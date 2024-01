Nanosaur, Bugdom, Cro-Mag Rally e altri giochi Pangea per i Mac moderni

Se siete utenti Mac di vecchia data, ricorderete sicuramente Nanosaur, Bugdom e Cro-Mag Rally, giochi di Pangea Software che per un periodo Apple aveva incluso di serie con alcuni Mac.

Fondata nel 1987 da Brian Greenstone, questa software house texana ha prodotto molti titoli per Mac (principalmente giochi), trasformando un hobby in lavoro. Greenstone ha deciso di chiudere l’attività nel 2016, e da anni offre alcuni dei suoi vecchi titoli scaricabili gratuitamente (alcuni con tanto di sorgente).

Uno sviluppatore che si chiama Iliyas Jorio, ha effettuato il porting di molti titoli di Pangea Software su macchine moderne (con l’approvazione di Pangea) e dal sito ich.io è possibile scaricare i vecchi giochi utilizzabili sui nuovi Mac nuovi (in versione Universal: utilizzabili sia sui Mac recenti con CPU Apple Silicon, sia su quelli con CPU Intel).

I titoli disponibili, sono: Nanosaur, Bugdom 2, Nanosaur 2: Hatchling, Billy Frontier, Cro-Mag Rally, Mighty Mike, Otto Matic.

I giochi sono disponibili non solo nelle versioni per i Mac odierni ma anche per Windows (64 bit) e GNU/Linux (ARM 64 bit o Intel 64 bit). I porting sembrano di buona qualità: chi ha amato questi giochi potrà rivivere le atmosfere di venti anni addietro; se non li conoscete, scaricateli: per essere vecchi giochi, sono ancora di buon livello e in grado di assicurare ore di divertimento.

Facendo click su un gioco è richiesto un pagamento ma quest’ultimo non è obbligatario (basta fare click su “No thanks, just take me to the downloads”).

Nel 2008 Pangea Software aveva converito alcuni o i suoi maggiori successi per iPhone e sul sito (ancora attivo) mette a disposizione – tra le altre cose – un guida in PDF gratuita alla creazione di giochi per Mac che copre vari aspetti, sfumature e tecniche di programmazione; il volume è datato ma molte cose sono ancora interessanti e utili. Tutti gli esempi del libro sono in C e sono compilabili con Xcode.