Nvidia e AMD investono in xAI di Elon Musk

Le starup di Intelligenza Artificiale sono tutte affamante di finanziamenti e potenza di calcolo: OpenAI ha risolto i suoi problemi alleandosi con Microsoft, invece la più recente xAI di Elon Musk sembra puntare al balzo (o forse al sorpasso) con una accelerazione importante sia nella infrastruttura di calcolo che nei finanziamenti, anche da Nvidia.

Non ci sono dubbi sulla potenza di calcolo a cui xAI può attingere per addestrare i suoi modelli AI, questo perché Colossus è il super computer privato più grande e potente al mondo. Ora conta 200mila GPU Nvidia ma è già in corso un imponente piano di espansione per arrivare fino a un milione di GPU.

Per sostenere i costi di una infrastruttura simile servono grandi capitali e le imprese di Elon Musk continuano a piacere a banche e società di investimento. L’ultima raccolta fondi ha portato in xAI sei miliardi di dollari raccolti tra i nomi più noti del settore tra cui Sequoia Capital, Morgan Stanley, Blackrock, A16Z, Fidelity Management & Research Company, Kingom Holdings e altri ancora.

Ma oltre ai grandi di startup e finanza tra i finanziatori di xAI ci sono anche Nvidia e AMD: entrambe contribuiranno a ingrandire e potenziare Colossus con i loro chip e prodotti. Nvidia è la società più in vista nel panorama AI ed Elon Musk ha sottolineato l’importanza strategica di questo finanziamento, dichiarando su X che è un onore avere Nvidia come investitore.

Mentre i fan di Elon Musk sperano che xAI riesca a recuperare la partenza in ritardo e riacciuffare OpenAI, quest’ultima continua a dominare la scena con modelli AI sempre più potente ed evoluti.

Secondo diversi osservatori con l’ultimo modello o3 i creatori di ChatGPT sembrano sempre più vicini nel creare l’intelligenza artificiale generale o addirittura la super AI. Le definizioni non concordano, ma il superamento delle abilità umane sembra più vicino.

