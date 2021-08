Offerte Amazon 13 agosto fino al 60%: G-Technology, Xiaomi, Apple, Megagear, Oral-B

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, Comando a un pulsante, JBL Pure Bass Sound, Bianco

In offerta a 9,00 € – invece di 9,99 €

sconto 10% – fino al 13 agosto

Logitech B100 Mouse USB Cablato, 3 Pulsanti, Rilevamento Ottico, Ambidestro, PC / Mac / Laptop/Chromebook – Nero

In offerta a 6,99 € – invece di 8,99 €

sconto 22% – fino al 13 agosto

Amazon Basics – Batterie AAA ricaricabili, ad alta capacità, pre-caricate, confezione da 8 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine)

In offerta a 8,75 € – invece di 11,76 €

sconto 26% – fino al 13 agosto

Samsung SSD 870 EVO, 1 TB, fattore di forma 2,5″, scrittura turbo intelligente, software Magician 6, nero (SSD interno)

In offerta a 109,99 € – invece di 139,99 €

sconto 21% – fino al 13 agosto

Logitech G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: x 2.0, Driver Audio 50 mm, Jack Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo Switch, Nero/Blu

In offerta a 49,90 € – invece di 81,99 €

sconto 39% – fino al 13 agosto

Panasonic KX-TG6811JTS Telefono Cordless DECT, Schermo LCD da 1,8”, Base Design Sottile e Compatto, Argento/ Bianco

In offerta a 25,99 € – invece di 29,99 €

sconto 13% – fino al 13 agosto

Novità Apple iPhone 12 (128GB) – (PRODUCT) RED

In offerta a 819,00 € – invece di 989,00 €

sconto 17% – fino al 13 agosto

TP-Link Tapo C310 Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1296P, Telecamera IP di Sorveglianza, Notifiche in Tempo Reale, Visione Notturna fino 30m, Impermeabile IP66, 2 Vie Audio, Compatibile con Alexa

In offerta a 36,90 € – invece di 44,90 €

sconto 18% – fino al 13 agosto

Meliconi AC 100 Telecomando Universale per Condizionatori/Climatizzatori Compatibile con la Maggior Parte dei Marchi, con Schermo Retroilluminato e Funzione Torcia

In offerta a 11,99 € – invece di 15,99 €

sconto 25% – fino al 13 agosto

Tryone Supporto Telefono, Regolabile e Flessibile – Supporto a Collo Oca da Scrivania per Cellulare/Smartphone/iPhone Series/Samsung/Huawei/Google Pixel e Altri, Lunghezza Complessiva 27,5 Pollici

In offerta a 11,89 € – invece di 19,99 €

sconto 41% – fino al 13 agosto

DJI OM 4 – Stabilizzatore a 3 Assi per Smartphone, Design Magnetico, Portatile e Pieghevole, DynamicZoom, CloneMe, Timelapse, Controllo con Gesti, Modalità Spin, Modalità Story, Slow Motion, Panorama

In offerta a 130,00 € – invece di 149,00 €

sconto 13% – fino al 13 agosto

Amazfit Bip U Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Schermo TFT-LCD da 1,43″ Impermeabile 5 ATM , 60 Modalità di Allenamento, Contapassi, Monitor del Sonno per Sport, Uomo, Donna

In offerta a 43,90 € – invece di 69,90 €

sconto 37% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 13 agosto

Altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp, alti/bassi estesi, cassa bluetooth HIFI con app, EQ personalizzabile, 12 ore di riproduzione, IPX7 impermeabile e USB-C

In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 13 agosto

HONOR Scale 2 Bilancia Bluetooth Intelligenti, Cardiofrequenzimetro, Bilancia con 14 Indici di Misurazione Massa Grassa, per IOS e Andriod

