Nuovo modello di Jumper EZbook X3, stesso prezzo di sempre e Office in regalo

Il brand EZbook è sulla cresta dell’onda dei portatili cinesi economici ormai da parecchi anni, noto alle critiche per il suo design davvero compatto e premium, che in molti casi ha strizzato anche l’occhio ai Macbook di Apple.

La società ha lanciato sul mercato il nuovo Jumper EZbook X3, aggiornato nelle specifiche, ma in grado di mantenere quel rapporto qualità prezzo davvero interessante. Al momento è in super offerta a 259,33 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Come sempre, chi fosse alla ricerca di un computer portatile con Windows 10 che sia leggero e sottile ma al contempo anche potente ed economico può volgere l’attenzione su EZbook, e in particolare su questo nuovo Jumper X3.

Per questa variante, la società ha optato per uno schermo da 13,3 pollici, una misura certamente media, che da un lato lo rende davvero portatile, e dall’altro non rinuncia comunque ad una diagonale importante, adatta per il reparto multimediale, ma anche per quello produttivo, che è poi l’ambito cui si rivolge questo dispositivo. La risoluzione del display è Full HD a 1920 x 1080 pixel in 16:9, ottima per la fruizione di contenuti in mobilità.

Il computer è alimentato da un processore costruito a 14nm Intel Apollo Lake N3350, con clock fino a 2.4 GHz, è dotato di GPU dedicata Intel UHD Graphics 500 a 650 MHz con 4 GB di RAM DDR3 a supporto ed una videocamera anteriore per garantire una buona qualità delle videochiamate.

Presenta un’uscita HDMI per il collegamento ad un monitor esterno o un videoproiettore e monta un disco SSD da 64 GB per l’installazione dei programmi o l’archiviazione dei file personali. E’ spesso appena 8 mm, e pesa poco più di 1 kg, con una cornice davvero ottimizzata, di appena 11 mm.

Da notare, che Jumper EZbook X3 offre 1 anno di Office, dunque vi farà risparmiare sull’abbonamento di 12 mesi per la suite Office. Non manca la possibilità di espandere la memoria con una SSD più capiente, facilmente installabile tramite lo scomparto che si trova sullo chassis inferiore, a cui accedere semplicemente tramite una vite.

Ancora, il notebook presenta poi due porte USB-A classiche, una con supporto alla tecnologia 3.0 per garantire un più rapido trasferimento dei file e la batteria da da 34,6 Wh assicura fino a 6,5 ore di utilizzo con una sola carica.

l momento è in vendita su GearBest al prezzo di circa 259 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.