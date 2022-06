Amazon Fire 7 2022 migliora tutto ma costa sempre 79,90 €

Il tablet Amazon Fire 7 di nuova generazione 2022 è acquistabile in italia a 79,99 euro: rispetto al modello precedente (qui la recensione del modello 2019) il costruttore dichiara prestazioni migliorate fino al 30%, memoria RAM raddoppiata e autonomia prolungata del 40% fino a 10 ore di funzionamento. Peso e ingombri contenuti lo rendono ideale per l’utilizzo sia a casa che durante viaggi e spostamenti.

Fire 7 2022 funziona con un processore quad-core da 2,0 GHz più veloce del 30% e una RAM con una capacità doppia rispetto alla generazione precedente, per tornare velocemente al proprio videogioco preferito o saltare rapidamente da un’applicazione all’altra. La ricarica può essere effettuata con l’adattatore USB-C da 5W incluso nella confezione.

Con uno schermo da 7 pollici, è comodo da portare in giro e resiste a schizzi d’acqua, cadute e usura quotidiana, risultando fino a due volte più resistente di iPad Mini (2021) nei test di caduta.

Le principali app e servizi disponibili su iPad e tablet Android, sono disponibili anche per i tablet della famiglia Fire di Amazon, inclusi gli streaming come Netflix, Disney+ e altri ancora. Non mancano i video brevi e virali di TikTok, la possibilità di effettuare videochiamate e videoconferenze con Zoom, connettersi con gli amici su Facebook o Instagram, navigare sul web, leggere eBook, giocare e così via.

Trattandosi di un tablet a basso costo, il comparto videocamere offre specifiche e componenti che risultano un po’ datati rispetto agli standard attuali nei tablet di fascia superiore. anche se il costruttore precisa che Amazon Fire 7 è ottimizzato per le videochiamate in modalità orizzontale, le due telecamere, una frontale e una sul retro, offrono solamente sensore da 2 megapixel e registrazione video alla risoluzione di 720p.

Contenuti Kindle: Con la modalità scura supportata da Android, i clienti possono comodamente leggere in qualsiasi momento, sia di giorno che di notte, grazie ad una visualizzazione bianco su nero.

Come parte dell’impegno di Amazon per il Global Climate Pledge, i tablet Fire 7 presentano la certificazione ‘Reducing CO2’ di Carbon Trust, con un design che riflette l’obiettivo di decarbonizzazione in linea con il Climate Pledge. Inoltre, i tablet Fire 7 presentano il 35% di plastica riciclata post-consumo e il 95% del suo imballaggio è realizzato con fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.

Amazon Fire 7, prezzi e disponibilità

A partire da soli 79,99 euro, Fire 7 è acquistabile da questa pagina di Amazon: è disponibile nella colorazione nera, con custodie vendute separatamente e disponibili a partire da 29,99 euro nelle colorazioni blu, rosso e viola.