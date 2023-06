Offerte Amazon 21 giugno fino al 67% su Apple, Google, SanDisk, Samsung, ASUS, LG, GoPro, Logitech

🔥 Amazon Prime Day 2023 🔥 sta arrivando! in questo articolo trovate tutto quello che c’è da sapere (con due trucchi) per non farvi trovare impreparati

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 694 € – invece di 899,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 959,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 17%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – giallo In offerta a 1168,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1099,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1294,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti

In offerta a 289,00 € – invece di 349,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti

In offerta a 289,00 € – invece di 349,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​

In offerta a 239,00 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,00 € – invece di 49,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 33,00 € – invece di 39,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Google Pixel 7 – Smartphone Android 5G sbloccato con grandangolo e batteria che dura 24 ore – 128GB, Verde cedro

In offerta a 543,53 € – invece di 649,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme 1TB portable NVMe SSD, USB-C, up to 1050MB/s read & 1000MB/s write speed, water & dust-resistant

In offerta a 89,99 € – invece di 241,87 €

sconto 63% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung 870 QVO 2 TB SATA 2.5 Inch Internal Solid State Drive (SSD) (MZ-77Q2T0), Black

In offerta a 106,11 € – invece di 179,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

ASUS PA32UC-K 32” Monitor Professionale, 4K IPS, Quantum Dot, HDR 1000, UltraHD, 384 zones local dimming, 99.5% Adobe RGB/95% DCI-P3, E< 2, Thunderbolt 3, HDMI 2.0b, USB Type C, X-Rite i1 Display Pro

In offerta a 1097,83 € – invece di 1461,78 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor HRM S65UA (S34A650), Curvo, 34″, 3440×1440 (U WQHD), 21:9, HDR10, VA, 100 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, USB Type C, LAN, Display Port, Ingresso Audio, HAS, PIP, PBP, Flicker Free

In offerta a 408,89 € – invece di 452,38 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

LG 32UN880P ERGO Monitor 32″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 5ms, AMD FreeSync 60Hz, Audio Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB 3.0, AUX, Stand ERGO, Flicker Safe, Nero

In offerta a 549,99 € – invece di 699,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech G PRO X SUPERLIGHT Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, Ultraleggero con 63g, Progettato per eSport, 5 Pulsanti Programmabili, PC/Mac/Laptop – Nero

In offerta a 99,00 € – invece di 164,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

GoPro HERO11 Black – Action cam impermeabile con video Ultra HD 5.3K60, foto da 27 MP, sensore di immagine da 1/1,9″, streaming live, webcam, stabilizzazione

In offerta a 349,99 € – invece di 549,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Tronsmart T6 Plus Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0

In offerta a 51,67 € – invece di 67,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

SAFUEL Cavo USB C USB C, 2023 Aggiornato 90° PD 100W Ricarica 2m+2m [Pezzi] Rapida Pacco, Cavo Usb Type-C QC 4.0 Intrecciato in Nylon per Samsung S22 S21 iPad MacBook Air/Pro Google Xiaomi Switch ecc

In offerta a 10,39 € – invece di 12,98 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Supporto da viaggio per Apple Watch, Cavo di ricarica venduto separatamente, Nero

In offerta a 9,99 € – invece di 25,64 €

sconto 61% – fino a scadenza sconosciuta

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, 360° Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e NFC

In offerta a 56,52 € – invece di 89,99 €

sconto 37% – fino a 25 giu 23

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 2M Certificato MFi Cavo iPhone Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 14 13 12 Pro Max Mini SE 2020 XR XS X 8 8 Plus 7 6s 6

In offerta a 6,64 € – invece di 11,99 €

sconto 45% – fino a 25 giu 23

RAVIAD Cavo iPhone, [3 Pack 1M] Caricabatterie iPhone [Certificato MFi] Carica Rapida Cavo iPhone Nylon Caricatore per iPhone 13 12 11 Pro Max XR XS X 8 Plus 8 7 Plus 7 6s Plus 6s 6 Plus 6

