Offerte Amazon 1 febbraio fino al 70%: Belkin, Xiaomi, Philips Lighting, Amazfit, ACER, Logitech

realme X50 Pro – Smartphone 5G de 6.44”, 8 GB RAM + 128 GB ROM, procesador OctaCore Qualcomm Snapdragon 865, cuádruple cámara AI 64MP, MicroSD, Rust Red In offerta a 399,00 € – invece di 500,81 €

sconto 20% – fino al 01 febbraio

Samsung LS05T The Sero, Smart TV 43″, 4K, Wi-Fi, 2020, con Alexa integrata, Classe di Efficienza Energetica B, Blue [Classe di efficienza energetica B] In offerta a 849,89 € – invece di 1499,00 €

sconto 43% – fino al 01 febbraio

YI Home Camera 1080p Kit da 2 ,IP Camera WiFi,Telecamera Interno di Sorveglianza con Rilevamento di Movimento,Notifiche Push,Audio Bidirezionale,Visione Notturna,Smart Videocamera per telefono,laptop In offerta a 38,99 € – invece di 48,99 €

sconto 20% – fino al 01 febbraio

HUAWEI WATCH FIT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64″, Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, 96 Modalità di Allenamento, GPS Integrato, 5ATM, Monitoraggio del Sonno, Black In offerta a 104,93 € – invece di 129,99 €

sconto 19% – fino al 01 febbraio

Fitbit Inspire 2 – Tracker per Fitness e Benessere con Un Anno di Prova Gratuita del Servizio Fitbit Premium, Rilevazione Continua Battito Cardiaco, Durata Batteria fino a 10 giorni, Black In offerta a 82,90 € – invece di 97,99 €

sconto 15% – fino al 01 febbraio

Samsung Memorie Bar Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-A, Velocità di Lettura Fino a 300 MB/s, 64 GB, Grigio Titanio (MUF-64BE4) In offerta a 17,99 € – invece di 27,29 €

sconto 34% – fino al 01 febbraio

1MORE Triple Driver Auricolari In-Ear Cuffie con Alta Risoluzione, Bassi Profondi Stereo Universale, MEMS Microfono, In-Line Remoto Controllo per iPhone/Android/PC/Tablet ? Argento In offerta a 67,99 € – invece di 95,99 €

sconto 29% – fino al 7 feb 2021

Acer CB242Ybmiprx Monitor Professionale FreeSync 23.8″, Display IPS Full HD, 75 Hz, 1 ms, 16:9, VGA, HDMI 1.4, DP 1.2, Lum 250 cd/m2, Speaker Integrati, Regolazione in Altezza, Cavo HDMI Incluso In offerta a 159,90 € – invece di 175,00 €

sconto 9% – fino al 28 feb 2021

Acer Nitro RG270bmiix Monitor Gaming FreeSync, 27″, Display IPS Full HD, 75 Hz, 1 ms, 16:9, VGA, HDMI, Lum 250 cd/m2, Audio In/Out, Speaker Integrati, Cavo VGA Incluso, Nero In offerta a 179,90 € – invece di 199,90 €

sconto 10% – fino al 28 feb 2021

Acer SA240YAbi Monitor FreeSync, 23,8″, Display IPS Full HD, 75 Hz, 4 ms, 16:9, VGA, HDMI 1.4, Lum 250 cd/m2, Schermo PC con Contrasto 100M:1, Lum 250 cd/m2, Cavo VGA Incluso, Nero In offerta a 109,90 € – invece di 129,90 €

sconto 15% – fino al 28 feb 2021

Acer SA270Abi Monitor FreeSync, 27″, Display IPS Full HD, 75 Hz, 4 ms, 16:9, VGA, HDMI 1.4, Schermo PC con Contrasto 100M:1, Lum 250 cd/m2, Cavo VGA Incluso, Nero In offerta a 149,90 € – invece di 168,94 €

sconto 11% – fino al 28 feb 2021

aiino – Custodia Charm per iPhone 11 (iPhone 11 PRO Max, Rosegold) In offerta a 13,08 € – invece di 24,99 €

sconto 48% – fino al 7 feb 2021

aiino – Custodia Charm per iPhone 11 (iPhone 11 PRO, Nero) In offerta a 13,14 € – invece di 24,99 €

sconto 47% – fino al 7 feb 2021

AKASO Action Cam 4K WiFi Angolo Variabile Doppio Schermo 5 Volte Zoom Telecomando Caricabatterie con 2 Batterie Fotocamera Subacquea 30m, Accessori multipli per Bicicletta Casco Sport (Brave4) In offerta a 67,99 € – invece di 8999,00 €

sconto 99% – fino al 7 feb 2021

Amazfit GTR 47mm – Smartwatch con Monitoraggio del Battito Cardiaco e delle attività, Durata della Batteria Molto Elevata – Titanium, Titanium Alloy In offerta a 118,91 € – invece di 159,99 €

sconto 26% – fino al 7 feb 2021

Amazfit Smartwatch GTR 47mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,39 Pollici Touch Control Display a Ccolori Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, 12 Modalità Sport per Donna Uomo In offerta a 110,41 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino al 7 feb 2021

Amazfit GTS Orologio intelligente Sport Smartwactch donne 46 giorni nel modello base GPS + Glonass BioTracker ? PPG Sensore di rilevamento biologico Frequenza cardiaca Bluetooth5.0 IOS e Android rossa In offerta a 110,41 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino al 7 feb 2021

Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Fitness 5 ATM Impermeabile Durata Batteria Fino a 14 Giorni con GPS, 12 Modalità di Sport, Display del Quadrante in Vetro 3D Contapassi per Sport In offerta a 110,41 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino al 7 feb 2021

Amazfit Smartwatch GTR 42mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,2 Pollici Touch Control Display a Ccolori Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi,12 Modalità Sport per Sport In offerta a 101,91 € – invece di 139,99 €

sconto 27% – fino al 7 feb 2021

Logitech M100 Mouse USB Cablato, 3 Pulsanti, Rilevamento Ottico 1000 DPI, Mouse Ambidestro per ?PC/Mac/Laptop, Bianco In offerta a 5,29 € – invece di 13,49 €

sconto 61% – fino al 14 feb 2021

Logitech MX Master Mouse Wireless Amz, Bluetooth/2.4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, ?Tracciamento Laser 1000 DPI Qualsiasi Superficie, 5 Pulsanti, Versione Amazon, PC/Mac/Laptop, ?Nero Grafite In offerta a 49,99 € – invece di 92,99 €

sconto 46% – fino al 14 feb 2021

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless per TV, PC, Home Theater?, Tasti ?Multimediali Personalizzabili, Windows, Android, Laptop/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 22,99 € – invece di 45,99 €

sconto 50% – fino al 14 feb 2021

Logitech M110 Mouse USB Cablato, Pulsanti Silenziosi, Design Comodo Full-Size, Mouse ?Ambidestro per PC/Mac/Laptop, Grigio In offerta a 9,99 € – invece di 15,99 €

sconto 38% – fino al 14 feb 2021

Logitech R400 Puntatore Laser per Presentazioni Wireless, 2.4 GHz e Bluetooth, Ricevitore USB, ?Puntatore Laser Rosso, Portata 15 m, 6 Pulsanti, Controllo Intuitivo, Indicatore ?Batteria, PC, Nero In offerta a 14,99 € – invece di 49,95 €

sconto 70% – fino al 14 feb 2021

Logitech M170 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Ricevitore Nano USB, Rilevamento Ottico, ?Durata Batteria 12 Mesi, Mouse Ambidestro, PC/Mac/Laptop, Grigio In offerta a 9,99 € – invece di 15,99 €

sconto 38% – fino al 14 feb 2021

Logitech Crayon Matita Digitale Per Tutti gli iPad Rilasciati Nel 2019 o Successivi, iPad, iPad ?Pro, iPad Mini, iPad Air con iOS 12.2 o Versioni successive, Arancione In offerta a 47,99 € – invece di 71,99 €

sconto 33% – fino al 14 feb 2021

Belkin Splitter USB-C (Adattatore Audio + Ricarica) per Cuffie USB-C, Ricarica Rapida USB-C PD per Galaxy S20, S10, Note10, Pixel 4, iPad Pro e Altri In offerta a 27,99 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino al 7 feb 2021

Belkin SoundForm Auricolari True Wireless (Cuffie Bluetooth per iPhone, Samsung, Google, Controllo Touch, Custodia di Ricarica, 24 Ore di Riproduzione, Isolamento Rumori, Resistenti a Sudore, Nero) In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino al 7 feb 2021

Belkin BoostCharge Tappetino di Ricarica Wireless da 10 W, Caricabatteria a Ricarica Rapida con Certificazione Qi per Dispositivi iPhone, Samsung, Google e Altri, con Presa di Ricarica, Nero In offerta a 27,99 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino al 7 feb 2021

Belkin Batteria Esterna USB-C PD 20K (Caricabatteria Rapido con Porte USB-C e USB, Power Bank per MacBook, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini e Versioni Precedenti, iPad e Altri), Nero In offerta a 42,99 € – invece di 69,99 €

sconto 39% – fino al 7 feb 2021

Belkin Boost Charge Doppio Caricabatteria da Parete GaN USB-PD 68 W (Caricabatteria USB-C per iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini e Precedenti, iPad Pro, Pixel, MacBook Pro, Galaxy e Altri), bianco In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino al 7 feb 2021

Belkin WIZ002VFBK Doppio Caricabatteria Wireless, Doppio Tappetino di Ricarica Wireless da 10 W per iPhone 11, 11 PRO, 11 PRO Max, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Pixel 4, 4XL, AirPods e Altro, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 7 feb 2021

Belkin Supporto di Ricarica Wireless BoostCharge, da 10 W, con Certificazione Qi per Dispositivi iPhone, Samsung, Google, Bianco In offerta a 27,99 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino al 7 feb 2021

Belkin Supporto di Ricarica Wireless da 10 W + Altoparlante Bluetooth BoostCharge (Caricabatteria Wireless Rapido con Altoparlante per iPhone, Samsung e Google, Microfono Integrato, Bianco) In offerta a 46,99 € – invece di 59,99 €

sconto 22% – fino al 7 feb 2021

Belkin Boost Charge Tappetino Caricabatteria Wireless, da 15 W, Adattatore CA Non Incluso, Nero In offerta a 27,99 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino al 7 feb 2021

Belkin Batteria Esterna USB-C PD 20K (Caricabatteria Rapido con Porte USB-C e USB, Power Bank per MacBook, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini e Versioni Precedenti, iPad e Altri), Bianco In offerta a 42,99 € – invece di 69,99 €

sconto 39% – fino al 7 feb 2021

BLACK+DECKER BDCDC18KB-QW Trapano/Avvitatore Senza Percussione con Doppia Batteria in Valigetta, 1.5 Ah, 18 V, Nero, 2 In offerta a 86,70 € – invece di 119,95 €

sconto 28% – fino al 14 feb 2021

BLACK+DECKER BDCDD12-QW Trapano/Avvitatore Compatto, in Cartone, 10.8 V, 1 Batteria In offerta a 49,20 € – invece di 69,95 €

sconto 30% – fino al 14 feb 2021

Aigostar Mila – Pentola a pressione multifunzionale, 9 funzioni programmabili e modalità fai da te con grande pannello LED, pentola in acciaio inossidabile antiaderente, 6 litri, nero e argento In offerta a 71,99 € – invece di 99,99 €

sconto 28% – fino al 1 feb 2021

Philips Lighting da Esterno, Altezza 40 cm, Alluminio Antracite e Sintetico, Lampadina RE 15 W Inclusa In offerta a 39,99 € – invece di 99,90 €

sconto 60% – fino al 1 feb 2021

Philips Lighting Border Lampada da Parete per Esterno, Faro Regolabile, Alluminio Antracite e Sintetico, Lampadina RE 23 W Inclusa In offerta a 49,99 € – invece di 95,90 €

sconto 48% – fino al 1 feb 2021

Philips Lighting Creek Lampada da Parete da Esterno, con Sensore, Lanterna Up, Alluminio, Nero In offerta a 23,99 € – invece di 30,76 €

sconto 22% – fino al 1 feb 2021

Philips Lighting Stratosphere Lampada da Parete per Esterno, 4000 K, 1000 lm, Grigio Scuro In offerta a 30,99 € – invece di 41,01 €

sconto 24% – fino al 1 feb 2021

Philips Lighting Arbour Lampione LED Giardino ed Esterni, Basso, 6W, Nero In offerta a 67,99 € – invece di 73,78 €

sconto 8% – fino al 1 feb 2021

Xiaomi 29353, Aspirapolvere, Bianco, 100 milliliters In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino al 1 feb 2021

Polar Vantage M, Sportwatch per Allenamenti Multisport, Corsa e Nuoto, Impermeabile con GPS e Cardiofrequenzimetro Integrato, 46 mm, Unisex ? Adulto, Nero, M/L In offerta a 174,90 € – invece di 279,90 €

sconto 38% – fino al 4 feb 2021

