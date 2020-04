Offerte Amazon 23 aprile fino al 39%: Corsair, Osram, Mifa, TaoTronics

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Lampada da Scrivania TaoTronics, Lampada da Tavolo Ufficio LED 12W con 6 Luminosità + 3 Temperature di Colore, Porta di Ricarica USB per Smartphone, LED Occhi-Cura, Funzione Memoria – Argento In offerta a 33,99 € – sconto 32%

– fino al 23 aprile

iLepo USB Charging Station 8-Port Charger Plug with LCD Display Voltage Meter Monitor 50W Max 8A Desktop Portable USB Wall Charger for Smart PhoneTablets,Camera, PowerBanks And More (USB hub-It) In offerta a 17,81 € – sconto 26%

– fino al 23 aprile

Luce LED Notturna per Bambini VAVA, Impermeabilità IP65, Sicura Struttura in ABS + PC, Resistente agli Urti, Fino a 80 Ore d’Autonomia, Luminosità Colore Regolabili, Controllo Tattile In offerta a 12,57 € – sconto 16%

– fino al 23 aprile

24″Luminosità regolabile 60cm Gancio Pieghevole Portatile Professionale Supporto da tavolo Fotografia Kit illuminazione 156 Luci a LED Fondali a 4 colori In offerta a 67,34 € – sconto 16%

– fino al 23 aprile

Cuffie Cancellazione del Rumore Wireless Bluetooth 5.0, Srhythm NC35 Auricolare Leggero a Carica Rapida Over-ear con microfono CVC8.0, Mega Bass 40+ ore di Riproduzione – Bassa latenza (Gun-Nero) In offerta a 50,51 € – sconto 28%

– fino al 23 aprile

Proiettore BOMAKER 6800 Lumen Nativo Full HD 1080p videoproiettore, ± 50° Correzione trapezoidale Zoom, 300”Display supporta 4K/Dolby/2USB /2HDMI/SD/AV/VGA per presentazioni commerciali e Home cinema [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 219,99 € – sconto 27%

– fino al 23 aprile

GEEKOTO Treppiede Fotocamera 190cm con Colonna Centrale Trasversale, Cavalletto Monopiede Alluminio con 360° Testa a Sfera, 1/4” Piastra a Sgancio Rapido per DSLR Canon Nikon Sony Camera fino a 12kg In offerta a 110,49 € – sconto 15%

– fino al 23 aprile

ESDDI Faretto a led fotografico, Video Luce, dimmerabile 3200-5600K regolabile, CRI 95, con batteria e caricabatteria, aretto montatura fotocamera, per interni ed esterni In offerta a 30,59 € – sconto 24%

– fino al 23 aprile

BEBONCOOL PS4 Playstation verticale ventola di raffreddamento sistema Pro Slim Game Controller Holder stazione di ricarica Dock Pad – In offerta a 26,34 € – sconto 29%

– fino al 23 aprile

LinkinPerk 6.35 mm Cavo Audio Jack Professionale,6,35mm Maschio a 6,35mm Maschio per Amplificatore, Mixer Audio, TRS cavo adattatore audio stereo (3M) In offerta a 8,90 € – sconto 31%

– fino al 23 aprile

Alfort Bastone Selfie, Selfie Stick Treppiede Bluetooth Portatile con Telecomando Bluetooth per iPhone X / 8 / Samsung A5 / S9 / Huawei/Sony / Gopro e Altri iOS/Android (6.0 Pollice) In offerta a 11,04 € – sconto 39%

– fino al 23 aprile

MIFA A20 Soundbox Altoparlante Bluetooth Portatile 30W, Tutto in alluminio, Tecnologia TWS e DSP Suono Stereo & Bass, Litio Ricaricabile da 4.000 mAh, Microfono Integrato, Slot per Scheda TF, AUX-IN In offerta a 26,99 € – sconto 33%

– fino al 23 aprile

LOETAD Case Hard Disk 3.5/2.5 USB 3.0 con USAP Case Hard Disk Esterno per 7mm e 9.5mm SATA I/II/III HDD SSD fino a 10TB Compatibile con Samsung, WD, Toshiba, SanDisk, Seagate, Hitachi, ecc. In offerta a 16,99 € – sconto 15%

– fino al 23 aprile

Proiettore, Vamvo Videoproiettore Portatile 1280*720p, Display da 200″ Full HD 1080p Supportato, Proiettore Cinematografico 4000 Lumens con 50,000 Ore, con HDMI/ VGA/ USB 2.0/ AV In offerta a 99,99 € – sconto 23%

– fino al 23 aprile

Lemnoi Panello Solare con Supporto a Muro, Cavo da 4 Metri 5v /3w Output In offerta a 22,94 € – sconto 15%

– fino al 23 aprile

ESR – Custodia per iPad 10.2 2019 (7a Generazione), Trifold Smart Case, Auto Sleep/Wake con Supporto Leggero, Cover Posteriore Rigida per iPad 7a Generazione 2019, Oro Rosa In offerta a 9,34 € – sconto 15%

– fino al 23 aprile

Osram – Lampadina LED Star+ Classic A RGBW a forma di lampadina con attacco E27, dimmerabile e telecomandato, sostituzione per 60 Watt, luce bianca calda, 2700 Kelvin, confezione da 1 [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 10,57 € – sconto 34%

– fino al 27 aprile

Pecute Fontana per Gatti Cani, Fontana per Animali Domestici, Ultra-Silenzioso, 3L, 3 Tipi di modalità di Uscita, 2 filtri riutilizzabili, Design Trasparente In offerta a 19,88 € – sconto 24%

– fino al 27 aprile

PEYOU Altoparlante Impermeabile da Doccia IPX 7, Mini Altoparlante Doccia Microfono con Ventosa -Portatile per Casa/Esterno Compatabile con Smartphones,iphone,iPad,Samsung,Huawei – In offerta a 13,11 € – sconto 23%

– fino al 27 aprile

Livella Laser verde 2×360° POPOMAN, 2D linee laser 45m ricarica USB e batteria al litio, Decorazione d’interni, Autolivellante, Supporto Magnetico, 360° Girevole, IP54, Borsa per trasporto-MTM340B In offerta a 85,99 € – sconto 34%

– fino al 27 aprile

Supporto da auto per iPad, supporto per poggiatesta per auto con rotazione a 360 gradi per iPad Air/Pro, Surface, Samsung Galaxy e altri tablet PC da 4.7″-12.9″ pollici – IBRA In offerta a 15,25 € – sconto 24%

– fino al 27 aprile

Intex-56508 Gioco Volley Galleggiante, Colore Giallo/Verde, 239 x 64 x 91 cm, 56508 In offerta a 11,14 € – sconto

– fino al 27 aprile

Corsair K70 RGB MK.2 Tastiera Meccanica Gaming Cherry MX Blu, Veloce e Preciso, Retroilluminato RGB LED, Italiano, QWERTY, Nero [Esclusiva Amazon] In offerta a 161,57 € – sconto 5%

– fino a 27 aprile

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”