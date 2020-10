Termostato smart Netatmo al prezzo più basso di sempre: solo 99,99 euro

Il termostato di Netatmo Smart scende al prezzo minimo su Amazon: solo 99,99 euro.

Stiamo parlando di un oggetto di stile (è disegnato da Philippe Starck) che rendere la casa smart e taglia la bolletta. Grazie ad esso è possibile controllare il riscaldamento attraverso i dispositivi mobili come smartphone iOS e Android, tablet ed anche Mac e PC. Può essere impostato in modo da rispecchiare le abitudini dell’utente e della famiglia. Per avere il massimo del comfort, può prevedere l’inizio dell’avviamento del riscaldamento a seconda del grado di isolamento e della temperatura esterna all’abitazione. L’utente può così beneficiare della condizione termica ideale nel momento giusto.

Usa un sistema intelligente per analizzare e monitorare il consumo di energia: in pratica ogni mese invia all’utente un rapporto dettagliato che include consigli personalizzati per ottimizzare l’uso del riscaldamento nei mesi successivi. La funzione Auto-Adapt analizza giornalmente l’isolamento dell’abitazione e la temperatura esterna. Consente in modo automatico di stabilire il tempo necessario per raggiungere la temperatura desiderata, offrendo così un comfort ottimale nel tempo giusto ed evitando un eccesso di consumo di energia. E’ compatibile con sistemi a gas, carburante, a pellet e con le pompe di calore. In questo sito è possibile verificare la compatibilità con il proprio sistema di riscaldamento. Netatmo elenca decine e decine di marchi e più di mille tra boiler e pompe di calore con le quali il Termostato può dialogare.

Questo accessorio è stato venduto in passato con uno sconto fino a 120 euro. Ora a 99,99 euro è al minimo storico.