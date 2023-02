OnePlus V Fold e Flip sfideranno i pieghevoli Samsung

Samsung ha goduto di un periodo di almeno quattro anni di zero concorrenza nello spazio dei pieghevoli, ma la situazione è destinata a cambiare in modo consistente perché dopo Oppo e Huawei, ora anche OnePlus ha deciso di entrare in questo business, lanciando un vero e proprio guanto di sfida diretto a Samsung, con il marchio che stuzzica la fantasia degli utenti sui suoi pieghevoli V Fild e V Flip pronti al debutto nel terzo trimestre del 2023.

E’ da tempo che si ipotizza un ingresso di OnePlus nel mercato dei pieghevoli, soprattutto perché il suo marchio madre Oppo ha già dimostrato di avere la stoffa in merito. Fino ad oggi non erano chiare le intenzioni di OnePlus, ma adesso che sono apparsi in rete i nomi “OnePlus V Fold” e “OnePlus V Flip” non ci sono più dubbi.

All’evento di lancio di OnePlus 11 all’inizio di questa settimana, OnePlus ha effettivamente confermato i suoi piani per i pieghevoli. L’evento si è concluso con un teaser un po’ vago che non è andato in onda nella diretta streaming. Il teaser ha mostrato due dispositivi “V”, con la dicitura “Coming in Q3”. I nomi confermano anche che i due dispositivi assumeranno forme e pieghe diverse, un po’ come accade oggi per i dispositivi Samsung.

Un lancio nel terzo trimestre del 2023 fa pensare a un arrivo sul mercato tra luglio e settembre, in linea con il periodo in cui Samsung generalmente aggiorna la propria gamma di pieghevoli.

I prossimi Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 debutteranno quasi certamente ad agosto, ed è in realtà del tutto possibile che OnePlus lanci i suoi terminali a poche settimane di distanza. L’anno scorso OnePlus 10T è stato annunciato ad agosto, pochi giorni prima del Galaxy Z Fold 4 e Flip 4. Quest’anno OnePlus avrà dei concorrenti più diretti nella categoria.

Per tutto quello che c’è da sapere sull’ultimo OnePlus 11 5G vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.