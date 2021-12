Offerte Amazon 21 dicembre fino all’ 87% su Apple, Logitech, Amazfit, Meross, Amazon, Invicta

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico – Italiano – Color In offerta a 121,00 € – invece di 135,00 €

sconto 10% – in consegna prima di Natale

Magic Trackpad In offerta a 118,00 € – invece di 132,53 €

sconto 11% – in consegna prima di Natale

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1430,99 € – invece di 1479,00 €

sconto 3% – in consegna prima di fine anno

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1618,99 € – invece di 1709,00 €

sconto 5% – in consegna prima di fine anno

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 512GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 1249,00 € – invece di 1429,00 €

sconto 13% – in consegna prima di fine anno

2020 Apple iMac Display Retina 5K (27″, 8GB RAM, 512GB Archiviazione SSD) In offerta a 2130,98 € – invece di 2299,00 €

sconto 7% – in consegna prima di Natale

2020 Apple iMac Display Retina 5K (27″, 8GB RAM, 512GB Archiviazione SSD) In offerta a 2485,94 € – invece di 2649,00 €

sconto 6% – in consegna prima di fine anno

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 1016,99 € – invece di 1049,00 €

sconto 3% – in consegna prima di fine anno

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2780,99 € – invece di 2780,99 €

sconto 0% – in consegna prima di Natale

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 3079,00 € – invece di 3079,00 €

sconto 0% – in consegna prima di Natale

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2849,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 0% – in consegna prima di Natale

Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz, Scorrimento Rapido, 4000 DPI Qualsiasi Superficie, Ergonomico, 7 Pulsanti, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio (Scuro) In offerta a 59,99 € – invece di 114,99 €

sconto 48% – in consegna prima di Natale

Logitech MX Master 3 Mouse, Wireless, Ergonomico, 4000 dpi, USB-C, Bluetooth, USB, Mac Apple + Mx Keys Tastiera Wireless Avanzata con Illuminazione, Digitazione Reattiva, Layout Italiano QWERTY In offerta a 129,98 € – invece di 229,98 €

sconto 43% – in consegna prima di Natale

Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Ultraleggero, Progettato per eSport, 4-8 Pulsanti Programmabili, POWERPLAY-compatibile, PC/Laptop – Nero In offerta a 84,99 € – invece di 117,34 €

sconto 28% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech MX Keys Mini Tastiera Illuminata Wireless, Minimal, Compatta, Bluetooth, Retroilluminata, USB-C, Compatibile con Apple macOS, iOS, Windows, Linux, Android, in Metallo – Grigio chiaro In offerta a 74,99 € – invece di 114,99 €

sconto 35% – in consegna prima di Natale

Logitech G PRO Cuffia Gaming, Cuffia Cablata con Microfono per Gaming, con Driver Audio PRO-G da 50 mm, Alluminio, Acciaio e Memory Foam, per Esport Gaming, per PC/PS/Xbox/Nintendo Switch, Nero In offerta a 59,99 € – invece di 103,99 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite In offerta a 19,99 € – invece di 49,99 €

sconto 60% – fino al scadenza sconosciuta

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD In offerta a 22,99 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino al scadenza sconosciuta

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 3 pezzi In offerta a 209,00 € – invece di 299,00 €

sconto 30% – in consegna prima di Natale

Xiaomi 11T Pro 5G – Smartphone 8+128GB, Display AMOLED 6.67” a 120Hz, Snapdragon 888, Fotocamera professionale da 108MP, Batteria da 5000mAh, Meteorite Gray (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 549,90 € – invece di 649,90 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

realme 8i Smartphone, realme X processore MediaTeK Helio G96, Display ultra fluido a 120Hz da 6.6″, Tripla fotocamera con AI da 50MP, Grande batteria da 5000mAh, Dual Sim, NFC, 4+64GB, Nero spaziale In offerta a 169,00 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Elgato Wave:3 – Microfono USB a condensatore premium per streaming, podcast, registrazioni, gioco, home office e videoconferenze, plug&play, muto con tocco e software di mixaggio digitale per Mac, PC In offerta a 119,99 € – invece di 169,99 €

sconto 29% – fino al 27 dic 21

Epson EcoTank ET-2720 Stampante Inkjet 3-in-1, Display LCD 3.7 cm, Stampa da Mobile, Riduci i Costi del 90%, Flaconi di Inchiostro ad Alto Rendimento In offerta a 199,90 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino al 23 dic 21

