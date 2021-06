Nuova IONIQ 5 e BAYON in anteprima nazionale al MIMO Motor Show 2021

Hyundai partecipa alla prima edizione del Milano Monza Motor Show, in programma dal 10 al 13 giugno 2021, con una serie di anteprime nazionali.

Protagonista assoluta della rinnovata gamma Hyundai sarà IONIQ 5, il nuovo crossover 100% elettrico di medie dimensioni. Primissimo modello a nascere sulla piattaforma dedicata ai veicoli elettrici Hyundai E-GMP, IONIQ 5 vanta un’autonomia massima di 481 km (WLTP) e ridefinisce la mobilità a zero emissioni, offrendo caratteristiche quali: l’architettura a 800V che consente la ricarica rapida con colonnine fino a 350 kW di potenza (effettuando dal 10% all’80% della ricarica in 18 minuti), la funzione Vehicle-to-Load (V2L) che permette di alimentare dispositivi esterni, interni con materiali eco-friendly, avanzati sistemi di connettività e di guida assistita.

Il design di IONIQ 5 si contraddistingue per un profilo ispirato a Hyundai Pony, il primo modello del brand a sbarcare in Europa negli anni’70 grazie alla matita di Giorgetto Giugiaro.. IONIQ 5 potrà essere ammirata dai visitatori presso i due punti espositivi dedicati, in Piazza Duomo e in Piazza Mercanti.

La seconda anteprima assoluta del Milano Monza Motor Show 2021 in Piazza Duomo sarà Nuova BAYON, il più recente modello dell’apprezzata famiglia di SUV Hyundai in Europa e progettato principalmente per rispondere alle esigenze del mercato europeo.

Nuova BAYON è dotata di un’ampia gamma di funzioni di sicurezza e connettività smart tech, promette massima efficienza nei consumi grazie al sistema Mild Hybrid 48V. Nella progettazione i designer hanno voluto massimizzare il comfort dei passeggeri e lo spazio del bagagliaio, dando vita a un ambiente moderno e funzionale.

Nell’area dedicata al Focus Auto Elettriche e Ibride in Piazza Castello, il pubblico avrà la possibilità di effettuare un test drive dei più apprezzati modelli della gamma Hyundai tra cui SANTA FE e TUCSON nella loro nuovissima versione Plug-In Hybrid, e Nuova KONA Electric.

Nuova TUCSON Plug-in Hybrid, esposta in anteprima nazionale in Corso Vittorio Emanuele II, sfoggia un design caratterizzato dalle Parametric Hidden Lights con forme ispirate a quelle dei gioielli che quando spente sembrano sparire all’interno della griglia frontale. Internamente, l’integrazione tecnologica offre un’esperienza digitale avanzata e personalizzabile.

Nuova SANTA FE Plug-in Hybrid rappresenta invece una proposizione esclusiva nel segmento SUV, con l’ampia griglia frontale dal motivo tridimensionale che abbraccia i gruppi ottici Full LED e le luci diurne a LED dalla forma a T. Gli interni offrono ancor più spazio e comfort grazie a nuove finiture con materiali soft-touch di alta qualità.

Entrambe le versioni di SANTA FE e TUCSON nelle varianti Plug-in Hybrid sono alimentate da un nuovo propulsore da 1,6 litri abbinato a un motore elettrico da 66,9 kW, che complessivamente sono in grado di erogare una potenza massima di 265 CV e una coppia massima di 350 Nm. I conducenti possono spontaneamente passare alla guida esclusivamente elettrica, premendo il pulsante dedicato, traendo così vantaggio da una guida completamente a zero emissioni.

A completare la gamma green Hyundai presente al Milano Monza Motor Show è Nuova KONA Electric, il SUV elettrico più venduto in Italia nel 2020. Il primo SUV compatto al mondo a zero emissioni si presenta completamente rinnovato nel design e negli allestimenti, continuando a offrire un’autonomia e un’efficienza ‘best in class’ (14,3 kWh/100 km) che garantiscono una percorrenza fino a 484 km (ciclo combinato WLTP) con il pacco batterie da 64 kWh.

Infine i visitatori potranno apprezzare Hyundai NEXO: il SUV Fuel Cell sarà visibile in Piazza Mercanti e presso lo spazio espositivo UIGA di Piazza Cordusio in occasione della rassegna “Il Motore del Futuro”, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema dell’elettrificazione e delle diverse motorizzazioni sostenibili. NEXO è alimentato a idrogeno e produce acqua come unica emissione, offrendo un’autonomia di oltre 660 km (WLTP) con un tempo di rifornimento da 3 a 5 minuti. Recentemente ha ottenuto le cinque stelle Green NCAP per le sue performance ambientali per quanto riguarda purezza dell’aria e gas serra.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.