Apple limita iPad Pro, le app possono usare solo 5GB di RAM

Apple e iPadOS sembrano limitare la potenza del nuovo iPad Pro M1: anche se i modelli top offrono fino a 16GB di memoria RAM, ogni singola app può usare al massimo 5GB. Il nuovo iPad Pro con chip M1 offre architettura di memoria unificata con fino 16GB di memoria a banda larga, questo nei modelli con archiviazione da 1TB o 2TB. Invece negli iPad Pro M1 con archiviazione da 128GB, 256GB e 512GB la memoria RAM a bordo è di 8GB

La scoperta arriva dagli sviluppatori di app, secondo i quali si tratta di limitazioni di Apple e più precisamente di iPadOS che impediscono a ogni singola app di sfruttare oltre 5GB di RAM, indipendentemente dal modello del tablet utilizzato e dalla dotazione di memoria RAM disponibile.

Questa limitazione risulta ancora più stringente quando si parla di app professionali per grafica e video e quando si ha a disposizione iPad Pro M1 di ultima generazione nelle versioni da 1TB o 2TB, entrambe dotate di ben 16GB di memoria RAM. Non a caso a riferirlo è lo sviluppatore di Artstudio Pro, app di grafica e design, spiegando che – cercando di usare più RAM – l’app va in crash.

As of now, all M1 iPads have the same amount of RAM available. As soon as we have access to more, we’ll pass that on to you, too 💜

— Procreate (@Procreate) May 28, 2021