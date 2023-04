Offerte Amazon 15 aprile fino al 62% su Apple, Wacom, Samsung, Kigston, Logitech, Bialetti – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Aqara Sensore di Movimento P1(Versione Aggiornata), Richiede Aqara Hub, Durata Della Batteria di 5 Anni, Timeout di Rilevamento Configurabile, Sistema di Allarme, Compatibile con HomeKit, Alexa, IFTTT

In offerta a 24,64 € – invece di 28,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung T7 Portable SSD Indigo-blue 2 TB

In offerta a 164,99 € – invece di 458,49 €

sconto 64% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio, Bianco ghiaccio + TP-Link Tapo Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore (E27), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente

In offerta a 51,98 € – invece di 89,98 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TONOR Microfono USB, Cardioide Condensatore Computer PC Mic con Supporto per Treppiede, Filtro Pop, Supporto Shock per Gaming, Streaming, Podcasting, YouTube, Voice Over, Twitch, Discordia, TC30

In offerta a 31,44 € – invece di 53,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

PreSonus Eris E3.5 Altoparlanti Multimediali Monitor Da Studio, Nero

In offerta a 98,00 € – invece di 109,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

bbb

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 923,99 € – invece di 959,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 889,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1239,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2599,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Max con CPU 12-core e GPU 30‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 32GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 3249,00 € – invece di 3799,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1223,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – giallo In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 mini (256GB) – Azzurro In offerta a 807,56 € – invece di 959,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1179,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Medium. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 907,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 252,99 € – invece di 299,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 127 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,99 € – invece di 209,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 8,00 € – invece di 10,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 37,70 € – invece di 49,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag In offerta a 28,00 € – invece di 39,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

aaa

Transcend Scheda di Memoria 512 GB CFexpress 820 Type B TS512GCFE820 In offerta a 179,90 € – invece di 200,90 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung 970 EVO Plus 2 TB PCIe NVMe M.2 (2280) Internal Solid State Drive (SSD) (MZ-V7S2T0) , Black In offerta a 132,85 € – invece di 159,19 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli In offerta a 9,60 € – invece di 15,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Ti presentiamo Ring Intercom di Amazon | Citofono migliorato, Apertura a distanza, Verifica automatica, Montaggio fai-da-te (citofono compatibile necessario) In offerta a 49,99 € – invece di 129,99 €

sconto 62% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Quntis Lampada Monitor 52CM, USB Lampada Schermo con Controllo Touch, Barra luminosa di protezione per gli occhi non abbagliante, Dimmerazione automatica, luminosità e temperatura di colore regolabili In offerta a 52,99 € – invece di 52,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Wacom Intuos Small Tavoletta Grafica – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l?Home Office e l?E-Learning In offerta a 54,90 € – invece di 79,90 €

sconto 31% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Wacom Bamboo Slate Smartpad A4, blocco note grande (con funzione di digitalizzazione incluso stilo con ricarica a sfera, adatto per Android e Apple), grigio medio In offerta a 119,90 € – invece di 149,90 €

sconto 20% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Wacom Cintiq 16 ? Tavoletta Grafica con Schermo per Disegno Digitale, Penna Wacom Pen Pro 2, Full HD 1920 x 1080, Nero In offerta a 519,00 € – invece di 599,90 €

sconto 13% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech Mx Mouse Verticale Wireless Ergonomico, Multi-Dispositivo, Bluetooth O 2.4 Ghz, ?Grigio In offerta a 69,99 € – invece di 124,99 €

sconto 44% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech MX Ergo Mouse Trackball Wireless Ergonomico, Bluetooth o 2,4 GHz con Ricevitore USB Unifying, ?Angolo Trackball Regolabile, Scorrimento Preciso, PC/Mac/iPadOS – Nero In offerta a 75,99 € – invece di 124,99 €

sconto 39% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech MX Anywhere 2S Mouse, Multidispositivo, Bluetooth o 2.4 GHz Wireless con Ricevitore USB Unifying, 4000 DPI su Ogni Superficie, 7 Pulsanti, Ricaricabile, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Nero In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech Pebble Mouse Wireless, Bluetooth o 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Silenzioso, Mouse ?per Computer Sottile, Clic silenziosi, per PC/Mac/Laptop/iPadOS/Chromebook – Bianco In offerta a 14,25 € – invece di 29,99 €

sconto 52% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless Touch TV, Facili Controlli Multimediali e Touchpad Integrato, Tastiera HTPC per TV Collegata al PC, Windows, Android, Chrome OS, Laptop, Italiano QWERTY – Nero In offerta a 24,57 € – invece di 58,99 €

sconto 58% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Samsung Smart Monitor M5 (S27AM503), Flat 27″, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, Bianco In offerta a 199,90 € – invece di 288,32 €

sconto 31% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech Combo Touch per iPad Pro da 12,9 pollici (5a, 6a gen – 2021, 2022) Custodia con tastiera, Supporto pieghevole, trackpad con tracciamento superficie, Smart Connector, Italiano QWERTY – Grigio In offerta a 159,99 € – invece di 229,99 €

