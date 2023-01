Offerte Amazon 13 gennaio fino al 78% su Apple, Samsung, Hisense, Bose, Marshall, Crucial, Logitech

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

Sconti invernali Canon, risparmiate 300 € fino al 13 gennaio

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 799,00 € – invece di 939,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 1079,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iMac (24″, Chip M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1299,99 € – invece di 1499,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 1999,99 € – invece di 2349,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2522,99 € – invece di 2849,00 €

sconto 11% – fino a data sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1399,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2.073,99 € – invece di 2349,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1609,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1609,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 705,99 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 369,00 € – invece di 439,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop color galassia – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti

In offerta a 309,99 € – invece di 349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop in maglia milanese color argento Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 639,00 € – invece di 789,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

SAMSUNG Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G, Caricatore incluso, Sim Free Android Telefono Pieghevole 256GB, Display Display Dynamic AMOLED 2X 6.7”/Super AMOLED 1.9”1,2 Light Blue 2022 [Versione Italiana]

In offerta a 1079,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor HRM UR55 (U28R552), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Dark Blue Gray

In offerta a 259,90 € – invece di 357,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Hisense 55″ OLED 4K 2021 55A81G, Audio Dolby Atmos 60W, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Controlli vocali Alexa/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, Nero [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 655,60 € – invece di 899,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Bose Solo 5 TV Sistema Audio, Nero

In offerta a 184,89 € – invece di 279,95 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Sony HT-S40R – Soundbar TV a 5.1 canali, Dolby Digital, con Subwoofer cablato e Speaker posteriori wireless (Nero)

In offerta a 324,11 € – invece di 324,11 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Marshall Stanmore II Bluetooth Altoparlante, senza fili Casse Nero

In offerta a 229,99 € – invece di 369,00 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Anker Cassa Bluetooth Tascabile SoundCore Mini – Altoparlante Bluetooth Super-Portatile con Bassi Potenti, Raggio di Connessione Bluetooth e Guida Vocale per iPhone, iPad, Samsung, Huawei e Altri

In offerta a 23,79 € – invece di 29,99 €

sconto 21% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV)

In offerta a 39,99 € – invece di 64,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 480GB 3D NAND SATA da 2,5 pollici SSD interno – Fino a 540MB/s – CT480BX500SSD1

In offerta a 32,70 € – invece di 58,47 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli

In offerta a 9,69 € – invece di 18,99 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero

In offerta a 29,99 € – invece di 58,99 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Blue Yeti Microfono USB per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting su PC e Mac, Mic a Condensatore per Laptop o Computer, Effetti Blue VO!CE, Stand Regolabile, Plug and Play – Argento

In offerta a 97,50 € – invece di 139,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin 5000 mAh Magnetic Wireless Power Bank, Portable Charger Compatible with MagSafe with Pass-thru Charging, 7.5W Output, 10W Input and Kickstand, for iPhone 13 and 12 Series,Black,BPD004

In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Masterizzatore DVD CD Externo Unità DVD Esterna USB 3.0 DVD-R CD-RW Lettore CD DVD Esterno Portatile Ultra Slim External Disc per Laptop, Desktop, PC, Macbook Air/Pro con Mac/OS/XP/Win10/Win7/Win8

In offerta a 18,98 € – invece di 22,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

HP DeskJet 3760 T8X19B Stampante Fotografica Multifunzione A4, Stampa, HP Scroll Scan, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, HP Smart, No Stampa Fronte/Retro Automatica, 4 Mesi di HP Instant Ink Inclusi, Blu

In offerta a 59,90 € – invece di 84,90 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Elgato Stream Deck XL Controller Da Studio, 32 Tasti Macro, Nero

In offerta a 187,00 € – invece di 249,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

STANLEY STHT77499-1 – Livella laser Cubix, colore: Verde

In offerta a 94,10 € – invece di 149,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

SKROSS | 1.302961 | MUV USB (4xA) | Anti Shock – KID SAFE Adattatore Universale da Viaggio a 2 poli più 4 Porte USB Type-A da 4.8A – Tensione e Potenza: 100V – 250W/250V – 625W

In offerta a 14,29 € – invece di 64,90 €

sconto 78% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics Batterie industriali alcaline AA, confezione da 40

In offerta a 10,79 € – invece di 10,79 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Hoppac Kit Pulizia Airpods, Multifunzione Penna per La Pulizia,Kit 3 in 1 per Pulizia Airpods,Airpods Pro Accessori Per Pulire Gli Auricolari Bluetooth,Airpods Cleaning Kit,per Una Pulizia Profonda

