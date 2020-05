Newzik, l’app per leggere e gestire gli spartiti musicali raccoglie fondi record

La società francese Newzik (nome legale: SyncSing), specializzata in partiture musicali, è tra le poche a poter vantare il completamento di una raccolta fondi (investimenti privati per 3 milioni di euro) nonostante la situazione attuale, dopo aver utilizzato fondi propri per lo sviluppo nel corso dell’ultimo quinquennio. Questa crisi ha reso ancor più significativa la missione di Newzik, che dal 2015 supporta musicisti professionisti, studenti e amatoriali con lo sviluppo di tool digitali per il lavoro a distanza.

Newzik lavora su strumenti per la migrazione di partiture, in collaborazione con importanti realtà editoriali (Carl Fischer, Universal Edition, Schott Music, ecc.) e tra i suoi clienti vanta istituzioni quali: l’Opera di Stato di Vienna e l’Orchestre national d’Île de France, presentando i sui strumenti come in grado di offrire benefici reali in termini di produttività, con meno stampe, meno scatoloni da spedire, meno copie, migliori strumenti di comunicazione e, soprattutto, la “fluidità” nella condivisione di contenuti musicali, con le funzionalità collaborative offerte dalla sua app per iOS disponibile su App Store, già usato da migliaia di musicisti.

Con la chiusura delle aule per via del COVID-19, è necessario trovare nuovi modi per lavorare in remoto; in termini di formazione musicale, i benefici della tecnologia digitale sono diventati ancora più evidenti. La tecnologia di Newzik si fonda su tre pilastri principale: una libreria cloud-based dove è possibile scaricare o acquistare spartiti e creare una libreria digitale, strumenti di lavoro professionali con palette per le annotazioni, sistemi automatici per il footswitching della pagina e l’audio recording, inoltre spazi collaborativi per condividere annotazioni in tempo reale usando un modello Google Docs.

Obiettivo dell’ultimo round di finanziamenti è favorire legami internazionali con le istituzioni, in particolare negli Stati Uniti, e continuare lo sviluppo di prodotti unici, multipiattaforma e rivoluzionare le funzionalità con l’intelligenza artificiale.

L’app di Newzik può essere scaricata gratis dall’App Store. Per le funzionalità Premium è richiesto un abbonamento. È richiesto iOS 11.0 o versioni successive e l’app è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch.