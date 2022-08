Offerte Amazon 1 agosto fino al 60% su Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, Logitech, Bose

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 13 Pro (256GB) – Grafite In offerta a 1178,10 € – invece di 1309,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (5a Generazione) In offerta a 629,10 € – invece di 699,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 637,10 € – invece di 699,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 314,82 € – invece di 314,82 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,00 € – invece di 19,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Novità Apple AirPods (terza generazione) In offerta a 159,90 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Novità Apple AirTag In offerta a 33,99 € – invece di 35,00 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 20,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Magic Mouse In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A03 Smartphone Android 6,5 Pollici, Display Infinity-V HD+, 4 GB di RAM e 64 GB di Memoria Interna Espandibile, Batteria 5.000 mAh, Awesome Red In offerta a 139,00 € – invece di 159,90 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Motorola moto g22 (Quad Camera 50 MP, Display 90Hz 6.5″, batteria 5000 mAH, 4/64GB espandibile, Dual SIM, Android 12), Cosmic Black In offerta a 130,00 € – invece di 219,90 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi 9A – Smartphone 2 GB + 32 GB, Dual Sim, Grigio (Granite Grey) – Italia, Germania, F… In offerta a 98,55 € – invece di 119,90 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 11S – Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6.43” 90Hz FHD+, MediaTek Helio G96, fotocamera professionale 108MP, 5000mAh, Graphite Grey (versione IT + 2 anni di garanzia) In offerta a 203,74 € – invece di 299,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 34,95 € – invece di 44,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 32,99 € – invece di 46,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Diffusore Portatile Bose SoundLink Flex Bluetooth, Diffusore Wireless Impermeabile per Esterni, Azzurro Pietra In offerta a 139,99 € – invece di 169,95 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bose SoundLink Color II Diffusore Bluetooth 4.2, resistente all’acqua, NFC, Nero In offerta a 109,99 € – invece di 139,95 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 128 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a 24,53 € – invece di 61,99 €

sconto 60% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO Scheda Di memoria Da 128 GB SDXC Fino A 170 Mbs, Nero In offerta a 41,43 € – invece di 56,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie T7 Shield MU-PE1T0S SSD Esterno Portatile da 1 T, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Nero In offerta a 149,99 € – invece di 169,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero In offerta a 43,99 € – invece di 59,69 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

YI Home Camera 1080p ,Telecamera Wi-Fi Interno Compatibile con Alexa ,Telecamera IP per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento,Notifiche Push in Tempo Reale,Audio Bidirezionale,Visione Notturna In offerta a 26,49 € – invece di 39,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC1750 EX6250, Wifi Extender Dual Band, Porta Lan, Ripetitore Wifi wireless Compatibile con Modem Fibra e Adsl In offerta a 50,99 € – invece di 79,90 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Tryone Supporto Tablet Poggiatesta Auto, estensibile supporto per tablet per sedile d’auto per iPad/Samsung Galaxy Tab/Amazon Kindle Fire HD/Nintendo Switch/Altri ecc di 4,7-10,5 pollici (Nero) In offerta a 17,99 € – invece di 19,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hoppac Caricatore Auto USB,2 Porte Caricabatteria Da Auto,Quick Charge 3.0 Caricatore Accendisigari USB Compatibile Con iphone, ipad Samsung Galaxy S10/S9/S8,Huawei, Xiaomi, Nero In offerta a 3,99 € – invece di 3,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Aioneus Cavo iPhone 1.8M Ricarica Caricabatterie iPhone Certificato MFi Lungo Cavo Lightning, Carica Rapida Caricatore per iPhone 13 12 PRO Max Mini 11 SE 2020 X XS Max XR 8 Plus 7 6s 6 5 5s 5c iPad In offerta a 6,99 € – invece di 9,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

PEYOU Porta Cellulare, Supporto Cellulare da Tavolo, Porta Telefono Letto Regolabile e Flessibile, Collo Oca Supporto Universale per iPhone Series/Samsung/Huawei/Google Pixel, 33,5″ In offerta a 17,08 € – invece di 17,98 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ESR HaloLock Caricatore Wireless con Cavalletto Compatibile con iPhone 13/13 Pro/13 mini/13 PRO Max/12/12 mini/12 Pro/12 PRO Max/MagSafe,con Cavo Rimovibile da 1,5 m(Adattatore Non Incluso),Bianco In offerta a 25,99 € – invece di 29,99 €

sconto 13% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Welly Enjoy IT Adattatore Universale da Viaggio con Spine EU, UK, US, AU, 4 Porte USB e 1 Porta Type-C In offerta a 15,99 € – invece di 15,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ivoler Kit Impermeabile con Borsa Impermeabile Sacca Impermeabile Marsupio e Custodia Impermeabile Smartphone per Sport Pesca Vela Escursione, Proteggere Il Tuo Cellulare, Portafoglio, ECC In offerta a 11,39 € – invece di 11,89 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Compressore Aria Portatile per Auto,Mini Compressore Auto Digitale,Compressore 12V Auto,150PSI Pompa Auto Portatile,Compressore con luce LED e schermo LCD,Piccolo Compressor per Auto Moto Bici Palloni In offerta a 25,69 € – invece di 49,99 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).