Offerte Amazon 17 febbraio fino al 60% su Apple, Xiaomi, Joby, DJI, Samsung

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia

In offerta a 802,02 € – invece di 939,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

TOSHIBA HDTB420EK3AA, Canvio Basics, Disco rigido Esterno Portatile, USB 3.0, Nero, 2 TB

In offerta a 53,50 € – invece di 92,82 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme da 500 GB SSD NVMe portatile, USB-C, velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, impermeabile e resistente alla polvere

In offerta a 85,17 € – invece di 159,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

LG 24ML600S Monitor 24″ FULL HD LED IPS, 1920×1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 159,99 € – invece di 179,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor LED T35F (F24T352), Flat, 24″, 1920 x 1080 (Full HD), IPS, Bezeless, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, D-Sub, Eye Saver Mode, Dark Blue Grey

In offerta a 139,90 € – invece di 169,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Nero

In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Bianco ghiaccio

In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Cuffie Bluetooth, Wasart Mini Auricolari Bluetooth 5.2 HiFi Stereo, Cuffie in Ear Wireless con Mic, 40 Ore di Riproduzione, Display LED, IPX7 Impermeabile, Cuffie Senza Fili per Android iOS, Bianco [Classe di efficienza energetica A+++]

In offerta a 21,99 € – invece di 27,99 €

sconto 21% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Microfono wireless, TONOR UHF Sistema Microfonico Dinamico a Doppio Cordless in Metallo con Ricevitore Ricaricabile, per Canto Karaoke, DJ, Festa, Chiesa, 60m (TW-630)

In offerta a 63,99 € – invece di 99,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Blue Yeti Microfono Professionale USB a Condensatore Multi-Pattern, per la registrazione, Streaming, Podcasting, Broadcasting, Gaming, Voiceover e altro, Plug ‘n Play su PC e Mac – Nero

In offerta a 113,69 € – invece di 149,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Razer Seiren Mini – USB Microfono a condensatore da streaming ultra-compatto (Schema di rilevamento supercardioide, Solido supporto inclinabile, Supporto antiurto integrato) Nero

In offerta a 54,99 € – invece di 59,99 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

BONTEC Supporto per Monitor in Legno, Supporto per Monitor da Scrivania con Supporto per Smartphone e Gestione dei Cavi, Supporto Ergonomico per Laptop, Computer, W420 x D235 x H142mm (2 Livelli)

In offerta a 22,09 € – invece di 27,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link TL-PA4010 Kit Powerline, AV600 Mbps su Powerline, 1 Porta Ethernet, HomePlug AV, Solamente per connessioni a filo, Soluzione per dispositivi cablati come PC, decoder Sky, PS4

In offerta a 32,99 € – invece di 39,90 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

EooCoo Copritastiera Ultrasottile Compatibile con 2020 MacBook Air 13 Pollici M1 A2337 A2179 con Retina Display e Touch ID, Italia Layout – TPU Chiaro

In offerta a 9,97 € – invece di 9,97 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Catena Luminosa Esterno – 10m Luci da Esterno Giardino,30+6 G40 Lampadine Lucine da Esterno Catene Luminose Esterni Decorative per Natale Terrazzo Matrimonio Partito

In offerta a 25,89 € – invece di 33,99 €

sconto 24% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue Bridge 2.0, Centro di Controllo del Sistema Hue, Bianco

In offerta a 46,30 € – invece di 58,31 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Osram Base CLAS a Lampada LED E27, 13 W, Luce Calda, 3 Lamp, 3 unità [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 9,10 € – invece di 12,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, Controllo Vocale, Design Elegante & Mi Body Composition Scale 2, Bilancia Pesapersona Digitale, Misurazione Precisa [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 63,75 € – invece di 84,98 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Treppiedi leggero per fotocamera, con custodia, da 41,91 a 127 cm

In offerta a 13,99 € – invece di 16,86 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Pritt Colla Stick 12 x 22g, colla per bambini sicura e affidabile, colla Pritt per lavoretti e fai da te, con una tenuta forte per uso scuola e ufficio, 12 stick x 22g

