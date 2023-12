Neuranics monitora il cuore con sensori magnetici

La startup scozzese Neuranics, specializzata in sensori magnetici, ha presentato un kit di sviluppo per sensori magnetici che registra l’attività magnetica del cuore, trasferendola via Bluetooth per la registrazione e l’analisi dal vivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a uno smartphone, un tablet o un laptop.

Fondata nel 2021 come spin-out dalle Università di Glasgow e di Edinburgo, la società si è recentemente assicurata un finanziamento pre-seed di 1,9 milioni di sterline, guidato da Par Equity.

Neuranics sviluppa sensori utilizzabili nell’ambito di tecnologie legate alla salute, al fitness e al metaverso. Tecnologia brevettate sfruttano la magnetoresistenza tunneling (TMR – Tunneling Magneto Resistance) per individuare gli stati di un conduttore ferromagnetico su muscoli di braccia e corpo, elemento che, secondo il produttore, consente di ottenere notevoli vantaggi in termini di tracking dati relativi alla salute e al fitness.

I sensori per magnetocardiografia (MCG) dell’azienda vantano un singolo punto di contatto con il corpo o mediante i vestiti, eliminando la necessità di sensori più invasivi per la registrazione dell’attività elettrica del cuore.

A differenza della elettrocardiografia (ECG), universalmente utilizzata in campo medico e che misura i potenziali elettrici indotti sul corpo dall’attività elettrica del cuore, la MCG registra il campo magnetico generato dalle correnti responsabili della contrazione del muscolo cardiaco.

In questo modo rende possibile effettuare misurazioni a una certa distanza dal paziente e senza problemi di conducibilità che possono comportare i tessuti modificando la forma del segnale elettrico registrato.

Il kit di sviluppo è offerto con gli ultimi sensori di Neuranics in grado di inviduare segnali dal muscolo cardiaco, prototipi elettronici, interfaccia Bluetooth, software di analisi e app per tablet e smartphone. Il kit permette agli sviluppatori di fare esperimenti con i campi magnetici generati dalle correnti responsabili della contrazione del muscolo cardiaco; app e software sono indicati come “ampiamenti personalizzabili”.

Il kit in questione sarà disponibile dall’inizio 2024; il prezzo non è stato indicato ma includerà servizi di consulenza e supporto tecnico. Il kit sarà presentato al CES 2024 di Las Vegas.