DJI Mavic Air 2 potrebbe costare 799 dollari, ecco le foto dettagliate

DJI è quasi pronta a scendere in campo con il Mavic Air 2. Recenti documenti provenienti dall’ente di controllo FC rivelano le specifiche del drone, mentre da DroneDJ arrivano anche immagini più chiare e ravvicinate del drone. Secondo la pubblicazione, un sito partner di DJI avrebbe accidentalmente pubblicato le foto e il prezzo di Mavic Air 2, che dovrebbe costare 799 dollari, proprio come il primo Mavic Air.

Sulla base delle informazioni trapelate in precedenza, il drone pieghevole sarà alimentato da una batteria più grande del 50% rispetto al suo predecessore, e potrà persino volare qualche minuto in più rispetto al Mavic 2. Inoltre, disporrà di una velocità massima di quasi 70 km/h, mentre la sua fotocamera sarà in grado di catturare immagini fino a 48 megapixel e registrare video in 4K.

Naturalmente, includerà la stabilizzazione dell’immagine a 3 assi e diverse modalità fotografiche automatizzate e intelligenti, come l’ActiveTrack 3.0, che consente agli utenti di scegliere un soggetto da seguire automaticamente.

Non è ancora chiaro quando il Mavic Air 2 sarà disponibile per l’acquisto, ma DJI, come ricorda DroneDJ, ha in programma un evento per il 27 aprile in cui quasi certamente svelerà ufficialmente la macchina.

In passato erano trapelate anche foto del telecomando, sul quale era

il pulsante funzione, il pulsante Home, un interruttore per treppiede, e lo switch per modalità normale e sportiva, oltre all’interruttore on/off, al pulsante video/foto e quattro LED per controllare lo stato della batteria. Sembra, inoltre, che ci saranno pulsanti e levette nella parte superiore del telecomando; possibilmente, anche nella parte inferiore.

Se siete alla ricerca di un drone, i nostri consigli per gli acquisti potete ritrovarli direttamente a questo link.