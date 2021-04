Offerte Amazon 22 aprile fino al 61%: Samsung, iRobot, Epson, Netgear, Choetech

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

HYLOGY Misuratore Pressione da Braccio Digitale, Sfigmomanometro da Braccio Pressione Arteriosa, Grande Schermo LCD, 2 * 90 Posizioni di Memoria (grigio) (GRIGIO) In offerta a 18,34 € – invece di 26,98 €

sconto 32% – fino al 22 aprile

SONGMICS Poltrona Girevole Direzionale Ergonomica da Ufficio, Finta_Pelle, Altezza Totale: 107-117 cm, Blu In offerta a 90,98 € – invece di 134,35 €

sconto 32% – fino al 22 aprile

Bosch MSM67170 ErgomMixx Mixer a Immersione, 750 W, 1 litro, 50 Decibel, Plastica, Nero/Grigio [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 49,99 € – invece di 89,90 €

sconto 44% – fino al 22 aprile

Transcend SSD220Q 2.5” SATA III 6GB/S TS500GSSD220Q, Versione Standard, 500 GB In offerta a 56,33 € – invece di 72,39 €

sconto 22% – fino al 22 aprile

Aigostar Lampadina LED E27 12W, Luce Bianca Calda 3000K 984 Lumen, Non Dimmerabile, Pacco da 5. [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 14,39 € – invece di 17,99 €

sconto 20% – fino al 22 aprile

ESDDI Studio Fotografico Kit di Illuminazione 3×2.6M con Sistema di Supporto per Sfondo, 800W 5500K Ombrello, Softbox, Continua Fotografia Kit In offerta a 127,38 € – invece di 149,86 €

sconto 15% – fino al 22 aprile

Benma Lampade solari da esterni, luci solari, Lampade da parete per esterni, luci solari da giardino con sensore di movimento, angolo di illuminazione 120°, 5 m, [Classe energetica A+++] [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 16,99 € – invece di 21,88 €

sconto 22% – fino al 22 aprile

Cassa Bluetooth Altoparlante Speaker Portatili TWS Stereo Hi-Fi Bassi Potenti Luce LED Wireless Micro SD Chiamata Vivavoce Microfono Incorporato Batteria Litio USB ELEHOT In offerta a 18,69 € – invece di 34,99 €

sconto 47% – fino al 22 aprile

Philips Lighting Hue White Lampadine LED Connesse, con Bluetooth, Attacco E27, Dimmerabile, Luce Bianca Calda Dimmerabile, 2 Pezzi, Dispositivo Certificato per gli umani [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 25,99 € – invece di 29,90 €

sconto 13% – fino al 22 aprile

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, Nessun Hub Richiesto In offerta a 37,39 € – invece di 43,99 €

sconto 15% – fino al 22 aprile

Striscia LED Intelligente meross 10M, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Home, RGB Luce Nastro Luminoso WiFi, Multicolore per Festa, Bar, Scrivania Gaming In offerta a 45,99 € – invece di 65,99 €

sconto 30% – fino al 22 aprile

Samsung Monitor LU32R592CWRXEN Monitor Curvo 32 Pollici, Ultra HD, UHD, 4K, 3840 x 2160, 4 ms, 16:9, 60 Hz, 2160p, 1500R, 1 Display Port, 1 HDMI, Base a Doppio Snodo, Colore Blu/Grigio, Versione 2021 In offerta a 399 – invece di 449

sconto 11% – fino al 30 apr 2021

iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema 3 Fasi, 58 dB, Pulizia programmabile, Grazie alla App, Compatibile con Alexa, Nero, 33w In offerta a 199,99 – invece di 349,9

sconto 43% – fino al 3 mag 2021

iRobot Braava Jet 250 Robot Lavapavimenti 3in1: Pulizia a Secco, a Umido e Lavaggio ad Acqua, Adatto a bagni e cucine, modalità Spot, Bianco/Blu In offerta a 179,99 – invece di 249

sconto 28% – fino al 3 mag 2021

BlitzWolf Selfie Stick Treppiede in Alluminio, Asta Selfie Monopiede Estendibile, Tutto in Uno Bastone Selfie Bluetooth con Telecomando per iPhone XS X 6, Samsung Galaxy S10 S8, Huawei -Bianco In offerta a 20,79 – invece di 26,99

sconto 23% – fino al 22 apr 2021

Alcatel 3X 2020 Smartphone 4G Dual Sim, Display 6.52″ HD+, 64 GB, 4GB RAM, Quad Camera, Android 10, Batteria 5000 mAh, Jewelry Black [Italia] In offerta a 119,99 – invece di 169

sconto 29% – fino al 30 apr 2021

Epson Ecotank Et-M3140 Stampante Monocromatica 4-In-1, Stampa Fino a 11000 Pagine, Risparmio Energetico, Stampa di Alta Qualità, Touch-Pad da 6.1 Cm, Flaconi Inchiostro Inclusi, Bianco In offerta a 236,4 – invece di 539

sconto 56% – fino al 2 mag 2021

Epson EcoTank ET-2720 Stampante Inkjet 3-in-1, Display LCD 3.7 cm, Stampa da Mobile, Riduci i Costi del 90%, Flaconi di Inchiostro ad Alto Rendimento In offerta a 219,99 – invece di 299,99

sconto 27% – fino al 3 mag 2021

CHOETECH Caricatore Wireless,Caricabatterie Wireless 7.5W Ricarica Wireless iPhone 12 Mini/12 Pro Max/11/11 Pro/XS/XR/X/8 Plus/SE 2,10W Samsung S20/S10/Note 20/S9/S8+/Note 8, 5W Airpods Pro/2,Huawei In offerta a 10,19 – invece di 20,99