In offerta a 7,59 € – invece di 9,99 €

sconto 24% – fino a 25 giu 23

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 1M Certificato MFi Cavo iPhone Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 14 13 12 Pro Max Mini SE 2020 XR XS X 8 8 Plus 7 6s 6

In offerta a 7,26 € – invece di 10,99 €

sconto 34% – fino a 25 giu 23

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 3M [Certificato MFi] Cavo iPhone USB Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 11/12/13/13 Pro/13 Pro Max/12 Mini/11 Pro/11 Pro Max/11/SE 2020/XR/XS/X/8/8 Plus

In offerta a 8,54 € – invece di 12,99 €

sconto 34% – fino a 25 giu 23

RAVIAD Multi Cavo di Ricarica, 3 in 1 Multiplo Cavetto Micro USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo di Ricarica USB per Phone 11/XS/XR, Samsung Galaxy, Huawei, Honor, Nexus, LG, Google Pixel, Redmi -1.2M

In offerta a 5,64 € – invece di 6,99 €

sconto 19% – fino a 25 giu 23

Lexar 128 GB Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore A1, U3, C10, V30, SD Card

In offerta a 12,10 € – invece di 29,99 €

sconto 60% – fino a 25 giu 23

Lexar Micro SD 64 GB, Scheda Micro SD fino a 160/60 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A2, U3, C10, V30, Micro SD Card

In offerta a 12,26 € – invece di 27,99 €

sconto 56% – fino a 25 giu 23

Lexar Micro SD 32 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDHC con Adattatore SD, A1, U1, C10, V10, Micro SD Card confezione da 3

In offerta a 13,80 € – invece di 25,00 €

sconto 45% – fino a 25 giu 23

Lexar Micro SD 256 GB, Scheda Micro SD fino a 160/90 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A2, U3, C10, V30, Micro SD Card

In offerta a 26,64 € – invece di 69,99 €

sconto 62% – fino a 25 giu 23

Lexar Micro SD 512 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card

In offerta a 38,75 € – invece di 118,99 €

sconto 67% – fino a 25 giu 23

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP PoE, Rilevamento Intelligente di Uomo e Veicolo, 8CH 2TB NVR + 4x 8MP Telecamera PoE Esterno Impermeabile, Visione Notturna 30m, Registrazione 24/7, RLK8-800D4

In offerta a 529,31 € – invece di 689,99 €

sconto 23% – fino a 25 giu 23

Reolink 4MP Telecamera Wi-Fi Esterno/Interno, Rilevamento di Persone/Veicoli, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi 2,4GHz/5GHz, Visione Notturna, Impermeabile, Slot per Scheda Micro SD, RLC-410W-A

In offerta a 60,79 € – invece di 89,99 €

sconto 32% – fino a 25 giu 23

Reolink 4K 8MP Telecamera Esterno Dome con Rilevamento di Persone/Veicoli/Pet, Videosorveglianza con Time-Lapse, Impermeabile IP66, Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda Micro SD, RLC-820A

In offerta a 80,74 € – invece di 99,99 €

sconto 19% – fino a 25 giu 23

Amazon Basics – Batterie alcaline mezza torcia, 1.5 volt, per uso quotidiano, confezione da 12 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine)

In offerta a 13,69 € – invece di 18,30 €

sconto 25% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie alcaline per uso quotidiano, 9V, confezione da 8 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine)

In offerta a 9,60 € – invece di 12,35 €

sconto 22% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics Batterie industriali alcaline AAA, confezione da 150

In offerta a 26,00 € – invece di 32,94 €

sconto 21% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie alcaline mezza torcia, 1.5 volt, per uso quotidiano, confezione da 4 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine)

In offerta a 5,60 € – invece di 7,49 €

sconto 25% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics AAA Industrial Alkaline Batteries (Pack of 40)

