 4 centimetri) e pesa poco più di 300 grammi – e molto facile da usare.

Presenta quattro uscite USB e due AC, ai quali si può collegare di tutto, dagli smartphone ai tablet, ai lettori DVD e ai computer, con i quali guardare un film oppure giocare e intrattenere i bambini. Si può usare anche per collegare una pompa e gonfiare un materasso ad aria, oppure alimentare delle lampadine durante una breve escursione notturna. E’ inoltre dotato di una ventola di raffreddamento che impedisce il surriscaldamento dell’inverter (l’efficienza di conversione aumenterà dopo il funzionamento del ventilatore) e di una scocca in PC V0 con finitura lucida resistente a urti, pressione e calore.

Quando si caricano più dispositivi contemporaneamente, è necessario assicurarsi che la potenza totale sia inferiore a 200 Watt in modo tale da prevenire surriscaldamento e danni, sebbene comunque sia dotato di sei diversi sistemi di protezione che prevengono sovratemperatura, bassa e alta tensione, sovraccarico e cortocircuito. Inoltre è bene tenere a mente che non è possibile usare questo convertitore di potenza per asciugacapelli, piastra per capelli o arricciacapelli, indipendentemente dalla loro potenza.

E’ in vendita su Amazon a 33,99 euro.

Porta-cellulare

Se non ne avete ancora uno, questo potrebbe essere un valido porta-cellulare “per la vita”. Si aggancia a qualsiasi bocchetta di aerazione grazie alla sua speciale clip regolabile con vite di bloccaggio annessa e ha la peculiarità di poter essere usato con una mano sola: in pratica presenta un sistema di rilascio rapido tramite la semplice pressione di un pulsante posto sul retro e, una volta posizionato il telefono, basta stringere i braccetti laterali per assicurarlo al suo interno.

Costruito in ABS, silicone e policarbonato, è dotato di una testa a sfera che consente di ruotare il supporto di 360 gradi in modo da adattare l’inclinazione in base al contesto ed è compatibile con tutti gli smartphone aventi uno schermo compreso tra 4 e 7 pollici. Inoltre presenta una generosa apertura sul fondo che permette di lasciare libera la porta di ricarica. Ottima la sua stabilità, garantita dal produttore anche quando si percorrono strade dissestate, dossi e curve strette.

E’ in vendita su Amazon a 24,99 euro. Se questo modello non vi piace o cercate qualcosa di più specifico potete fare riferimento alla nostra guida ai migliori supporti per smartphone in auto.

Caricatore Power Delivery

Potremmo definirlo il caricatore definitivo per auto: Syncwire XC672 infatti è in grado di spingere a 30 Watt PD (Power Delivery) l’uscita USB-C, potendo così ricaricare a piena potenza iPhone e iPad, nonché i Mac, come MacBook Air per cui tale potenza è sufficiente per la ricarica.

Ci riesce perché è dotato sia della tecnologia Power Delivery Max che della Quick Charge 3.0, quindi è tra i più aggiornati del settore. Dalla scheda tecnica si legge che riconosce il dispositivo collegato e lo ricarica fino a un massimo di 30 Watt quando si collega un dispositivo ad una delle due prese, che sia la più tradizionale USB-A o la moderna USB-C. Se invece si collegano due dispositivi contemporaneamente, entrambe le porte si ridimensionano ricaricando massimo a 12 Watt.

I 30 Watt della USB-C come dicevamo sono particolarmente interessanti perché alcuni computer come i MacBook Air hanno bisogno proprio di tale potenza, quindi questo piccolossimo caricatore per auto può funzionare perfettamente per questo scopo senza bisogno di altro.

Ma i punti di forza di questo caricatore non finiscono qui, perché è tra i più compatti del settore. Si tratta di una eccellente soluzione per chi non ha neppure una porta USB incassata nell’abitacolo, perché si infila in una qualsiasi presa accendisigari sporgendo soltanto pochi millimetri, quelli necessari per sganciare la maniglia che ne permette l’estrazione in caso di necessità.

E’ inoltre interamente costruito in lega di zinco, un materiale particolarmente resistente al calore, ed incorpora un indicatore LED all’interno della presa USB-A in modo da facilitare il rintracciamento del caricatore anche quando si viaggia in galleria o di notte.

E’ in vendita su Amazon a 19,99 euro.

Lampada di emergenza

Una lampada di emergenza fa comodo tanto in casa quanto in auto. Questo modello è progettato per rendersi utile in svariati contesti: presenta infatti una calamita sul fondo che consente di agganciarla a qualsiasi superficie metallica, come ad esempio il cofano mentre si sta lavorando al motore o alla carrozzeria durante la sostituzione di uno pneumatico.

Ha anche un gancio che permette di appenderla a testa in giù in modo da essere fissata a qualsiasi corda o sporgenza e funzionare come luce ad esempio all’interno di una tenda durante un’escursione. E per finire ha anche una clip per fissarla ad un taschino del cappotto o di una borsa.

Monta una striscia LED su testa ruotabile di 360 gradi e un più piccolo LED sulla punta, in modo da decidere quanta luce usare in base all’occasione. Il pulsante permette di accendere la lampada selezionando una delle cinque modalità presenti: la prima accende la luce principale al massimo della luminosità e, in questa condizione, la batteria (si ricarica tramite microUSB e il cavo è fornito in dotazione) promette intorno ai 40-45 minuti di autonomia prima di cominciare a diminuire la potenza.

La seconda modalità accende la luce a intensità più bassa in modo da avere meno luce ma per molto più tempo; la terza modalità accende il piccolo faretto sulla punta; la quarta attiva il LED principale a luce rossa fissa, mentre la quinta modalità fa lampeggiare la luce rossa simulando il segnale di SOS in codice morse, molto utile per segnalare la propria presenza a bordo strada in caso di incidente.