In offerta a 19,90 € – invece di 35,90 €

sconto 45% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 13 agosto

Sony PlayStation®5 – DualSense™ Wireless Controller Midnight Black

In offerta a 61,99 € – invece di 69,99 €

sconto 11% – fino al 13 agosto

Apple Custodia in pelle (per iPhone 12 | iPhone 12 Pro) – Viola profondo

In offerta a 36,40 € – invece di 65,00 €

sconto 44% – fino al 13 agosto

Elgato Ring Light, Luce ad Anello con Bordo Illuminato Premium, 2500 Lumen, Tecnologia di Diffusione a Strati, Bianco da Caldo a Freddo, Controllo tramite App su Mac/Windows/iPhone/Android

In offerta a 161,40 € – invece di 199,99 €

sconto 19% – fino al 22 ago 21

G-Technology 500 GB G-DRIVE Mobile SSD ,SSD Portatile, fino a 560 MB/s, Impermeabile, Resistente a Urti e Cadute

In offerta a 120,49 € – invece di 159,99 €

sconto 25% – fino al 14 ago 21

G-Technology G-DRIVE 10 TB Enterprise Classe 7200 RPM, 245 MB/s, con USB 3.0

In offerta a 281,99 € – invece di 367,99 €

sconto 23% – fino al 14 ago 21

G-Technology G-DRIVE 14 TB Enterprise Classe 7200 RPM, 245 MB/s, con USB 3.0

In offerta a 404,99 € – invece di 500,99 €

sconto 19% – fino al 14 ago 21

Samsung Galaxy M12 Smartphone Android 11 Display da 6,5 Pollici 4 GB di RAM e 64 GB di Memoria Interna Espandibile Batteria da 5.000 mAh Nero [Versione Italiana]

In offerta a 159,00 € – invece di 179,00 €

sconto 11% – fino al 13 ago 21

Samsung Galaxy M32 5.000 mAh Smartphone Android 11 Schermo Super AMOLED da 6.4 Pollici RAM 6GB Memoria interna 128GB Black 2021 [Versione Italiana]

In offerta a 279,00 € – invece di 299,00 €

sconto 7% – fino al 13 ago 21

Garmin Striker Cast GPS – Ecoscandaglio Wireless con GPS

In offerta a 158,60 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino al 22 ago 21

BTicino 330851 Videocitofono Vivavoce, Display da 7″, Grigio

In offerta a 98,70 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino al 22 ago 21

Londo Porta Telecomandi con 5 scomparti – Telecomandi di TV, Stereo, Decoder, DVD, Blu-Ray – in finta pelle con fodera interna in suede. Adatto per salotto o camera da letto (Marrone chiaro)

In offerta a 18,26 € – invece di 29,99 €

sconto 39% – fino al 23 ago 21

homcom Mobile sotto TV con Design Moderno Sospeso a Parete Grigio Cemento con 2 Ripiani e Passacavi, 152.4×29.8x21cm

In offerta a 39,16 € – invece di 50,95 €

sconto 23% – fino al 13 ago 21

Medisana MTS Misuratore di Pressione Sanguigna Braccio Superiore, senza Cavi, Visualizzazione dell’Aritmia per una Misurazione Precisa della Pressione Sanguigna con Funzione di Memoria

In offerta a 32,99 € – invece di 51,49 €

sconto 36% – fino al 22 ago 21

Medisana PS 440 Bilancia Personale Digitale in Bambù fino a 180 kg, Bilancia da Bagno con Spegnimento Automatico e Display e LED Invisibile

In offerta a 27,99 € – invece di 49,95 €

sconto 44% – fino al 22 ago 21

Medisana BS 445 Connect, Bilancia Digitale per Analisi Corporea 180 Kg, Bilancia Personale per La Misurazione del Grasso Corporeo, Acqua Corporea, Massa Muscolare e Peso Osseo con App

In offerta a 31,99 € – invece di 79,95 €

sconto 60% – fino al 22 ago 21

Learning Resources (UK Direct Account)- Robot programmabile Botley 2.0 di Learning Resources, LER2941

