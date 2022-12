Nuovo spot di Samsung prende di mira Apple

Samsung ha diffuso un nuovo spot della serie “On the Fence”, realizzato sulla falsariga di quello già visto a inizio novembre e che mostra un uomo (fan di Apple) indeciso se passare dall’altra parte del recinto.

Nella nuova pubblicità, l’uomo è seduto su uno steccato e una donna – che usa un Galaxy Z Flip 4 – comincia a parlare con lui. “Una volta ero come te”, dice la donna, “in bilico tra Apple e Samsung”. L’uomo lamenta che vorrebbe passare a un dispositivo Samsung ma è preoccupato di cosa penseranno i suoi amici che usano iPhone. La donna continua a spiegare che dovrebbe provare e che i suoi amici saranno invidiosi.

“Quando mostrerai il tuo nuovo Galaxy Z Flip 4, le persone andranno fuori di testa”, continua la donna. “Non ti lasceranno in pace”. A questo punto, gli passa uno Z Flip 4 e persone cominciano a spuntare dietro la staccionata, commentando quanto sia figo il telefono Samsung. “Potrei abituarmici”, sostiene l’uomo, saltando giù dalla staccionata verso il versante Samsung. Sullo schermo appare il claim “Time to get off the fence” (un gioco di parole che significa sia è ora di saltare il recinto, sia è ora di prendere una decisione).

Non è la prima volta che Samsung mette in circolazione spot che prendono di mira iPhone e utenti Apple. Le ultime pubblicità che prendono di mira l’iPhone puntano alla mancanza di un dispositivo pieghevole da parte di Apple.

A settembre era circolato uno spot intitolato “Buckle Up” (“allacciate le cinture”) che provava a mettere in ombra l’iPhone, e poi una serie di tweet per evidenziare l’assenza di un iPhone pieghevole e altri tweet per affermare che la fotocamera da 48 megapixel di iPhone 14 Pro è roba già vista e che il suo Galaxy S22 vanta i 108 megapixel.