In offerta a 10,65 € – invece di 11,69 €

sconto 9% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie AA ricaricabili, pre-caricate, confezione da 4 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine)

In offerta a 7,88 € – invece di 9,76 €

sconto 19% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie AA ricaricabili, pre-caricate, confezione da 8 (l?aspetto potrebbe variare dall?immagine)

In offerta a 11,49 € – invece di 14,23 €

sconto 19% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie AAA ricaricabili, ad alta capacità, 850 mAh, pre-caricate, confezione da 16

In offerta a 12,75 € – invece di 17,98 €

sconto 29% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie AA ricaricabili, ad alta capacità, 2400 mAh, pre-caricate, confezione da 16

In offerta a 15,40 € – invece di 23,18 €

sconto 34% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie ricaricabili AAA (confezione da 16), 800 mAh, pre-caricate

In offerta a 13,26 € – invece di 16,71 €

sconto 21% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie ricaricabili AA (confezione da 12), 2000 mAh, pre-caricate

In offerta a 14,78 € – invece di 18,30 €

sconto 19% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics, batterie C ricaricabili da 1.2 V (5000 mAH Ni-MH) – Confezione da 4

In offerta a 14,53 € – invece di 20,99 €

sconto 31% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie ricaricabili, tipo D, da 10000 mAh/Ni-Mh, confezione da 4 (l?aspetto può variare)

In offerta a 17,99 € – invece di 25,99 €

sconto 31% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie ricaricabili AA (confezione da 24), 2000 mAh, pre-caricate

In offerta a 24,63 € – invece di 30,50 €

sconto 19% – fino a 10 lug 23

Amazon Basics – Batterie ricaricabili, 9V, da 200 mAh/Ni-Mh, Confezione da 4

In offerta a 13,51 € – invece di 19,52 €

sconto 31% – fino a 10 lug 23

SwitchBot Termometro Igrometro Ambiente – Umidità e Temperatura Interno Bluetooth per Casa, Igrometro Digitale Professionale con Allarme Intelligente e Memorizzazione dei Dati, Schermo LCD Digitale

In offerta a 14,44 € – invece di 25,00 €

sconto 42% – fino a 25 giu 23

SwitchBot Igrometro Digitale Ambiente Interno – Termometro Igrometro Esterno Bluetooth per Casa, Controllo APP, Allarme Intelligente e Memorizzazione dei Dati, Facile da Usare con 3 In Schermo LCD

In offerta a 18,69 € – invece di 39,99 €

sconto 53% – fino a 25 giu 23

Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry DV80TA020TH/ET, 8 kg, Pompa di calore, Carica Frontale. 60l x 85h x 60p cm

In offerta a 459,99 € – invece di 899,00 €

sconto 49% – fino a 2 lug 23

COSORI Friggitrice ad Aria 2 Litri Con 30 Ricette Online, Air Fryer Risparmio Energetico, 97% Meno Olio Con 4 Funzioni, 1 Porzione, 75?-205?, Lavabile in Lavastoviglie, 900W

In offerta a 55,99 € – invece di 69,99 €

sconto 20% – fino a 30 giu 23

LEFANT LS1 Robot Aspirapolvere con Mappatura,Navigazione LDS,3200 Pa,150 Minuti,APP/Alexa/Google,Mappatura Multilivello,Aspirapolvere Robot Per Pulizia Domestica/Peli Animali/Polvere

In offerta a 218,49 € – invece di 469,99 €

sconto 54% – fino a 3 lug 23

LEFANT M1 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura Multi Piano,4000 Pa,Batteria a 4000mAh,Navigazione LDS,APP/Alexa/Google,Aspirapolvere Robot Lavapavimenti per Pulizia Domestica/Peli Animali

In offerta a 230,65 € – invece di 369,99 €

sconto 38% – fino a 3 lug 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).