In offerta a 57,85 € – invece di 79,30 €

sconto 27% – fino al 26 ago 21

Learning Resources (UK Direct Account)- Set di attività con Il Robot programmabile Botley 2.0 di Learning Resources, LER2938

In offerta a 77,78 € – invece di 103,70 €

sconto 25% – fino al 26 ago 21

MegaGear SLR, tracolla da polso in cotone per fotocamera DSLR (Small), nero/rosso, piccolo ? 23 cm/9 inc (MG)

In offerta a 17,84 € – invece di 22,99 €

sconto 22% – fino al 23 ago 21

MegaGear Custodia per Fotocamera in Vera Pelle Compatibile Con DJI Osmo Pocket

In offerta a 19,59 € – invece di 24,99 €

sconto 22% – fino al 23 ago 21

MegaGear Sony Alpha A7S II, A7R II, A7 II Ever Ready Custodia metà copertura in finta pelle per Fotocamera con Tracolla – Nero – MG1123

In offerta a 14,45 € – invece di 19,99 €

sconto 28% – fino al 23 ago 21

Megagear Mg1449, Custodia In Finta Pelle Con Tracolla Per Fotocamera Canon Eos M50 (15-45Mm), Bianco

In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

sconto 15% – fino al 23 ago 21

MegaGear MG596 Sony Cyber-shot DSC-HX99, DSC-HX95, DSC-HX80, DSC-HX90V Ever Ready Custodia in finta pelle per Fotocamera con Tracolla – (Nero)

In offerta a 26,39 € – invece di 32,99 €

sconto 20% – fino al 23 ago 21

MegaGear MG1194 Canon EOS 200D, 800D (18-135 mm), 77D, 9000D, 2000D Ultra Light Custodia in Neoprene per Fotocamera – Nero

In offerta a 17,33 € – invece di 23,99 €

sconto 28% – fino al 23 ago 21

MegaGear MG726 Custodia per Fotocamera Nikon Coolpix B500, Grigio

In offerta a 17,33 € – invece di 23,99 €

sconto 28% – fino al 23 ago 21

MegaGear Custodia in Vera pelle per Leica D-Lux 7 – Marrone

In offerta a 33,79 € – invece di 69,99 €

sconto 52% – fino al 23 ago 21

Megagear Mg1332 Torres – Borsa Messenger in Vera Pelle per Fotocamere Mirrorless, Istantanee e Dslr, Marrone

In offerta a 79,60 € – invece di 119,99 €

sconto 34% – fino al 23 ago 21

Megagear Torres MG1331 Borsa Messenger in Vera Pelle per Fotocamere Mirrorless, Istantanee e Dslr, Nero

In offerta a 76,16 € – invece di 119,99 €

sconto 37% – fino al 23 ago 21

Neewer NW-700 Microfono a Condensatore Professionale & NW-35 Supporto a Forma Forbici Regolabile con Filtro Antipop e Morsetto da Tavolo

In offerta a 28,89 € – invece di 35,99 €

sconto 20% – fino al 15 ago 21

Neewer 50-In-1 Kit di Accessori per Action Camera Compatibile con GoPro Hero9/ Hero /Hero7, GoPro Max, GoPro Fusion, Insta360, DJI Osmo Action, AKASO, APEMAN, Campark, SJCAM.

In offerta a 25,49 € – invece di 33,99 €

sconto 25% – fino al 15 ago 21

Neewer Kit d’Illuminazione per Videoconferenza Riunioni Chiamata/Lavoro Remoto/Auto-trasmissione/YouTube/Streaming: 2pz Luce Video LED 5600K Dimmerabile con Supporto Braccio a Forbice e Filtri

In offerta a 48,01 € – invece di 57,99 €

sconto 17% – fino al 15 ago 21

Neewer 750II TTL Speedlite – Flash con schermo LCD per Nikon D7200 D7100 D7000 D5500 D5300 D5200 D5100 D5000 D3300 D3200 D3100 D3000 D700 D600 D500 D90 D80 D70 D60 D50 e altre Fotocamere DSLR Nikon

