Minimo storico per Wonderboom 3, il piccolo altoparlante per ogni situazione

Se volete un piccolo ma eccellente, probabilmente il migliore nella sua classe, speaker Bluetooth andate subito su Amazon dove comprate in sconto Wonderboom 3 ribassato del 25%.

Stiamo parlando, come detto, di quello che viene considerato il miglior mini speaker del mercato (anche noi l’abbiamo inserito nella nostra lista dei migliori altoparlanti e provato qui) apprezzatissimo per il design compatto, lo stile lineare e l’ampia scelta di colori.

Il Wonderboom 3 di Ultimate Ears è semplice da utilizzare ed ha un suono davvero potente. Si accende, si abbina al proprio dispositivo e si preme Play: non serve nient’altro. Il tasto UE posizionato nella parte superiore dello speaker consente infatti di avviare la riproduzione della musica, metterla in pausa, cambiare canzone oppure abbinare un altro Wonderboom per raddoppiare la riproduzione audio, con un piacevole effetto stereofonico.

La cassa si adatta a qualsiasi situazione, sia che ci si trovi a bordo piscina, che ci si stia preparando per una serata fuori con gli amici o che ci si debba riprendere dall’ultimo party. Se si bagna, nessun problema e se si sporca basta immergerlo in acqua (IPX67) e tornerà come nuovo: può essere immerso in 1 m d’acqua per 30 minuti e resiste alla polvere

Offre un suono a 360 gradi anche per 10 ore consecutive e fino a 30 metri di distanza dal dispositivo wireless abbinato, inoltre resiste a cadute da un’altezza di un metro. Interessante poi l’anello di corda elastica che ne migliora portabilità e versatilità permettendo di fissarlo allo zaino, alla cintura o alla bicicletta.

La batteria ha una durata di 14 ore e si abbina a tutti i dispositivi Bluetooth, inclusi ovviamente iPhone e iPad.

Lo sconto di Amazon ribassa il prezzo di listino, di 99,99 euro, a 74,90 euro. Il prezzo di un altoparlante comparabile senza marca e il minimo storico per questo modello.