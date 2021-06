La prima mostra di crypto arte in Italia è su Xiaomi Mi TV P1

La prima mostra di crypto arte in Italia, presentata da Plan X Art Gallery in esclusiva nazionale, ha scelto Xiaomi come partner per presentare i capolavori digitali, che verranno esposti in via Marsala 7, a Milano, sulle nuove Mi TV P1 da 55”. La rappresentazione grafica creata dagli artisti viene riprodotta dai televisori del colosso cinese dell’elettronica per un’esperienza visiva unica.

Lost in Crypto è il nome della mostra meneghina che ospiterà dieci tra i migliori crypto artisti del mondo, nel cuore della città di Milano dal 16 giugno al 9 luglio. Questo nuovo movimento artistico sfrutta le potenzialità del mondo digitale e della tecnologica blockchain per offrire una via di fuga dalla realtà fisica, meravigliando l’utente con opere irreali presentate attraverso schermi di ultima generazione.

Per godere di una visione originale delle opere di crypto arte, la TV Xiaomi scelta per l’occasione è la versione da 55” della nuova serie Mi TV P1, dal design elegante e curato, con bordi sottilissimi. La risoluzione 4K UHD e il pannello LED a 60Hz con una visuale a 178 gradi permettono di apprezzare queste opere digitali da ogni angolazione e al massimo delle loro potenzialità.

«Innovazione è una parola ad ampio respiro, che non si ferma a prodotti e servizi, ma arriva anche alle esperienze, e quindi perché no all’arte. Gli artisti all’opera in questa mostra ce ne danno una dimostrazione concreta» dochiara Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. «Come Xiaomi Italia abbiamo già donato simbolicamente a un nostro Mi Fan la sua prima discussione nella nostra community, sotto forma di NFT. La direzione è chiara: continuare ad esplorare nuove forme di connessione con i nostri fan».

Per tutti i dettagli sui televisori Xiaomi Mi TV P1 rimandiamo a questo articolo: diversi modelli di televisori Xiaomi sono disponibili da questa pagina di Amazon.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Xiaomi sono disponibili qui.