In offerta a 57,79 € – invece di 67,99 €

sconto 15% – fino al 15 ago 21

Neewer 2 Kit d?Illuminazione Portatili Luce 66 LED Dimmerabile 5600K a USB con Mini Treppiedi Regolabile & Filtri Colorati, per Riprese Video da Tavolo Angolo Basso

In offerta a 43,76 € – invece di 53,99 €

sconto 19% – fino al 15 ago 21

Neewer Softbox Ottagonale di 80 Centimetri con Supporto a Staffa S(con supporto Bowens) e Borsa da Trasporto per Speedlite Studio Flash Monotorcia, Ritratto e Prodotto

In offerta a 39,51 € – invece di 49,99 €

sconto 21% – fino al 15 ago 21

Neewer 36cm Luce LED Anulare Esterno 32W 5500K con Light Stand/Braccetto Flessibile/2 Filtri Colorati/Adattatore Hotshoe/Ricevitore Bluetooth per Smartphone, Youtube, Auto-riprese

In offerta a 60,34 € – invece di 72,99 €

sconto 17% – fino al 15 ago 21

Neewer Photo Studio Luce Scatola 50cm Tenda Luce di Ripresa Luminosità Regolabile Pieghevole Portatile Professionale da Tavolo Kit di Illuminazione per Fotografia 80 Luci LED 4 Colori Fondali

In offerta a 70,11 € – invece di 85,99 €

sconto 18% – fino al 15 ago 21

Neewer Luce 660 LED Dimmerabile Bicolore Illuminazione con Intelligente Controllo via APP con LCD Display in Metallo, Professionale per YouTube Illuminazione di Video in Studio in Esterni, 3200-5600K

In offerta a 70,11 € – invece di 85,99 €

sconto 18% – fino al 15 ago 21

Neewer Luce LED NL140 50W ad Alta Capacità con Migliore Performance di Ottiche Sistema di Controllo APP CRI96+ Dimmerabile 3200~5600K per YouTube/Trasmissione in Diretta (Batteria V-mount NON Inclusa)

In offerta a 85,41 € – invece di 102,99 €

sconto 17% – fino al 15 ago 21

Oral-B Pro 1 750 Spazzolino Elettrico Ricaricabile , 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio in Regalo

In offerta a 25,99 € – invece di 49,90 €

sconto 48% – fino al 22 ago 21

Oral-B CrossAction Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 10 Pezzi, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere

In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino al 22 ago 21

Oral-B iO 8 Go Electric Edizione Limitata Spazzolino Elettrico Ricaricabile Viola, Con Tecnologia Magnetica, Display A Colori, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio Con Cerniera

In offerta a 169,99 € – invece di 249,99 €

sconto 32% – fino al 22 ago 21

Oral-B iO 8 Go Electric Edizione Limitata Spazzolino Elettrico Ricaricabile Bianco, Con Tecnologia Magnetica, Display A Colori, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio Con Cerniera

In offerta a 169,99 € – invece di 249,99 €

sconto 32% – fino al 22 ago 21

Oral-B Genius 10000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile con 1 Manico Viola Orchidea Connesso, 6 Modalità tra cui Sbiancante e Denti Sensibili, 2 Testine di Ricambio, 1 Custodia da Viaggio Smart

In offerta a 141,90 € – invece di 249,00 €

sconto 43% – fino al 22 ago 21

Bosch Elettrodomestici MSM2610B Mixer a Immersione, 600 W, 70 Decibel, Acciaio Inox, Nero

In offerta a 32,10 € – invece di 39,90 €

sconto 20% – fino al 22 ago 21

Bosch Elettrodomestici MMB64G6M Frullatore, 800 W, Acciaio Vetro plastica, Nero/Inox

In offerta a 92,50 € – invece di 149,99 €

sconto 38% – fino al 22 ago 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).