E’ in vendita su Amazon a 13,90 euro.

Trasmettitore Bluetooth

Con questo dispositivo potete mettere il Bluetooth su qualsiasi automobile (e qualsiasi stereo). Si compone sostanzialmente di un cavo con struttura estensibile (è ripiegato a molla) che permette di contenerne gli ingombri quando il collegamento delle due estremità è breve, e che al contempo può essere adattato anche quando le due prese si trovano distanti: senza estensione infatti misura 32 centimetri ma può essere allungato fino ad un massimo di 1,5 metri.

Ad una estremità presenta una spina jack audio da 3,5 millimetri da collegare alla relativa presa, sull’altra troviamo invece la spina USB per l’alimentazione e dove presumibilmente si trova anche il ricevitore Bluetooth 5.0 e il microfono, con cui è possibile interagire con l’assistente vocale o gestire le telefonate in vivavoce.

Supporta il protocollo AD2P per una migliore qualità audio e incorpora un LED che permette di tenere d’occhio il funzionamento.

E’ in vendita su Amazon a 19,99 euro.

Porta-tablet

Se volete usare lo smartphone, il tablet oppure una console come la Nintendo Switch per intrattenere i passeggeri che si trovano sui sedili posteriori, potete usare questo supporto che consente di fissarli al poggiatesta dell’auto. Funziona con tutti quelli che hanno i due montanti in metallo posizionati ad una distanza compresa tra 6 e 15 centimetri e presenta un braccio ripiegabile che si può distanziare fino ad un massimo di 27 centimetri dal poggiatesta.

La morsa permette di agganciare qualsiasi dispositivo che ha un lato lungo tra i 12 e i 20 centimetri e la testa ruotabile permette di direzionare e orientare lo schermo come più si preferisce. E’ costruito in lega di alluminio e utilizza una molla molto resistente e un disco in gomma che protegge il dispositivo dallo scivolamento anche in caso di forti vibrazioni. Ci sono i fori che fungono da passacavi nel caso si dovesse ricaricare o alimentare il dispositivo mentre lo si sta usando col supporto e c’è una vite di fissaggio per assicurare saldamente il morsetto al poggiatesta.

E’ in vendita su Amazon a 19,99 euro. Se questo modello non è compatibile con il poggiatesta della vostra auto o cercate qualcosa di diverso potete fare riferimento alla nostra guida ai migliori supporti per tablet in auto.

Compressore portatile

Lo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S è popolarissimo accessorio che ha riscosso un grande successo fin dal lancio sul mercato. E’ un accessorio alimentato a batteria con il quale è possibile gonfiare praticamente di tutto, da un pallone alle gomme dell’auto, dalla camera d’aria di un bicicletta ad una piccola piscina. Basta collegare il connettore più adatto alla valvola e aspettare.

Ha piccole dimensioni: 400 grammi per 13 x 7 x 5 centimetri circa e tra le sue funzioni c’è quella del rilevamento digitale della pressione dei pneumatici, con possibilità di impostare una pressione alla quale fermarsi automaticamente. E’ in grado di gonfiare da zero due pneumatici d’automobile o mettere in pressione le quattro ruote di una macchina fino a otto volte. Fornisce fino a 15 litri al minuto, usa una presa USB-C per la ricarica della batteria e che c’è anche una luce LED di cortesia.

Permette inoltre di impostare una soglia di pressione oltre la quale la pompa si spegne e include cinque diverse modalità di gonfiaggio.

E’ in vendita su Amazon a 49,99 euro.

Dispositivo anti-abbandono per seggiolino

Se avete un bambino che siede sul seggiolino, un dispositivo come questo in Italia è obbligatorio per legge. Nel caso di Chicco Bebècare Easy-Tech acquistate un dispositivo innanzitutto universale, quindi lo potete utilizzare sia sui seggiolini già presenti sul mercato che sui nuovi, senza alterarne le misure di sicurezza. Si aggancia alla cintura del seggiolino o dell’auto, basta chiuderlo (il sistema è pensato per renderne impossibile l’apertura accidentale o da parte di un bambino) ed il gioco è fatto: la prima installazione e il relativo utilizzo del sistema richiedono solo pochi minuti e la connessione per gli utilizzi successivi è completamente automatica (come richiesto nel punto 6 del regolamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), basta solo chiudere il dispositivo.

Questo sistema utilizza l’app gratuita Bebècare, con la quale è necessario creare un “account famiglia” con un’unica password, associare il dispositivo tramite una veloce scansione di un QR Code e poi inserire i numeri ai quali verrà inviato un messaggio di allarme in caso di emergenza. Se lo smartphone dovesse allontanarsi dall’auto su cui è installato l’accessorio chiuso, si attiverà un allarme acustico e visivo che è possibile silenziare entro 40 secondi: questo è l’allarme di primo livello. Solo nel caso in cui tale avviso non verrà silenziato partiranno automaticamente gli SMS di allarme ai numeri di emergenza.

Per chi se lo stesse chiedendo, visto che tra le recensioni dei clienti e in generale in rete si sta generando tantissima confusione in merito all’omologazione dei vari modelli in commercio: Chicco Bebècare Easy-Tech è conforme al decreto italiano in vigore dal 7 novembre 2019 e dispone di certificazione di conformità, con la quale il fabbricante si assume la responsabilità della rispondenza del dispositivo anti-abbandono alle caratteristiche previste dal Decreto.

E’ in vendita su Amazon a 39,90 euro.