sconto 51% – fino al 25 apr 2021

CHOETECH USB C a HDMI Cavo, USB 3.1 Tipo C (Compatibile Thunderbolt 3) Cavo HDMI 4K per iPad PRO 2018, MacBook PRO/Air, Suface Book 2, Galaxy S20/S10/S9/S9 Plus/S8/S8 Plus/Note 8, P20/P30 Pro/P40 (3M) In offerta a 12,74 – invece di 24,99

sconto 49% – fino al 25 apr 2021

Reolink Telecamera IP PoE Esterno da 5MP, Videocamera Sorveglianza Interno PoE con Visione Notturna, Rilevazione di Movimento e Allarme Inteligente, RLC-520-5MP (2 Pezzi, Nuovo Aspetto di RLC-420-5MP) In offerta a 92,79 – invece di 115,99

sconto 20% – fino al 25 apr 2021

NETGEAR GS308E Switch Ethernet 8 porte, Switch Gigabit Smat Plus, hub ethernet desktop in metallo, Nero In offerta a 29,99 – invece di 39,9

sconto 25% – fino al 25 apr 2021

NETGEAR GS308PP Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet, con 8 PoE+ a 83 W, Montaggio Desktop, a Parete, in Metallo Resistente In offerta a 94,49 – invece di 119,99

sconto 21% – fino al 25 apr 2021

Netgear GS324P-100EUS Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet 24 Porte, GS324P, con 16 PoE+ a 190 W, Desktop/Montaggio a Parete In offerta a 229,49 – invece di 269,99

sconto 15% – fino al 25 apr 2021

NETGEAR Switch PoE 5 porte GS305PP, Switch Ethernet con 4 PoE a 83 W, Switch Gigabit Desktop, Design Senza Ventola in Metallo Robusto In offerta a 89,99 – invece di 119,9

sconto 25% – fino al 2 mag 2021

Netgear Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet 16 porte (GS316P) con 16 PoE+ a 115 W, montaggio desktop e a parete, in metallo resistente In offerta a 155,99 – invece di 189,99

sconto 18% – fino al 2 mag 2021

BONTEC Staffa TV a Parete per TV LCD LED plasma e Curvi da 37-70 pollici, Inclinabile Supporto da Parete per TV, Max VESA 600x400mm, Supporto Ultra Resistente 60 kg, con Cavo HDMI da 1,8m e Fascette In offerta a 20,39 – invece di 27,99

sconto 27% – fino al 25 apr 2021

BONTEC Staffa TV per 37-80 Pollici LCD/LED/Plasma e Curvi Screens, Girevole ed Estendibile Supporto TV Parete con Doppio Braccio, Ultra Forte Resistente 65 kg, Max. VESA 600x400mm con Cavo HDMI e Livella a Bolla In offerta a 45,04 – invece di 56,99

sconto 21% – fino al 25 apr 2021

YABER Proiettore WiFi, 5800 Lumens Mini Videoproiettore Portatile 1080P Full HD[Schermo proiezione incluso]Mini Proiettore Wireless Home cinema Portatile per iOS/Android/Laptop/TV Box/PS4 ecc In offerta a 101,99 – invece di 259,99

sconto 61% – fino al 25 apr 2021

Learning Resources- Pulsanti per Quiz Registrabili, Colore, Set da 4, LER3769 In offerta a 19,28 – invece di 27

sconto 29% – fino al 5 mag 2021

Aigostar Calore 30HHK – Panini Maker/Griglia, Pressa a sandwich, Griglia elettrica, 1800 Watt, Fredda al tocco, Antiaderente, Indicatore luminoso, Argento. Design esclusivo. In offerta a 39,99 – invece di 59,99

sconto 33% – fino al 22 apr 2021

Aigostar Hanson 30LYM – Sbattitore Elettrico da 300W con 6 Velocità e Turbo Boost. Corpo e accessori in Acciaio Inox. In offerta a 23,99 – invece di 35,99

sconto 33% – fino al 22 apr 2021

CHOETECH USB C HDMI Cavo, ([email protected]) USB 3.1 Type C HDMI Cable per iPad Pro 2018, MacBook Pro, Galaxy S20/S10/S10+/Note 8/S9/S9+/S8/S8+, Huawei P40/P30/P30 Pro/Mate20/Mate 20 Pro/P20/Mate 10 (1.8M) In offerta a 12,74 – invece di 24,99

sconto 49% – fino al 25 apr 2021

Misuratore di Pressione da Braccio Bluetooth con App e Frequenza Cardiaca, 1byone Sfigmomanometro Digitale con Bracciale 22-42cm, Esporta dati come Excel, 2 × 250 Memoria, Retroilluminazione LCD In offerta a 22,94 – invece di 59

sconto 61% – fino al 25 apr 2021

YAMAY Smartwatch Donna Uomo Orologio Fitness Cardiofrequenzimetro da Polso Fitness Tracker Contapassi Conta Calorie Impermeabile IP68 Cronometro Centinaia di Quadranti per Android iOS Smartphone In offerta a 36,99 – invece di 49,99

sconto 26% – fino al 25 apr 2021

kit audio bifamiliare con posto esterno LINEA 2000 e posti interni PIVOT 363221 In offerta a 123,5 – invece di 131,25

sconto 6% – fino al 2 mag 2021

Caleffi 338302 Valvola Termostatica Squadra 3/8″ In offerta a 14 – invece di 29,9

sconto 53% – fino al 2 mag 2021

CISA 111610602 11610-60-2 Serratura EETTRICA Applicare Cilindro Staccato SX, 12 V, Verniciato Grigio Alluminio, Entrata 60 In offerta a 39,7 – invece di 73,53

sconto 46% – fino al 2 mag 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).