In offerta a 14,29 € – invece di 17,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Philips HD9350/90 Bollitore elettrico 2200 Watt, Capacità 1,7 litri, Corpo principale in Acciaio inossidabile, Spegnimento automatico

In offerta a 28,49 € – invece di 44,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 10 5G – Smartphone 4+64GB, 6,5? 90Hz DotDisplay, MediaTek Dimensity 700 5G, 48MP Triple-Camera, 5000mAh batteria, Nighttime Blue (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia)

In offerta a 199,90 € – invece di 229,90 €

sconto 13% – fino a 28 feb 22

August DA900D Televisore Portatile LCD 9? Analogica TV DVB-T-T2 /HEVC H.265 Televisore Digitale Supporta HDMI IN /Media Player /PVR Ideale per Camera/ Cucina/ Caravan – 1800mAh Batteria Ricaricabile

In offerta a 103,96 € – invece di 159,95 €

sconto 35% – fino a 20 feb 22

EZVIZ CTQ3N Telecamera WiFi Esterno 1080p, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Visione Notturna a Colori 30m, IP Camera con Intelligenza Artificiale, Rilevamento di Persone, Funziona con Alexa

In offerta a 49,99 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino a 18 feb 22

JOBY GorillaPod 1K Stand, Supporto Treppiede Compatto Flessibile per Fotocamere Compatte Avanzate e CSC/Mirrorless, Portata Max 1 kg, JB01511-BWW

In offerta a 18,74 € – invece di 39,99 €

sconto 53% – fino a 27 feb 22

JOBY GorillaPod 325, Mini Treppiede Flessibile con Testa a Sfera Integrata per Fotocamere Compatte e 360°, Portata Max 325 g, JB01505-BWW

In offerta a 15,28 € – invece di 24,99 €

sconto 39% – fino a 27 feb 22

JOBY GorillaPod 3K PRO Kit, Treppiede Professionale Flessibile in Alluminio con Testa a Sfera per Fotocamere CSC/Mirrorless Premium, Portata Max 3 kg, JB01566-BWW

In offerta a 87,56 € – invece di 169,99 €

sconto 48% – fino a 27 feb 22

JOBY GorillaPod 500, Mini Treppiede Flessibile con Testa a Sfera Integrata per Fotocamere Compatte e 360°, Portata Max 500 g, JB01502-BWW

In offerta a 23,79 € – invece di 44,99 €

sconto 47% – fino a 27 feb 22

JOBY GorillaPod Magnetic 325, Mini Treppiede Flessibile con Piedini Magnetici e Testa a Sfera Integrata per Fotocamere Compatte e 360°, Portata Max 325 g, JB01506-BWW

In offerta a 21,24 € – invece di 34,99 €

sconto 39% – fino a 27 feb 22

JOBY GripTight ONE GP Treppiede Supporto Telefono Universale/Treppiede GorillaPod Flessibile per Smartphone e iPhone, Cavalletto Telefono, Cavalletto Smartphone, Treppiede Smartphone, JB01491-0WW

In offerta a 21,24 € – invece di 39,99 €

sconto 47% – fino a 27 feb 22

JOBY GripTight ONE Microtreppiede Treppiede Universale Ripiegabile Compatto per Smartphone e iPhone, Nero, JB01492-0WW

In offerta a 19,49 € – invece di 39,99 €

sconto 51% – fino a 27 feb 22

Joby JB01494 Supporto Telefono Universale/Treppiede, Black

In offerta a 29,24 € – invece di 59,99 €

sconto 51% – fino a 27 feb 22

Joby JB01510-BWW GorillaPod 3K Treppiede, Supporto Treppiede Leggero Flessibile per Fotocamere DSLR e CSC/Mirrorless, Portata Max 3 kg

In offerta a 28,49 € – invece di 59,99 €

sconto 53% – fino a 27 feb 22

JOBY Kit GorillaPod 1K, Treppiede Compatto Flessibile con Testa a Sfera per Fotocamere Compatte Avanzate e CSC/Mirrorless, Portata Max 1 kg, JB01503-BWW

