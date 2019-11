Offerte Amazon 21 novembre fino al 53%: Oral-B, Huawei, tado, House of Marley, Jam

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon. La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

OMRON Healthcare VIVA Bilancia Smart e Misuratore della Composizione Corporea Bluetooth, con Calcolo di Grasso Corporeo, Peso, Grasso Viscerale, Muscolatura Scheletrica, Metabolismo Basale e BMI In offerta a 59,99 euro sconto 53% Click qui per approfondire

Tado° Testa Termostatica Intelligente Kit di Base V3+ – Gestione intelligente del riscaldamento, compatibile con Amazon Alexa, Apple HomeKit, Assistente Google, IFTTT In offerta a 89,99 euro sconto 31% Click qui per approfondire

Severin SM 9685 Montalatte 500W, colore: Argento-Bianco In offerta a 74,99 euro sconto 38% Click qui per approfondire

Oral-B Kids Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Manico con Personaggi Disney Pixar Frozen, 2 Testine di Ricambio, per Età da 3 Anni In offerta a 19,99 euro sconto 33% Click qui per approfondire

Oral-B Kids Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Manico con Personaggi di Star Wars, 2 Testine di Ricambio, per Età da 3 Anni In offerta a 19,99 euro sconto 33% Click qui per approfondire

Huawei Psmart 2019 (Aurora Blu) più esclusiva cover trasparente, Telefono con 64 GB, Display 6.21″ Full HD+, Processore Octa Core dinamico con Intelligenza Artificiale [Versione Italiana] In offerta a 173 euro Click qui per approfondire

Huawei P30 Lite (Blue) Smartphone + cover trasparente, 4GB RAM, memoria 128 GB espandibile, Display 6.15″ FHD+, Tripla fotocamera posteriore da 48+8+2 MP, fotocamera anteriore 24 MP [Italia] In offerta a 259 euro sconto 30% Click qui per approfondire

Ninebot by Segway ES2 Monopattino Elettrico Pieghevole, Velocità Massima 25km/h, Autonomia 25km, 55 x 27 x 41 cm, Grigio scuro (Dark grey) In offerta a 389 euro sconto 29% Click qui per approfondire

House of Marley Get Together Mini Sistema Audio Bluetooth Wireless Portatile, Porta USB per Caricare Altri Dispositivi, Fino a 8h di Riproduzione, 24 W, Ingresso Aux, Nero/Legno In offerta a 79 euro sconto 47% Click qui per approfondire

House of Marley Chant Mini Cassa Altoparlante Portatile Bluetooth Wireless, Design Resistente agli Schizzi (IPX4), Microfono Integrato, Ingresso Ausiliario, Moschettone, Marrone/Legno [Lingua Inglese] In offerta a 29,99 euro sconto 50% Click qui per approfondire

House of Marley NO BOUNDS SPORT Altoparlante Wireless Bluetooth, Suono a 360°, Resistente ad Acqua e Polvere, Accoppiabile con Un Altro Speaker, Tempo di Riproduzione Fino a 12 Ore, Blu In offerta a 68 euro sconto 43% Click qui per approfondire

Jam Giradischi Bluetooth, trasmissione a 3 cinghie per un suono superiore, connettività Bluetooth integrata, uscita jack per cuffie e Aux-In, include coperchio antipolvere – nero In offerta a 79,99 euro sconto 33% Click qui per approfondire

Jam Chill Out Altoparlante Bluetooth, 8 Ore di Riproduzione, 30 Metri di Raggio, Impermeabile, Certificazione IP67, Driver 3W, USB integrato, Grigio In offerta a 15,99 euro sconto 47% Click qui per approfondire

HUAWEI Watch GT Active Smartwatch con Autonomia Batteria Fino a 2 Settimane, Display Touch 1.39″ AMOLED, Fitness Tracker con GPS, Rilevazione Battito Cardiaco, Resistente all’Acqua 5 ATM, Arancione In offerta a 138,99 euro sconto 13% Click qui per approfondire

SwitchBot Hub Plus, Telecomando Intelligente a Infrarossi, Collega SwitchBot al Wi-Fi, Per TV e Smart Home, Compatibile con Alexa Google Home Siri IFTTT In offerta a 31,50 euro sconto 43% Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth, moosen Cassa Portatile per doccia Senza fili Bluetooth impermeabile IPX7 con FM Radio, LED Display, TWS e spettacolo di luci, HD Deep Bass per Bagno Piscina Spiaggia Outdoor In offerta a 26,39 euro sconto 20% Click qui per approfondire

AUKEY Ricevitore Bluetooth 4.1, Adattatore Audio Wireless abilitato NFC con Chiamate in Vivavoce per la Casa e il Sistema Audio dell’auto In offerta a 11,99 euro sconto 37% Click qui per approfondire

KingLed – 10pz di Profilo in Alluminio da 1mt a Forma U Modello CC-32 con Coperchio Opaco in Plexiglass per Striscia Led Cod 1232 [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 22,40 euro sconto 38% Click qui per approfondire

Ledvance Presa, Bianco [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 19,99 euro sconto 39% Click qui per approfondire

Sei sicuro di conoscere tutte le promozioni Amazon?