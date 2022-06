Nikon Prostaff P7 e P3, i binocoli per ammirare la natura

Ci sono due nuove serie per i binocoli Nikon PROSTAFF: la P7 e la P3, pensate principalmente per il birdwatching ma anche per l’osservazione naturalistica in generale: i nuovi binocoli PROSTAFF P7 sono i successori dei PROSTAFF 7S e offrono una buona visione a elevato contrasto mentre i binocoli PROSTAFF P3 partono dalla base dei PROSTAFF 3S e sono invece più piccoli e maneggevoli, ma altrettanto prestanti e robusti.

La differenza maggiore tra i due sta nel regolatore diottrico presente sul barilotto destro della serie P7, che permette di calibrare la messa a fuoco in base alla differenza di visione tra i due occhi: una volta impostata la diottria, è possibile bloccare il regolatore per evitare involontari cambiamenti. Inoltre questa serie presenta un rivestimento oleo e idrorepellente sull’obiettivo e sugli oculari che consente di eliminare rapidamente l’umidità, le impronte digitali e le macchie.

Entrambe le serie si caratterizzano per una struttura compatta che agevola la presa comoda e per l’ampio campo visivo apparente (tra 62,6° e 62,9° in base al taglio), che facilita l’individuazione e l’inseguimento dei soggetti che si muovono rapidamente o in modo irregolare. Inoltre sono impermeabili – fino a un metro per un massimo di 10 minuti – e sono leggeri e resistenti, così da poter essere facilmente messi in borsa o appesi al collo senza preoccupazioni.

Tutte le lenti e i prismi hanno inoltre un rivestimento multistrato e i prismi a tetto ne hanno invece uno a correzione di fase in modo da offrire una elevata risoluzione anche in condizioni di luce scarsa, con design anti-appannamento per l’uso in ogni condizione atmosferica. Il rivestimento in gomma protegge invece il binocolo da urti e colpi.

Nikon li produce in quattro “tagli” per ogni serie (8×42, 10×42, 8×30, e 10×30), in modo da offrire l’ingrandimento e il diametro della lente a misura delle proprie esigenze. Tutti i modelli infine vantano una ampia distanza di accomodamento dell’occhio (almeno 15 mm) che rende il binocolo particolarmente comodo anche per chi porta gli occhiali; le conchiglie oculari in gomma multi-click, poi, semplificano l’impostazione della corretta posizione degli occhi se non si indossano occhiali.

Le due nuove serie saranno disponibili da inizio luglio anche su Amazon: Nikon PROSTAFF P7 a partire da 259 euro e Nikon PROSTAFF P3 da 195 euro.