Epson WorkForce ES-580W, Scanner A4 WiFi con Alimentazione Automatica dei Fogli, Scansione Fronte-Retro,Wireless e Facile da Usare,TouchScreen da 10.9 cm,Scansione Diretta senza PC,ScanSmart Intuitivo In offerta a 499,90 € – invece di 691,99 €

sconto 28% – fino al 23 dic 21

Epson WorkForce ES-500WII, Scanner A4 WiFi Fronte/Retro ad Alta Velocità su Smartphone, Tablet, PC o Mac, Duplex Automatico e ADF, Funzioni Automatiche di Ritaglio e Rimozione di Pagine Bianche/Sfondi In offerta a 399,90 € – invece di 559,16 €

sconto 28% – fino al 23 dic 21

Caricatore USB C Anker Nano II 45 W, Supporto PPS, Compatto GaN II per MacBook PRO 13?, Galaxy S21/S21+/S20, Note 20/10, iPhone 12/PRO, iPad PRO, Pixel e Altro In offerta a 30,59 € – invece di 35,99 €

sconto 15% – fino al 26 dic 21

Anker – PowerPort ?Atom III? Slim, USB-C, Caricatore da 65 W, 4 Porte, PIQ 3.0 & GaN, con Ingresso USB-C da 45 W, per MacBook, USB C Laptop, iPad PRO, iPhone, Galaxy, Pixel e Molti Altro In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 26 dic 21

Fossil Smartwatch GEN 6 Connected da Donna con Wear OS by Google, Frequenza Cardiaca, GPS, Notifiche per Smartphone e NFC In offerta a 217,30 € – invece di 299,00 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

Fossil Smartwatch GEN 6 Connected da Uomo con Wear OS by Google, Frequenza Cardiaca, Notifiche per Smartphone e NFC In offerta a 217,30 € – invece di 299,00 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

Lemorele Hub USB C Ethernet – 6 in 1, Spazio Alluminio Adattatore USB C Hub con HDMI 4K, 2 USB 3.0, Ricarica Rapida PD 100 W, Adattatore MacBook Air/Pro M1, iPad M1, Chromecast, Switch, PS4, Windows In offerta a 22,94 € – invece di 26,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Philips Lighting Telecomando Dimmer Switch per Controllo Illuminazione Intelligente, Bianco, Versione 2021 In offerta a 15,99 € – invece di 18,98 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

BTicino S3711GU Ciabatta Multipresa da Scrivania con Presa USB, 1.5A, 3500 W, 250 V, Cavo da 2 m, Grigio Antracite [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 17,99 € – invece di 23,50 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

BTicino 3680GBF Ciabatta Multipresa Poker 4 Prese Universali con Interruttore Luminoso e Salvafulmine, 3500 W, 250 V, Nero [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 16,99 € – invece di 28,10 €

sconto 40% – fino al scadenza sconosciuta

Bticino 318015 Easy Kit Videocitofono Connesso monofamiliare, Predisposto per Bifamiliare, 14 x 21.5 x 2.2 cm In offerta a 299,99 € – invece di 335,89 €

sconto 11% – fino al scadenza sconosciuta

Moulinex QA810D Masterchef Grande Impastatrice Planetaria, 1500 W, 6.7 Litri, 80 Decibel, Robot da Cucina in Acciaio Inox a 8 Velocità, Impastatrice per Pizza, Macchina per il Pane e per Dolci, Grigio In offerta a 299,00 € – invece di 623,99 €

sconto 52% – fino al scadenza sconosciuta

Innsky Friggitrice ad aria 10 Litri, 10 in 1 Forno ad aria calda con LED Touch Screen, Friggitrice Senza Olio da 1500W, Friggere, Griglia, Forno, Arrostir, 6 Accessori e Ricettario – Acciaio Inox In offerta a 132,59 € – invece di 149,99 €

sconto 12% – fino al scadenza sconosciuta

Nilox, E-Bike J5, Bici Elettrica con Pedalata Assistita, Motore Bafang a 3 velocità da 250 W e Batteria Removibile Samsung da 36 V, 8 Ah, Ruote da 26″ e Cambio Shimano a 6 Marce In offerta a 599,00 € – invece di 799,95 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 2 pezzi In offerta a 26,24 € – invece di 39,99 €

sconto 34% – fino al 22 dic 21

Wifi Apriporta Garage Door Opener Apricancello Smart Intelligente, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, Nessun Hub Richiesto, MSG100 meross In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 21 dic 21

