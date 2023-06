Condividere l’abbonamento Netflix, come fare, quanto costa e quando non pagare

Come si fa a condividere una password di Netflix? Fino a poco tempo fa, per quanto illecito, era facilissimo: bastava dare gli estremi dell’account a qualcun altro e il gioco era fatto. Ora è ancora tecnicamente possibile ma Netflix ha implementato un sistema che sorveglia questa pratica (che si configura come un vero e proprio furto) e nel caso lo ritenesse opportuno potrebbe operare di conseguenza arrivando a bloccare l’account.

Condividere l’abbonamento Netflix

In ogni caso se condividere la password di Netflix non si può fare perché illecito e perché Netflix ha stretto le maglie, è stato introdotta la possibilità di condividere con altri il proprio abbonamento. Si tratta di una formula a pagamento, preannunciata da diverse azioni della stessa Netflix, che si prevede la creazione di un utente extra con la quale si estendono i privilegi del proprio account ad altre persone che si trovano fuori dal nucleo domestico.

Quando si può condividere l’abbonamento Netflix

La precisazione sul fatto che stiamo parlando di condivisione al di fuori del proprio nucleo famigliare è fondamentale. All’interno del proprio nucleo domestico, infatti, è sempre possibile condividere il proprio account Netflix su vari dispositivi. Ma che cosa è un nucleo domestico?

Ce lo spiega la stessa Netflix: «Un nucleo domestico Netflix è l’insieme dei dispositivi Netflix connessi a Internet nel luogo principale da cui guardi Netflix». In termini pratici il nucleo domestico è riferito all’uso di Netflix su una TV con una specifica applicazione: se non si guarda Netflix su una TV non si può più parlare di nucleo domestico.

In pratica: se la visione dell’account Netflix avviene all’interno del nucleo domestico non serve creare differenti abbonamenti e aggiungere utenti. Il numero dei dispositivi che possono accedere non ha limiti se non quelli determinati da una visualizzazione in contemporanea che a sua volta è legata al tipo di abbonamento: uno alla volta (base), due alla volta (standard) o quattro alla volta (premium).

Le limitazioni di attivano quando la visione avviene fuori da quel contesto che Netflix ha identificato come il nucleo domestico dell’utente.

Come Netflix determina il nucleo domestico

Va notato che Netflix usa diversi modi per determinare la presenza di un dispositivo su un nucleo domestico. In linea di base fa un controllo sull’Internet Provider e sugli IP e sull’attività dell’account. Per la quasi totalità degli utenti Netflix tutte le operazioni vengono quindi svolte dallo stesso operatore in totale trasparenza.

Se si usano differenti account Internet, differenti operatori o differenti IP è possibile che venga chiesta conferma dell’appartenenza di quel dispositivo al nucleo domestico mediante la richiesta di una codice di conferma.

Usare il proprio abbonamento Netflix fuori dal nucleo domestico

Questo rende possibile fruire del proprio abbonamento Netflix anche fuori dal proprio nucleo domestico. Ad esempio in una casa vacanza o su un TV o un dispositivo streaming che non è il nostro televisore di casa.

È anche possibile impostare o aggiornare l’elenco dei dispositivi del nucleo domestico seguendo le procedure che troviamo nell’opzione Conferma Nucleo domestico Netflix o Aggiorna il mio Nucleo domestico Netflix

I dispositivi identificati da Neflix come appartenenti ad uno specifico nucleo domestico li troviamo in Chiedi assistenza > Gestisci Nucleo domestico Netflix nel menù della versione Tv di Netflix.

L’abbonamento per utente Extra di Netflix

Se vogliamo condividere in maniera permanente il nostro account fuori dal nucleo domestico non potremo farlo semplicemente cedendo la nostra password. Dovremo acquistare uno o al massimo due abbonamenti per utente Extra. Il limite di uno o due è imposto dalla tipologia del nostro abbonamento: chi ha un abbonamento standard può aggiunge un utente extra, chi ha un piano premium può aggiungere due utenti extra.

È importante notare fin da subito tre cose

L’ abbonamento extra deve avere una proprio account separato

L’ abbonamento extra deve essere pagato dal titolare dell’abbonamento originale

L’abbonamento extra mantiene la stessa tipologia di visione (Full HD o 4K) che ha l’abbonamento originale

Il concetto di base è che l’utente extra seppure distinto da noi, aderisce ad un piano che è una estensione del nostro piano ed è del tutto dipendente da esso: saremo noi infatti a pagarlo e a gestirlo con la possibilità in qualunque momento, come descriviamo sotto, di cessare l’abbonamento per l’utente extra.

