Neuromante di William Gibson annunciato per Apple TV Plus

Su Apple TV+ arriverà la serie fantascientifica “Neuromante”, basata sull’omonimo romanzo di fantascienza di William Gibson, pubblicato nel 1984.

Lo ha riferito Apple in un comunicato spiegando che si tratterà di una serie in una serie in 10 episodi che sarà creata per la televisione da Graham Roland (“Jack Ryan”, “Dark Winds”) e JD Dillard (“Sulle ali dell’onore”, “The Outsider”, “Sleight – Magia”).

La serie è una coproduzione tra Skydance Television e Anonymous Content, prodotta anche dalla DreamCrew Entertainment del rapper, cantante, produttore discografico e attore Drake, che vedrà Roland come showrunner (responsabile delle operazioni giorno per giorno di una serie televisiva), in altre parole, la persona che rende possibile il funzionamento della serie.

Considerato il manifesto del genere cyberpunk, Neuromante racconta di Case, un hacker al quale è stato danneggiato il sistema nervoso, rendendogli impossibile il collegamento alla “Matrice”, la rete informatica globale, e che è alla ricerca di una cura che gli consenta di accedere nuovamente al cyberspazio. Nella sua ricerca è accompagnato da una “samurai della strada” di nome Molly.

Apple riferisce che la serie avrà come produttori esecutivi Roland e Dillard, insieme a David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell per Skydance Television, Anonymous Content, Drake, Adel ‘Future’ Nur e Jason Shrier per DreamCrew Entertainment, Zack Hayden e Gibson.

Come accennato, Neuromante ha imposto il genere cyberpunk e ricevuto numerosi riconoscimenti, incluso il premio Nebula (riconoscimento assegnato dalla Science Fiction and Fantasy Writers of America alle migliori storie di fantascienza e fantasy pubblicate negli USA), il Philip K. Dick Award (riconoscimento che viene assegnato anno ai migliori romanzi di fantascienza usciti sul mercato direttamente in edizione economica) e l’Hugo Award (per lavori di fantascienza e fantasy assegnato ogni anno durante il World Science Fiction Convention, il congresso mondiale degli appassionati di fantascienza).

Neuromante è il primo volume della cosiddetta Trilogia dello Sprawl, completata dai successivi “Giù nel ciberspazio” e “Monna Lisa Cyberpunk”.

