iPhone 15, solo uno su quattro avrà cover retro compatibili

Dopo schemi tecnici, redering più o meno dettagliati e anche alcune componenti dei prossimi iPhone 15 sono apparsi in rete anche i presunti mockup dei prossimi smartphone della Mela: si tratta di modelli stampati in 3D non funzionanti, ma che rendono già l’idea di come potrebbe essere il device. Tra le prime informazioni che si traggono da questi modelli non funzionanti di iPhone 15 arriva la brutta notizia per le cover.

Il sito web giapponese MacOtakara ha condiviso un video in cui i modelli di iPhone 15 stampati in 3D, presumibilmente con dimensioni identiche ai terminali finali, vengono confrontati con le custodie per iPhone 14. Sembra che le modifiche apportate da Apple alle dimensioni renderanno la prossima serie di iPhone 15 non compatibile con le custodie degli attuali modelli.

Nel video vengono mostrate versioni stampate in 3D di iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max che presumibilmente si basano su schemi accurati. I modelli Pro presentano bordi curvi, cornici più piccole e un alloggiamento della fotocamera posteriore leggermente più grande, in linea con le voci emerse nelle ultime settimane. Nel lato inferiore ci sarà una porta USB-C che sostituisce il connettore Lightning su tutti e quattro i modelli.

Supponendo che le stampe 3D provenienti da Alibaba siano accurate, i test di MacOtakara sembrano confermare che i piccoli cambiamenti nelle dimensioni del telaio dei nuovi telefoni li rendono incompatibili con le cover per iPhone 14, ad eccezione di iPhone 15 Plus, che sembra adattarsi alle custodie di iPhone 14 Plus.

Ricordiamo che Apple dovrebbe portare la Dynamic Island su tutti e quattro i modelli di iPhone 15, dopo aver introdotto per la prima volta questa funzione in esclusiva nei modelli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Ciò significa che Apple eliminerà definitivamente la tacca frontale inizialmente introdotta con iPhone X.

Le voci suggeriscono che i modelli di iPhone 15 Pro saranno caratterizzati da cornici più sottili rispetto ai modelli di iPhone 14 Pro. La gamma iPhone 15 Pro dovrebbe anche presentare un vetro anteriore più curvo che dovrebbe fondersi meglio con il telaio in titanio.

Tutto quanto emerso finora su iPhone 15 e iPhone 15 Plus il collegamento da seguire è direttamente questo, mentre per iPhone 15 Pro vi invitiamo a cliccare qui.