In offerta a 29,24 € – invece di 64,99 €

sconto 55% – fino a 27 feb 22

JOBY Kit GorillaPod 3K, Treppiede Leggero Flessibile con Testa a Sfera per Fotocamere DSLR e CSC/Mirrorless, Portata Max 3 kg, JB01507-BWW

In offerta a 50,24 € – invece di 105,99 €

sconto 53% – fino a 27 feb 22

JOBY Kit Gorillapod 5K, Treppiede Flessibile Professionale con Testa a Sfera per Fotocamere Dslr e Csc/Mirrorless, Portata Max 5 Kg, Jb01508-Bww

In offerta a 83,85 € – invece di 209,99 €

sconto 60% – fino a 27 feb 22

JOBY Kit GripTight 500 Action Kit, Treppiede per Iphone, Smartphone, Vlogging, Video, Action Camera, JB01515-BWW

In offerta a 27,74 € – invece di 54,99 €

sconto 50% – fino a 27 feb 22

JOBY Treppiede GorillaPod Action, Mini Treppiede Flessibile con Attacco per GoPro, 360° e Altre Action Camera, Portata Max 500 g, JB01300-BWW

In offerta a 21,74 € – invece di 47,99 €

sconto 55% – fino a 27 feb 22

DJI Action 2 Dual-Screen Combo – Action Cam 4K con Doppio Touchscreen OLED, FOV di 155°, Supporti Magnetici, Tecnologia di Stabilizzazione, Fotocamera Subacquea Ottima per Vlogging e Sport

In offerta a 441,15 € – invece di 519,00 €

sconto 15% – fino a 24 feb 22

DJI FPV Combo Senza Care Refresh Drone UAV Quadcopter con Visuale in Prima Persona con Fotocamera 4K, Modalità di Volo S, FOV Ampio 150°, Trasmissione HD a Bassa Latenza, Freno di Emergenza e Hover

In offerta a 1149,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 15% – fino a 24 feb 22

DJI Mavic 3 Cine Premium Combo – Drone con fotocamera Hasselblad CMOS 4/3, Video in 5.1K, Rilevamento ostacoli omnidirezionale, Autonomia di 46 minuti, Apple ProRes 422 HQ, Trasmissione video max 15km

In offerta a 3629,25 € – invece di 4839,00 €

sconto 25% – fino a 24 feb 22

DJI Mavic 3 Fly More Combo – Drone con fotocamera Hasselblad CMOS 4/3, Video in 5.1K, Rilevamento ostacoli omnidirezionale, Autonomia di 46 minuti, Trasmissione video max 15 km

In offerta a 1872,62 € – invece di 2829,00 €

sconto 34% – fino a 24 feb 22

George Foreman Smokeless BBQ Grill, Bistecchiera Elettrica, Niente Fumo per utilizzo in casa, 8 porzioni, Lavabile in Lavastoviglie, 2400 W, 25850-56

In offerta a 64,99 € – invece di 98,46 €

sconto 34% – fino a 22 feb 22

Russell Hobbs Macchina del Caffè Americano Compatta, 5 tazze, 740 ml, 650 W, Filtro Permanente lavabile, Acciaio, 24210-56

In offerta a 38,99 € – invece di 59,99 €

sconto 35% – fino a 22 feb 22

Russell Hobbs Macina Sale & Pepe Elettrico, A pressione, Macinatura Regolabile, Base Illuminata, Nero, 28010-56

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 22 feb 22

Russell Hobbs Mini Tritatutto, Lama Multiuso in Acciaio Inox, 200 W, 1 L, Nero, 24662-56

In offerta a 27,99 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino a 22 feb 22

Avvitatore ad Impulsi, TECCPO 350Nm Avvitatori a Massa Battente 18V, 4.0Ah Batteria, 3x Chiavi A Bussola, Mandrino 13mm (1/2″), Impulsi/min 0-3000, con Valigetta Rigida

In offerta a 119,99 € – invece di 199,99 €

sconto 40% – fino a 18 feb 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).