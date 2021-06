Prime Day: mascherine FFP2 certificate a prezzi impossibili, da 31 centesimi l’una

In occasione del Prime Day trovate in sconto non solo elettronica, prodotti per la casa, accessori, mobili e attrezzi. In un segno dei tempi ci sono in ribasso infatti anche tantissime mascherine FFP2.

Questo dispositivo di protezione personale ormai divenuto un “must” della nostra quotidianità si acquista praticamente ovunque, ma solo su Amazon si possono ottenere prezzi eccellenti uniti anche alla sicurezza du poter restituire i prodotti se non soddisfano le nostre aspettative. È in questo contesto che, proprio grazie al Prime Day, potete andare alla ricerca di confezioni che offrono un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Nella lista che potete esplorare qui, ci sono ad esempio le mascherine di Sicura BFE che da diverse settimane (come nel caso di questa confezione da 50 a 33,50 euro) sono tra gli articoli più ordinati. Nella lista delle mascherine scontate ci sono anche le nostre preferite per comodità e sicurezza, le STM sia in colore nero (15,75 € confezione da 20) sia in colore bianco (50 a 32 euro). Se cercate mascherine colorate puntate direttamente sulle blu di Idoit (40 a 23,92 euro), sulle 50 a colori assortiti di Sicura BFE (34,90 euro) o le fantasia di Karaeasy (25 aa 20 euro)

Se l’obbiettivo è spendere poco, le Temco costano solo 6,39 una confezione da 20, quindi appena 31 centesimi l’una.

Qui sotto la lista con altri prodotti selezionati per voi.

[70 Mascherine] FFP2 Premium Bon Mask (Taglia M) KF94 Certificate CE 0200, Made in Corea, sigillate singolarmente In offerta a 34,90 € – invece di 69,90 €

sconto 50% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Italian Shopping Network Mascherina FFP2 NR Nera 25 pezzi busta singola Certificate CE 5 Strati Altissima Capacità Protettiva ZJDL-95 In offerta a 12,80 € – invece di 25,00 €

sconto 49% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Mascherina FFP2/K95 10 pezzi busta singola Certificate CE 5 Strati Altissima Capacità Protettiva In offerta a 6,33 € – invece di 13,95 €

sconto 55% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

ISN mask2-30 pcs FFP2 Maschera Facciale di Protezione Respiratoria, Antipolvere, Imbustate singolarmente – Mascherina 5 Strati Traspiranti Certificata CE Confezione da 30 pezzi In offerta a 13,56 € – invece di 27,99 €

sconto 52% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

ITAPROTECT – Mascherine FFP2 Certificate CE in Italia – Mascherina Antiappannamento Made in Italy – 10 Mascherine Imbustate Singolarmente In offerta a 13,90 € – invece di 21,90 €

sconto 37% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

ITAPROTECT Mascherine Antiappannamento FFP2 5 Strati, Certificate CE Made in Italy, Imbustate Singolarmente, Confezione da 40 pezzi In offerta a 34,90 € – invece di 45,50 €

sconto 23% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Lexuslance – 50 Mascherine FFP2 Certificate CE Europa Adulti BFE ?95% sigillate in comode bustine tascabili apri e chiudi da 5 pezzi. Certificata EN 2016/425 Dispositivo di protezione individuale In offerta a 39,19 € – invece di 59,99 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Lexuslance – 30 Mascherine FFP2 Certificate CE Europa Adulti BFE ?95%. Mascherine FFP2 sigillate in comode bustine tascabili apri e chiudi da 5 pezzi EN 2016/425 DPI In offerta a 26,36 € – invece di 35,99 €

sconto 27% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Medisana FFP2 maschera del respiratore, RM 100, maschera di protezione dalla polvere Paradenti 10 pezzi confezionati singolarmente in sacchetto PE con clip – certificato CE2834 – EU 2016/425 In offerta a 10,49 € – invece di 19,95 €

sconto 47% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

20 Mascherine FFP2 Certificate CE Italia Adulti BFE ?99% Made in Italy. Mascherina ffp2 SANIFICATA e sigillata singolarmente. Pluricertificata ISO 13485 e ISO 9001 EN 149:2001+A1:2009 In offerta a 16,50 € – invece di 35,00 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

50 Mascherine FFP2 Certificate CE Made in Italy SICURA BFE ?99% Mascherina Produzione italiana e Sanificata. Pluricertificata ISO 13485 e ISO 9001 EN 149:2001+A1:2009 In offerta a 33,50 € – invece di 70,00 €

sconto 52% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

50 Mascherine FFP2 Colorate Certificate CE Italia BFE ?99%. 7 Colori Mascherine FFP2 Nere, Blu Jeans, Azzurre Verdi Lavanda Grigie Scuro e Bianche. Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 34,90 € – invece di 80,00 €

sconto 56% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

10 Mascherine Protettive FFP3 Certificate CE. Made in Italy. BFE ?99% e PFE ?99% Mascherine sigillate singolarmente. In offerta a 16,99 € – invece di 35,00 €

sconto 51% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

50 Mascherine CHIRURGICHE per Adulti Certificate CE Tipo IIR BFE ? 98% Prodotte in Italia – Mascherina Italiana monouso con elastici e nasello regolabile – 5 confezioni da 10 [50 Pezzi] In offerta a 10,99 € – invece di 20,00 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

20 Mascherine FFP2 NERE Certificate CE Italia colorate BFE ?99% Made in Italy. Mascherina Colorata NERA italiana SANIFICATA e sigillata singolarmente Certificata ISO Dispositivi medici In offerta a 16,99 € – invece di 40,00 €

sconto 58% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Mascherine FFP2 NERE Certificate CE Italia colorate BFE ?99% Made in Italy. Mascherina Colorata NERA SANIFICATA e sigillata singolarmente Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 Confezione da 10 In offerta a 9,99 € – invece di 25,00 €

sconto 60% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day