In offerta a 5,39 € – invece di 5,39 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

D-Line EU/CTUSMLB/SW Scatola Portacavi, Raccogli Cavi, Organizzatore Cavi, Scatola Cavi, Scatola Nascondi Fili – Piccolo, Nero

In offerta a 12,51 € – invece di 15,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da Scrivania a LED con Ricarica Wireless e Porta di USB, Lampada da Tavolo Pieghevole per Protezione Degli Occhi per Comodino, Ufficio, con Funzioni Touch Control, Dimmerabile, Tempismo [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 26,99 € – invece di 29,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

JESLED Luce Solare LED Esterno, 108LED Faretto LED da Esterno Solare con Sensore di Movimento, 3200mAh Lampada Solare da Esterno Girevole, 4 Modalità Luci Solari Esterno Ricaricabile per Giardino

In offerta a 25,22 € – invece di 29,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

tado° Wifi Kit Base V3+ – Termostato smart digitale, incl. 2 valvole termostatiche wireless – Controllo digitale tramite app – Installazione facile – Compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant

In offerta a 179,99 € – invece di 229,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

iRobot lavapavimenti connesso iRobot® Braava jet m6134 – spruzzo preciso, lavaggio a secco o spazzamento, compatibile Roomba 900

In offerta a 429,99 € – invece di 699,00 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

HP Pc Essential Borsa Tracolla Per Notebook, Grigio, Taglia 15.6

In offerta a 12,58 € – invece di 19,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Lamicall Supporto Tablet, Supporto Regolabile – Universale Stand Dock per 2022 iPad Pro 10.5, Pro 9.7, Pro 12.9, iPad mini 2 3 4, iPad Air, Air 2, iPhone, Samsung Tab, altri Tablets – Nero

In offerta a 19,99 € – invece di 25,99 €

sconto 23% – fino a 15 gen 23

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Supporto Telefono Motociclo – Universale Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 14 13 12 11 Pro Max, Xs X 8 7, Samsung S10 S9 S8, 4.7-6.8 Pollici Smartphones

In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a 15 gen 23

Supporto Telefono Bicicletta, Lamicall Supporto Telefono Moto – 2022 Universale Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 14 Pro Max, 13 12 11 Pro Max, Mini Xs X 8 7, Samsung S10 S9, 4.7-6.8″ Smartphones

In offerta a 15,99 € – invece di 23,99 €

sconto 33% – fino a 15 gen 23

RAVIAD Cavo iPhone [3Pack 2M] Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo iPhone per iPhone 13/12/11/ X/XS/XS Max/XR/ 8/8 Plus/ 7/7 Plus/ 6s/ 6s Plus/ 6/6 Plus/ 5c/ 5s/ 5/ SE 2020 – Nero

In offerta a 9,34 € – invece di 11,99 €

sconto 22% – fino a 15 gen 23

RAVIAD Cavo USB Tipo C [2Pezzi, 3m] Nylon Cavo USB C di Ricarica Rapida e Trasferimento Dati per Samsung Galaxy S21/S10/ S9/A30/A40/A50/A70/A20e, Huawei P30/P20/P10, OnePlus 6T/9, Realme- Grigio

In offerta a 8,99 € – invece di 11,99 €

sconto 25% – fino a 15 gen 23

Multi Cavo di Ricarica, 3 in 1 Multiplo Cavetto Micro USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo di Ricarica USB per Phone 11/XS/XR, Samsung Galaxy/Huawei/Honor/Xiaomi/Nexus 6P 5X/Google Pixel/LG- 1.5M

In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 15 gen 23

Imou 4MP Telecamera Wifi esterno con Visione Notturna a Colori, Telecamera WiFi di Sorveglianza IP66, Copertura Visiva a 360°, Rilevamento Umano con Faretto & Sirena, Audio Bidirezionale, Cruiser

In offerta a 74,99 € – invece di 159,99 €

sconto 53% – fino a 15 gen 23

Telecamera Wi-Fi Interno, Imou Telecamera di Sicurezza con Rilevazione del Movimento Umano & Visione Notturna, 1080P Baby Monitor, Allarme di Suoni Anormali, Compatibile con Alexa/Google, Cue 2C

In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

sconto 27% – fino a 15 gen 23

Imou Telecamera WiFi Esterno 1080p con Visione Notturna a Colori, IP66 Telecamera WiFi di Sorveglianza con Copertura Visiva a 360 °, Rilevamento Umano con Faretto e Sirena, Audio Bidirezionale,Cruiser

