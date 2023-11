Sophy 2.0 il pilota AI imbattibile arriva in Gran Turismo 7

Quasi due anni dopo il debutto del prototipo e otto mesi dopo la versione beta pubblica, il pilota basato su Intelligenza Artificiale GT Sophy racing AI di Sony per Gran Turismo 7 è tornato, e ora prende il nome di Gran Turismo Sophy 2.0. Sarà disponibile per tutti gli utenti di PlayStation 5 come parte dell’aggiornamento GT7 Spec II (Patch Update 1.40) di quest’oggi.

Gran Turismo Sophy è uno sviluppo significativo nell’intelligenza artificiale il cui scopo non è semplicemente quello di essere migliore dei giocatori umani, ma di offrire ai giocatori un avversario stimolante che possa accelerare e migliorare le tecniche e la creatività dei giocatori, portandola a un livello successivo.

Questo è quello che ha dichiarato Hiroaki Kitano, CEO di Sony AI, quando la AI venne presentata due anni fa:

Oltre a contribuire alla comunità di gioco, crediamo che questa svolta presenti nuove opportunità in aree come le corse autonome, la guida autonoma, la robotica ad alta velocità e il controllo

Con l’arrivo della nuova versione, il numero di veicoli che Sophy può pilotare passa dai miseri quattro modelli disponibili durante l’evento beta a ben 340 veicoli su nove circuiti unici. Secondo Sony, questo significa che Sophy può guidare il 95% dei modelli giocabili nel gioco e selezionerà l’auto giusta per la gara in base a ciò che il giocatore ha disponibile nel suo garage.

Quello che il pilota AI non riesce ancora a guidare

Il cinque percento di veicoli che il pilota AI Sophy 2.0 non può guidare è rappresentato da una manciata di auto speciali di altissime prestazioni, come i kart o la Dodge SRT Tomahawk VGT. I giocatori possono competere contro Sophy nella modalità Corsa Veloce (precedentemente “Arcade”) indipendentemente dal loro avanzamento nel gioco o dal loro livello di abilità attuale.

