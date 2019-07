Minecraft Earth per iPhone in beta su iOS entro due settimane

E’ ormai da settimane che Apple ha annunciato l’arrivo di una versione in Realtà Aumentata di Minecraft, che arriverà anche su Android. Finalmente si ha una data di rilascio più precisa: doveva arrivare entro l’estate, e così sarà, almeno su iOS e in versione beta, dove è atteso entro le prossime due settimane. Entro Luglio, dunque, Minecraft Earth approderà su iPhone.

Indizi in questo senso erano già emersi in passato ma ora ci siamo davvero, con la conferma ufficiale, come segnalato anche dalla redazione di Engadget. Le dinamiche di gioco sono state mostrate durante la conferenza di apertura della WWDC 2019 scorsa, con gli appassionati del titolo che dovranno letteralmente immergersi nel mondo a cubetti, utilizzando lo schermo del proprio smartphone come una finestra attraverso la quale visualizzare Minecraft. Per esempio in un parco per costruzioni gigantesche, sul tavolino di casa o di un bar per edifici e creazioni più compatte, ma anche osservare personaggi, animali e mostri muoversi sui marciapiedi e nelle vie della propria città.

La nuova esperienza in realtà aumentata di Minecraft Earth porterà con sé anche modalità di gioco ben note ai cultori del titolo. Potremo così cimentarci nella modalità sopravvivenza anche se questa volta cattivi e mostri vari non sono confinati nell’universo digitale ma vengono mostrati nella nostra camera, sul marciapiedi davanti a scuola e ufficio.

Per essere tra i primi giocatori ad accedere alla beta chiusa, dovrete iscrivervi gratuitamente qui, ma avrete bisogno di un iPhone con almeno iOS 10 a bordo, o uno smartphone Android con Android 7, o versione successiva. Tutte le FAQ per partecipare alla beta sono disponibili qui.

L’accesso è limitato ed, dopo essere riusciti ad ottenere l’accesso, per mantenerlo dovrete essere operativi: chi non giocherà per sette giorni sarà escluso. L’utente, inoltre., avrà bisogno di un account Microsoft o Xbox Live per registrarsi, ma una volta effettuato l’accesso non resta altro da fare che aspettare e immergersi nell’avventura.



Ricordiamo che Minecraft è da sempre famoso anche per le mega costruzioni e creazioni (qui un iPhone funzionante oppure Apple Park a cubetti) che più appassionati realizzano insieme collaborando, un’altra modalità che sarà mantenuta e resa in realtà aumentata in Minecraft Earth per iPhone e Android.