In offerta a 54,99 € – invece di 109,99 €

sconto 50% – fino a 15 gen 23

Govee LED Striscia, 5m RGB con 44 Tasti Telecomando IR, 20 Colori 6 Modalità, Luci Colorate per Decorazioni, Cucina, Bar, Festa, 12V, 1.5A

In offerta a 15,19 € – invece di 19,99 €

sconto 24% – fino a 15 gen 23

Govee LED WiFi Striscia 5 Metri, Strisce RGBIC Funziona con Alexa Google Assistant e APP, DIY Segmentato Sync Musicale per Camera da Letto, Soffitto, Cucina, Giochi

In offerta a 27,19 € – invece di 31,99 €

sconto 15% – fino a 15 gen 23

Govee LED Striscia, 10m RGB con 44 Tasti Telecomando IR, 20 Colori 6 Modalità, Luci Colorate per Decorazioni, Cucina, Bar, Festa, 12V, 1.5A

In offerta a 22,39 € – invece di 28,99 €

sconto 23% – fino a 15 gen 23

Govee Lampade da Terra LED, Lampada da Terra Moderna RGBIC Funziona con Alexa, APP, 16 Milioni di Colori Musica Sincronizzazione Lampada da Terra a Luce Calda per Soggiorno, Camera da Letto

In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino a 15 gen 23

Osram Lampadina LED a Goccia, Luce Calda, E27, 60 W Equivalenti

In offerta a 6,96 € – invece di 9,99 €

sconto 30% – fino a 26 gen 23

Osram Base Clas a Lampada LED E27, 13 W, Luce Calda, 3 Unità (Confezione da 1)

In offerta a 5,92 € – invece di 14,99 €

sconto 61% – fino a 26 gen 23

Osram Lampadine LED Candela, 4W Equivalenti 40W, Attacco E14, Luce Calda 2700K, Confezione da 3

In offerta a 5,38 € – invece di 9,99 €

sconto 46% – fino a 26 gen 23

Osram Led Base Classic A100, Lampade Led A Filamento Smerigliato In Vetro Per Base E27, Bianco Freddo (4000K), 1521 Lumen, Sostituisce Le Lampadine Da 100W, Scatola Da 3, ?6 x 6 x 10.5 cm; 100 grammi

In offerta a 5,80 € – invece di 14,69 €

sconto 61% – fino a 26 gen 23

OSRAM LED BASE Classic A100, Lampade LED A Filamento Chiaro In Vetro Per Base E27, Forma Di Lampadina, Bianco Freddo (4000K), 1521 Lumen, Sostituisce Le Tradizionali Lampadine Da 100W, Scatola Da 3

In offerta a 9,98 € – invece di 14,69 €

sconto 32% – fino a 26 gen 23

OSRAM LED BASE Classic A75, lampade LED a filamento chiaro in vetro per base E27, forma di lampadina, bianco caldo (2700K), 1055 lumen, sostituisce le lampadine tradizionali 75W, scatola da 3

In offerta a 7,78 € – invece di 12,59 €

sconto 38% – fino a 26 gen 23

OSRAM LED Star Classic A200, lampada LED smerigliata a forma di lampadina, base E27, bianco caldo (2700K), 3452 lumen, sostituzione di lampadine convenzionali da 200W, confezione da 1

In offerta a 8,76 € – invece di 15,79 €

sconto 45% – fino a 26 gen 23

OSRAM LED BASE Classic A75, lampade LED a filamento smerigliato in vetro per base E27, forma di lampadina, bianco caldo (2700K), 1055 lumen, sostituisce le lampadine tradizionali 75W, scatola da 3

In offerta a 5,80 € – invece di 12,59 €

sconto 54% – fino a 26 gen 23

DDF iohEF – Portarotolo da cucina, in acciaio INOX (verticale) con base pesata, per piani di lavoro della cucina, tavoli e per il bagno

In offerta a 13,60 € – invece di 14,99 €

sconto 9% – fino a 26 gen 23

Greenworks Tools Trapano avvitatore a percussione a batteria da 24 V, 35 Nm, con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah, 1 caricatore, Verde, 1/2_pollice

In offerta a 127,49 € – invece di 149,99 €

sconto 15% – fino a 15 gen 23

Greenworks Trapano Avvitatore a Batteria da 24 V, 60 Nm Trapano a Percussione, trapano elettrico per fai da te e manager, batteria 2Ah e caricatore (Motore Brushless, 13 mm chuck, 20 Torque Setting)

In offerta a 84,99 € – invece di 149,99 €

sconto 43% – fino a 15 gen 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).