Chi può creare un utente extra

Un altro concetto importante è che non tutti gli abbonati Netflix possono creare un utente extra. Per poterlo fare, oltre che essere ovviamente in regola con i pagamenti, si deve avere un piano Standard o Premium. Non è possibile avere utenti extra per i piani con pubblicità o per quello base.

Non è neppure possibile aggiungere un utente extra se il pagamento Netflix viene attuato attraverso un partner. Ad esempio: chi ha un piano Netflix pagato attraverso Sky deve disdire il suo pagamento e passare a quello diretto.

Se si ha un piano con utente Extra aggiunto e si passa ad un piano con pagamento indiretto, l’utente extra viene cancellato.

Infine, anche questo è certamente importante, un utente extra non può essere un abbonato Netflix o un ex abbonato Netflix.

Vantaggi di un abbonamento extra

L’abbonamento extra di Netflix di base ha un solo importante vantaggio rispetto ad un abbonamento standard: il prezzo. Uno slot extra costa infatti 4,99 euro invece che 12,99 o 17,99 euro al mese.

Svantaggi di un abbonamento extra

A compensazione del prezzo ridotto si hanno però alcune significative limitazioni

È possibile guardare Netflix su qualsiasi dispositivo, ma solo su uno alla volta .

. È possibile scaricare contenuti su uno smartphone o un tablet alla volta .

. Il profilo sull’account è singolo e non ci possono essere profili bambini (anche se è possibile regolare il profilo in base all’età)

(anche se è possibile regolare il profilo in base all’età) L’utente extra deve attivare l’account nello stesso paese dell’utente che lo invita.

Come si attiva un utente Extra

L’attivazione dell’utente Extra parte dall’account dell’utente dell’account principale. Prevede l’invio di una mail o di un SMS che l’utente extra riceverà e attraverso i quali attiverà l’abbonamento.

I passaggi per avviare un abbonamento extra sono quattro

Acquisto dello slot dell’utente extra da browser o da Tv . Le procedure sono leggermente differenti

. Le procedure sono leggermente differenti Invio del messaggio da parte di Netflix

Ricezione da parte dell’utente extra del messaggio che l’avverte della creazione dello slot

che l’avverte della creazione dello slot Accettazione dell’abbonamento come utente extra

Prima creare un utente extra

Prima di creare un utente Extra una delle cose da fare è trasferire, se necessario, un profilo. Questo potrebbe essere utile se per caso eravate tra coloro che condividevano un abbonamento con un parente o un amico. In casi come questi il profilo serviva a dare a ciascuno le sue cronologie di visione e suggerimenti di visione.

La funzione è stata ampiamente pubblicizzata da Netflix quando è stata attivata proprio in funzione dello stop alle condivisioni fuori dal nucleo domestico delle password.

Macitynet vi ha spiegato qui come trasferire un profilo e qui trovate tutti i dettagli su azioni e conseguenze. In linea generale comunque per trasferire il profilo si parte da qui

Un aspetto importante da notare è che la persona che riceve il profilo dovrà già avere un account Netflix.

Dopo che è stato creato un utente extra

Quando è stato creato un utente extra ci sono altre cose importanti da sapere. In particolare che cosa può fare il titolare dell’abbonamento e quali sono le operazioni che l’utente extra di Netflix può fare

L’aspetto principale da sottolineare è che il titolare dell’abbonamento ha il pieno controllo sull’utente extra: in particolare può cancellare il suo privilegio di visione in ogni momento

Da parte sua l’utente Extra essenzialmente in autonomia può fare molto poco: essenzialmente solo cambiare la propria mail e decidere di cancellare l’abbonamento, oppure trasformare la propria utenza extra in una utenza principale

Modificare o cancellare da titolare l’utente extra

Come scriviamo sopra è possibile cancellare l’utente Extra oppure modificare il titolare l’abbonamento. Queste operazioni si svolgono da un’apposito menù. L’utente extra può essere modificato fino a due volte per periodo di fatturazione.

Cancellare la visione da utente extra

Da utente extra è possibile disdire il proprio abbonamento in qualsiasi momento. Si perderà immediatamente l’accesso e il titolare dell’abbonamento riceverà un avviso. Per riavere l’accesso si dovrà attendere un nuovo invito

Se si riattiva il servizio entro 10 mesi, il profilo, i preferiti, le preferenze di visione e le informazioni dell’account resteranno invariati.