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, Nessun Hub Richiesto In offerta a 32,99 € – invece di 52,79 €

sconto 38% – fino al 22 dic 21

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 4 pezzi In offerta a 37,49 € – invece di 68,19 €

sconto 45% – fino al 22 dic 21

meross Lampadina Intelligente Wifi LED Dimmerabile E27 A19 Vintage Edison, Smart Light Compatibile con HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, 6w Equivalente 60W, 2 Pezzi In offerta a 25,49 € – invece di 40,69 €

sconto 37% – fino al 22 dic 21

Broadlink Smart Home Hub, RM Mini3 Telecomando universale WiFi intelligente IR (a infrarossi), telecomando a infrarossi unico per tutti In offerta a 19,49 € – invece di 26,99 €

sconto 28% – fino al 26 dic 21

BTicino ASTN4180 Kit10pz LL – pr 2P+T 10/16A 250Vac bip, Bianco, 10 Pezzi In offerta a 78,40 € – invece di 109,90 €

sconto 29% – fino al 2 gen 22

EBL Caricabatterie Universale 8 slot per AA e AAA C e D Batterie Ricaricabili con LCD Display e Porta USB,Confezione con 4 pcs AA Pile Ricaricabili e 4 pcs AAA Pile Ricaricabili In offerta a 25,49 € – invece di 30,99 €

sconto 18% – fino al 26 dic 21

INTERPHONE INTERPHOSPORT Interfono da Moto con Bluetooth, Nero, 1 In offerta a 136,50 € – invece di 209,00 €

sconto 35% – fino al 2 gen 22

BONTEC 800mm Tavolo da Lavoro in Piedi con Vassoio della Tastiere, Regolabile in Altezza Postazione di Lavoro per Schermi di Computer e Laptop, Ergonomico Sit-Stand Desk Fino a 15kg, Nero In offerta a 103,90 € – invece di 138,99 €

sconto 25% – fino al 21 dic 21

BONTEC Supporto da Tavolo Per TV LCD LED 26-55″, Support TV Regolazione in Girevole one-touch, Piedistallo TV che Regge fino a 40 Kg, VESA Max 400×400 mm In offerta a 32,79 € – invece di 41,99 €

sconto 22% – fino al 23 dic 21

BONTEC Staffa TV per Televisori LCD LED Plasma Curvo da 26-55 Pollici, Ultrasottile Inclinabile Supporto TV da Parete fino a 55kg, Max VESA 400 x 400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi In offerta a 15,19 € – invece di 22,99 €

sconto 34% – fino al 23 dic 21

BONTEC Supporto TV da Pavimento per Schermi Plasma/LCD/LED 23-55 Pollici con Ruote, Carrello Staffa Porta Mobile Supporto TV Fino a 25 kg, Max VESA 400 x 400 mm In offerta a 63,19 € – invece di 81,99 €

sconto 23% – fino al 23 dic 21

BONTEC Carrello di Presentazione per Computer Portatile in Piedi Compatto Ergonomico con 4 Rotelle Mobili e Regolabile in Altezza In offerta a 104,70 € – invece di 125,99 €

sconto 17% – fino al 23 dic 21

BONTEC Supporto per Notebook Laptop inclinabile Tablet MacBook Pieghevole Ergonomico Stand per PC Portatile Angolo Regolabile fino a 15 pollici In offerta a 17,59 € – invece di 23,99 €

sconto 27% – fino al 21 dic 21

BONTEC Supporto TV da Pavimento con Ruote Carrello, Staffa Porta Mobile Supporto per Schermi 23″-60″ Plasma/LCD/LED, Con portata max. 25 kg, Max VESA 400 x 400 mm (Bianco) In offerta a 75,19 € – invece di 97,99 €

sconto 23% – fino al 23 dic 21

Alubox Cuccia Cassetta Postale Mia con Sportello, Multicolore, Set di 2 Pezzi In offerta a 48,20 € – invece di 61,00 €

sconto 21% – fino al 2 gen 22

Amazfit GTS 2 Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 5 ATM Impermeabile, 90 Modalità di Allenamento, Monitor del Sonno, Memoria Interna Musica di 3GB per Sport, Uomo, Donna (Nero) In offerta a 135,90 € – invece di 169,90 €

sconto 20% – fino al 26 dic 21

Amazfit Bip U Pro Smartwatch Orologio Fitness Alexa Integrato Schermo TFT-LCD da 1,43″, GPS Bluetooth Impermeabile 5 ATM , 60 Modalità Sportive, Contapassi, Monitor del Sonno per Sport, Uomo, Donna In offerta a 49,90 € – invece di 69,90 €

sconto 29% – fino al 26 dic 21

Invicta 24209 Speedway Orologio da Uomo acciaio inossidabile Quarzo quadrante blu In offerta a 95,00 € – invece di 109,00 €

sconto 13% – fino al 2 gen 22

Invicta Pro Diver Orologio Quarzo, 37.5mm, Argento, 8933 In offerta a 58,10 € – invece di 85,00 €

sconto 32% – fino al 2 gen 22

Casio G-SHOCK Orologio 20 BAR, Nero, Analogico – Digitale, Uomo, GA-110-1AER In offerta a 76,00 € – invece di 119,00 €

