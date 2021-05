Offerta Microsoft: Windows 10 Pro a 7,23€ e Office 2019 Pro a 25,16€

Se dovete installare Windows 10 su un computer per il quale non disponete la licenza, oppure se avete bisogno della suite di Office o di un particolare programma per il vostro PC, date un’occhiata alle offerte dell’estate di BCDKeys che propone diverse soluzioni, anche in pacchetti tutto-compreso, a prezzi davvero stracciati.

Per fare due rapidi esempi, la singola licenza di Windows 10 Pro è in offerta a 7,23 euro mentre sappiamo che Microsoft la vende a 259 euro, oppure la suite di Office in edizione 2019 Pro si può comprare a 25,16 euro, praticamente meno di un ventesimo rispetto al prezzo di Microsoft, pari a 579 euro. In sconto trovate entrambi offerti anche in un unico pacchetto, dove il risparmio è ancora maggiore: per esempio la licenza per Windows 10 Pro e quella per Office 2016 Pro sono vendute insieme a 22,49 euro.

Questi sconti si attivano inserendo il prodotto nel carrello e incollando nell’apposita casella il relativo codice sconto. I risparmi sono importanti perché rispetto al tradizionale prezzo di BCDKeys, che è già di per sé molto conveniente, si arriva a risparmiare anche più del 40%.

In promozione per altro non ci sono soltanto le licenze per Windows e Office ma trovate anche diversi programmi utili per il computer, come ad esempio l’antivirus di Kaspersky, oppure il sistema di backup e di partizione dei dischi di AOMEI. Non solo, l’azienda per pochi giorni sconta anche alcuni abbonamenti per Xbox e EA e anche qualche videogioco.

Di seguito trovate l’elenco di tutti i pacchetti in promozione, seguiti dal codice sconto necessario per attivare l’offerta.

Promozioni attivabili inserendo il codice MAA

Promozioni attivabili inserendo il codice MAB

Promozioni attivabili inserendo il codice MAC

Promozioni attivabili inserendo il codice B3