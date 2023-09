Monster Hunter Now porta la caccia ai mostri in AR su iPhone e Android

Niantic e Capcom annunciano la disponibilità di Monster Hunter Now su dispositivi mobili, portando la famosa serie di giochi Monster Hunter di Capcom nel mondo reale grazie alla realtà aumentata, ispirando una nuova generazione di cacciatori ad uscire e combattere mostri per la città.

Gli oltre tre milioni di utenti che si sono pre-registrati a Monster Hunter Now potranno adesso scaricare il titolo su App Store e Google Play in nove lingue, italiano incluso.

Monster Hunter Now è stato appositamente progettato per offrire ancora più divertimento quando si gioca nei parchi di tutto il mondo. Con il lancio globale sono state introdotte anche alcune nuove caratteristiche, tra cui:

Modalità AR

Attraverso la modalità AR della fotocamera, i mostri del gioco appariranno direttamente davanti ai cacciatori, immergendoli nel mondo reale circostante. È possibile interagire con loro, testarne le reazioni e condividere le foto sui social media.

Caccia di gruppo

Se si incontra un mostro difficile da sconfiggere da soli, sarà possibile partecipare alla caccia di gruppo reclutando altri giocatori. Il sistema automaticamente metterà in contatto i cacciatori nelle vicinanze, per formare una squadra.

Inoltre, sono state aggiunte due nuove funzioni che rendono tutto ancora più semplice. La prima è chiamata Amici, che permette di fare amicizia utilizzando un codice QR o il codice alfanumerico dell’utente.

La seconda nuova funzione riguarda i Gruppi, e consente di formare una squadra con un gruppo specifico di amici e cacciare insieme, anche se non si trovano nelle vicinanze.

Come gli altri titoli della serie Monster Hunter, anche Monster Hunter Now semplifica la caccia consentendo ai cacciatori di preimpostare l’equipaggiamento e le armi, per modificarli rapidamente durante il gioco. Nella sezione “equipaggiamento” i cacciatori possono selezionare armature, armi e altri equipaggiamenti prima di un incontro con un mostro, rendendo più facile il cambio di equipaggiamento durante la caccia.

Per poter scaricare Monster Hunter Now è sufficiente cliccare direttamente su questo indirizzo per la versione iPhone, invece per la versione Android si parte da questa pagina di Google Play Store.