sconto 30% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech Combo Touch iPad Pro da 11 pollici (1a, 2a, 3a generazione – 2018, 2020, 2021) Custodia con tastiera – Tastiera retroilluminata staccabile – Italiano QWERTY – Grigio In offerta a 156,59 € – invece di 199,99 €

sconto 22% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech Keys-To-Go Tastiera Bluetooth, Sottile e Leggera, per iPhone, iPad, Apple TV e tutti i dispositivi iOS, Layout Italiano QWERTY – Nero In offerta a 51,99 € – invece di 71,99 €

sconto 28% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech C920 Hd Pro Webcam, Videochiamata Full Hd 1080P/30Fps, Audio Stereo, ?Funziona Con Skype, Zoom, Facetime, Hangouts, ??Pc/Mac/Laptop/Tablet/Chromebook, Nero, ?2.4 x 9.4 x 2.9 cm; 200 grammi In offerta a 58,99 € – invece di 103,99 €

sconto 43% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech C922 Pro Stream Webcam, Streaming Veloce HD 1080p/30fps o 720p/60fps, Correzione Luce, Autofocus, Audio ?Stereo, Per YouTube, Twitch, XSplit, ?PC/Mac/Laptop/Macbook/Tablet, Nero In offerta a 67,99 € – invece di 134,99 €

sconto 50% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech C920S HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo ?Chiaro, ?Correzione Luce HD, Privacy Shutter, Per Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, ??PC/Mac/Laptop/Tablet/XBox?, Nero In offerta a 58,89 € – invece di 129,00 €

sconto 54% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Tecnoware Mini UPS ERA PLUS DC 5VDC/9VDC/12VDC Gruppo di Continuità con 8800mAh PowerBank, protegge WIFI, Modem, router, VOIP, Telecamere Funzione POE 24VDC/48VDC 25W, Autonomia fino a 240 minuti In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS 2000 Gruppo di Continuità Doppia Batteria Per Autonomia Fino a 40 Min/PC o 120 Min/Modem Stabilizzazione AVR e Software TecnoManager per Gestione UPS Potenza 2000 VA In offerta a 125,99 € – invece di 189,00 €

sconto 33% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS EXA PLUS 1500 Gruppo di Continuità per PC GAMING e CONSOLE, Alta Silenziosità, 8 Uscite IEC, Autonomia fino a 40 min, Potenza 1500 VA In offerta a 250,99 € – invece di 349,00 €

sconto 28% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

TP-Link Archer AX55 Router WiFi 6 Dual-Band AX3000Mbps, 5 Porte Gigabit, 1 Porta USB 3.0, TP-Link HomeShield, OneMesh, Router F (FTTH | FTTB | Ethernet), Tether App, Compatibile con Alexa In offerta a 79,99 € – invece di 149,99 €

sconto 47% – fino a 3 mag 23

Click qui per approfondire

Tp-Link Scheda Di Rete Wi-Fi Con Bluetooth 4.2, Ac1200 5G + 2.4G Wi-Fi Gigabit Scheda Pc Wifi, Chipset Inter Ac7265, Win 10/8.1/8/7 (Archer T5E), Nero, ?8.32 x 12.08 x 2.15 cm; 230 grammi In offerta a 28,99 € – invece di 38,99 €

sconto 26% – fino a 3 mag 23

Click qui per approfondire

TP-Link Mercusys MR1800X Router WiFi 6 Dual-Band AX1800, 5 GHz ha 1201 Mbps, 2.4 GHz ha 574 Mbps, Porta Gigabit WAN/LAN, Rete Ospiti, WPS, Parental Control, QoS In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 17 mag 23

Click qui per approfondire

Trust Arys Soundbar PC, 12 W, Casse PC, Alimentazione USB, Jack 3,5 mm, Barra Audio, Altoparlanti per Computer, Portatile, TV, Tablet, Smartphone – Nero In offerta a 21,99 € – invece di 25,99 €

sconto 15% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Bialetti Gioia, Macchina Caffè Espresso per Capsule in Alluminio, Incluse 32 Capsule, Supercompatta, Serbatoio 500 ml, Ocra In offerta a 54,90 € – invece di 72,99 €

sconto 25% – fino a 25 apr 23

Click qui per approfondire

Bialetti Elettrico Macchina Da Caffè Espresso Per Capsule In Alluminio, 1200W, 0.7 litri, Rosso In offerta a 59,90 € – invece di 89,90 €

sconto 33% – fino a 25 apr 23

Click qui per approfondire

Bialetti Super, Macchina da Caffè Espresso per Capsule in Alluminio, 1200W, 0.7 litres, Nero In offerta a 59,90 € – invece di 89,90 €

sconto 33% – fino a 25 apr 23

Click qui per approfondire

Bialetti Elettrico Macchina Caffè Espresso Per Capsule In Alluminio, Incluse 32 Capsule, Rosso, ?50 x 37 x 18 cm; 3 Kg In offerta a 64,90 € – invece di 102,99 €

sconto 37% – fino a 25 apr 23

Click qui per approfondire

Bialetti New Break – Macchina Caffè Espresso a Capsule in Alluminio con Sistema Bialetti il Caffè d’Italia, Design Compatto, Nero, Include 64 Capsule In Omaggio In offerta a 69,00 € – invece di 89,90 €

sconto 23% – fino a 25 apr 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).