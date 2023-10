Minecraft celebra 300 milioni di copie, è il più venduto di sempre

Minecraft compirà 15 anni l’anno prossimo, ma ad un anno da questo importante traguardo è già possibile farsi un’idea di quanto possa essere ancora popolare: il gioco ha venduto più di 300 milioni di copie.

Per fare dei confronti celebri, Grand Theft Auto V non è nemmeno secondo in classifica, con oltre 185 milioni di copie vendute. Anche il suo rilascio leggermente successivo (2013) non fa molto per colmare il divario, specialmente considerando che Minecraft ha superato il traguardo dei 200 milioni già nel 2020.

Mojang Studios ha annunciato il traguardo durante un evento di Minecraft Live nel quale ha condiviso nuove funzionalità in arrivo nel gioco, come una camera di prova con trappole e creature che si avvicinano lungo una serie di stanze e corridoi.

Non solo, sono in arrivo un nuovo DLC di Star Wars: Path of the Jedi e un DLC di Planet Earth, già in fase di sviluppo e che saranno disponibili rispettivamente il 7 novembre e all’inizio dell’anno prossimo.

“Mentre ci avviciniamo al 15º anniversario, Minecraft rimane uno dei giochi più venduti di tutti i tempi con oltre 300 milioni di copie vendute”, ha dichiarato Helen Chiang, responsabile di Mojang Studios:

Un traguardo che nessuno avrebbe potuto sognare quando stavamo tutti posizionando i nostri primi blocchi

Una release misteriosa

La data di lancio esatta di Minecraft edizione 15esimo anniversario è un po’ confusa. Lo sviluppatore di giochi Markus Persson, comunemente conosciuto come Notch, ha reso Minecraft disponibile al pubblico nel 2009 (l’anniversario che viene celebrato), ma il gioco non è stato ufficialmente rilasciato fino alla fine del 2011.

Persson ha utilizzato il lancio iniziale come un’opportunità per migliorare il gioco, tenendo traccia dei feedback e rilasciando aggiornamenti alpha e beta nel 2010 attraverso la sua allora nuova società, Mojang.

Jens Bergesten ha preso il posto di capo progettista alla fine di quell’anno e nel novembre 2011 il gioco ufficiale di Minecraft è stato lanciato anche su iOS. Per tutte le notizie su Minecraft il link da seguire è direttamente questo.