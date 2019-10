Negli iPhone 2020 ci sarà Qualcomm X55, il chip modem 5G più avanzato

Terminali Android 5G circolano da mesi ma nelle prime prove emergono puntualmente la copertura limitata e gli elevati consumi di energia: non sarà così per gli iPhone 2020 attesi tutti e tre con connettività 5G, prestazioni di rete elevate ma anche una migliore efficienza energetica grazie al chip modem Qualcomm X55.

Questa componente è attualmente considerata il chip modem più avanzato attualmente disponibile. È il primo con supporto 5G realizzato da Qualcomm in grado di funzionare con tutte le principali bande di frequenza, modalità operative e implementazioni di rete. Rispetto al precedente Qualcomm X50 riduce sensibilmente i consumi di energia ed è molto più efficiente.

Le specifiche tecniche indicano prestazioni massime di 7 gigabit al secondo in download e fino a 3 gigabit al secondo in upload, prestazioni massime teoriche che nel mondo mobile raramente vengono raggiunte e con velocità effettive che dipendono sempre dalla infrastruttura di rete disponibile dove l’utente si trova.

Già diversi mesi fa Ming Chi Kuo aveva anticipato due dei tre iPhone 2020 con tecnologia 5G, ma successivamente l’analista ha aggiornato il proprio report prevedendo tutti e tre i prossimi modelli con la nuova tecnologia di rete. Quest’ultima versione è ora corroborata da Nikkei Asian Review: secondo quattro fonti riportate dalla testata tutti e tre i nuovi iPhone 2020 funzioneranno grazie al chip modem Qualcomm X55. Le migliori prestazioni e qualità di questa componente sono tali che la domanda registrata è già elevatissima e si prevedono futuri problemi di scorte e disponibilità.

Periodicamente questo si verifica nel mercato delle componenti ma storicamente Apple è in grado di evitare qualsiasi problema, grazie a contratti ad hoc con i fornitori che danno la precedenza a Cupertino anche per volumi, fatturato e prestigio come pochi altri marchi possono fare. Ricordiamo che Apple sta anche sviluppando interanamente il suo primo chip modem 5G atteso più avanti nel tempo.

Naturalmente il 5G sarà una delle caratteristiche tecniche di punta della gamma iPhone 2020 e un fattore che trainerà le vendite. Secondo il report in media Apple vende 75-80 milioni di nuovi iPhone all’anno: per gli iPhone 2020 la multinazionale di Cupertino sembra avere stime di vendita sostenute di almeno 80 milioni di unità.

Infine il report conferma l’anticipazione che il processore Apple A14 degli iPhone 2020 sarà uno dei primissimi realizzato con il processo di produzione a 5 nanometri negli stabilimenti di TSMC. Tutto quello che sappiano degli iPhone 2020 è riassunto in questo articolo. Invece tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 è in questo approfondimento di Macitynet.