sconto 36% – fino al 2 gen 22

Casio Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inox LTP-E140GG-1BEF In offerta a 56,70 € – invece di 89,90 €

sconto 37% – fino al 2 gen 22

Bosch ErgoMixx Style Hand Blender – Frullatore a Immersione Portatile in Acciaio Inox, 1000 W, 12 Impostazioni di Velocità, Lama a 4 Ali, Bicchiere Graduato, Tritatutto VarioChopper e Frusta In offerta a 95,70 € – invece di 124,90 €

sconto 23% – fino al 2 gen 22

Londo Porta Telecomandi con 5 scomparti – Per contenere telecomandi di TV, stereo, decoder, DVD, Blu-Ray – in Ecopelle con fodera interna in suede. Adatto per salotto o camera da letto. (Susina) In offerta a 31,19 € – invece di 39,99 €

sconto 22% – fino al 31 dic 21

Londo OT-PuLet-XLmousepad-Black Leather Tappetino per mouse in pelle – Extra Grandi (finta pelle, Nero) In offerta a 18,65 € – invece di 35,99 €

sconto 48% – fino al 31 dic 21

Londo – Vassoio in Vera Pelle – Organizzatore – Pratico Contenitore per Portafogli, Orologi, Chiavi, Monete, Telefoni Cellulari e Attrezzature per Ufficio (Marrone) In offerta a 22,25 € – invece di 31,99 €

sconto 30% – fino al 31 dic 21

Londo Vassoio Organizer in Vera Pelle – Organizzatore – Pratico Contenitore per Portafogli, Orologi, Chiavi, Monete, Telefoni Cellulari e Attrezzature per Ufficio In offerta a 23,69 € – invece di 31,99 €

sconto 26% – fino al 31 dic 21

Londo OTTO421 Porta documenti in Vera Pelle con Blocco Note e Chiusura a Scatto (Camel. Grande) In offerta a 31,51 € – invece di 49,99 €

sconto 37% – fino al 31 dic 21

Megagear Mg1535 Nikon D3500 Ever Ready Custodia In Finta Pelle Per Fotocamera Con Tracolla Nero In offerta a 24,12 € – invece di 36,99 €

sconto 35% – fino al 31 dic 21

MegaGear Custodia in Vera pelle per Fujifilm X-T3 – Marrone In offerta a 16,90 € – invece di 25,99 €

sconto 35% – fino al 31 dic 21

Otto Angelino Portafoglio con spazio per carte in pelle e busta per il viaggio con- Porta carte di credito con scanalature multiple per soldi, carta di identità – Blocco di RFID – Unisex In offerta a 19,49 € – invece di 24,99 €

sconto 22% – fino al 31 dic 21

Otto Angelino Portafoglio sottile, in vera pelle e con raccoglitore tesse – spazio per carte di credito, debito, biglietti da visita, BLOCCO DI RFID – Unisex In offerta a 20,27 € – invece di 25,99 €

sconto 22% – fino al 31 dic 21

Otto Angelino Portafoglio da Uomo Ultra Slim in Vera Pelle – con Blocco RFID, Design Minimalista e compatto – con chiusura a scatto, porta carte, documenti, porta monete con zip In offerta a 23,39 € – invece di 29,99 €

sconto 22% – fino al 31 dic 21

Zaino Benin M Invicta , Eco-Material, Nero, Doppio Scomparto, Scuola & Tempo Libero In offerta a 50,20 € – invece di 59,00 €

sconto 15% – fino al 2 gen 22

Invicta Zaino Orik, COLORBLOCK, Arancione-Blu, per Laptop 13”, Studio Lavoro e Tempo Libero In offerta a 40,20 € – invece di 49,00 €

sconto 18% – fino al 2 gen 22

Invicta Zaino Orik, COLORBLOCK, Ocra-Verde, per Laptop 13”, Studio Lavoro e Tempo Libero In offerta a 41,70 € – invece di 49,00 €

sconto 15% – fino al 2 gen 22

Invicta Specialty Orologio Uomo Quarzo, 45mm, Blu, 6621 In offerta a 78,00 € – invece di 599,00 €

sconto 87% – fino al 2 gen 22

Zaino Format Invicta, Street Jungle, Fucsia, 31 Lt, Doppio Scomparto, Scuola e Tempo Libero In offerta a 43,00 € – invece di 69,90 €

sconto 38% – fino al 2 gen 22

Zaino Reversibile Invicta, Twist Eco-Material, 27 Lt, Nero, 2 in 1 in Fantasia e Tinta Unita, Scuola & Tempo Libero In offerta a 50,30 € – invece di 69,90 €

sconto 28% – fino al 2 gen 22

