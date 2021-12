Offerte Amazon 27 dicembre fino al 51% su Apple, Joby, Sony, Belkin, LKG, HP, Logitech, Crucial

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 399,00 € – invece di 439,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular In offerta a 448,00 € – invece di 469,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio – Regular In offerta a 429,00 € – invece di 469,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio (PRODUCT)RED con Cinturino Sport (PRODUCT)RED – Regular In offerta a 399,00 € – invece di 439,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 399,00 € – invece di 439,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio – Regular In offerta a 399,00 € – invece di 439,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Cavo da Lightning a USB (1 m) In offerta a 20,99 € – invece di 25,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

NEWDERY Caricabatterie USB per Apple Watch 7, Caricabatterie magnetico iWatch Caricabatterie wireless portatile Compatibile con tutte le serie Apple Watch 7/6/5/4/3/2/1/SE In offerta a 11,69 € – invece di 12,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Joby JB01494 Supporto Telefono Universale/Treppiede, Black In offerta a 29,20 € – invece di 59,99 €

sconto 51% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony WF-1000XM3 – Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 24 ore (Nero) In offerta a 112,50 € – invece di 129,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Belkin Caricabatteria wireless compatibile con MagSafe (alimentatore da 18 W incluso con cavo lungo 2 m per modelli iPhone 13 e altri dispositivi con MagSafe) – Bianco In offerta a 29,99 € – invece di 44,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Belkin Caricabatteria Wireless 3 in 1, Stazione di Ricarica Wireless da 7.5 W per iPhone, Apple Watch ed AirPods, Dock di Ricarica Wireless per iPhone, Supporto di Ricarica per Apple Watch, Nero In offerta a 69,99 € – invece di 119,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 24ML600S Monitor 24″ FULL HD LED IPS, 1920×1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 149,99 € – invece di 179,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 55UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 55” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 474,89 € – invece di 499,90 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Stampante Multifunzione HP DeskJet 4120e, 6 Mesi di Inchiostro Inclusi con HP+ In offerta a 69,98 € – invece di 79,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 33,99 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Batterie AAA ricaricabili, ad alta capacità, pre-caricate, confezione da 8 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine) In offerta a 9,04 € – invece di 9,04 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Carica batterie con porta USB per batterie Ni-MH AA e AAA In offerta a 13,03 € – invece di 13,03 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con orologio e Alexa – Bianco ghiaccio In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link TL-MR6400 Router 4G LTE fino a 150 Mbps/Wireless N fino a 300Mbps, Porta LAN/WAN, Senza configurazione, Antenne Staccabili, Versione 5.0 In offerta a 57,90 € – invece di 59,99 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

BTicino S3610G Adattatore Tris con 1 Presa Tedesca 2 Prese, 10A, Colore Antracite, 1500 W, 250 V, Nero In offerta a 3,99 € – invece di 6,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

BTicino S3611D Adattatore Tris con Spina, 2P+T, 16A per 1 Presa Tedesca e 2 Prese Bipasso, 1500 W, 250 V, Bianco In offerta a 4,99 € – invece di 5,94 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Caricatore per Apple Watch,Caricatore per orologio,MFi Caricatore Magnetico per iWatch 1M/3.3FT,Caricabatterie per Apple Watch Cavo per Compatibile con iWatch Series 7/6/SE/5/4/3/2/1 In offerta a 9,99 € – invece di 9,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech M185 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria Fino a 12 Mesi, Rilevamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, PC/Mac/Laptop, Grigio In offerta a 9,99 € – invece di 17,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 46,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200) In offerta a 29,99 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial P2 CT500P2SSD8 SSD Interno, 500GB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 54,99 € – invece di 67,21 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial MX500 250GB CT250MX500SSD1 SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico In offerta a 39,99 € – invece di 50,07 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 32 GB, fino a 130 MB/s In offerta a 8,99 € – invece di 17,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

DJI Mini 2 – Drone Quadcopter Ultraleggero e Pieghevole, 3 Assi Gimbal Camera 4K, Foto 12 MP, 31 Minuti di Volo, OcuSync 2.0 HD Trasmissione Video, Mavic Mini, QuickShots con DJI Fly App, Per iPhone In offerta a 399,00 € – invece di 459,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Striscia LED Smart 5m Tapo L900-5, WiFi RGB Compatibile con Alexa, 16 Milioni di Colori, Sync-to-Sound, Adatto per Casa, Bar, Festa, Accorciabile e Controllo dall’APP In offerta a 22,43 € – invece di 29,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lampadina LED E27, 15W (equivalenti a 120W), 3000K 1350 lumen,luce bianca calda – Pacco da 6 [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 16,14 € – invece di 18,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Govee Retroilluminazione 2m TV, Striscia LED RGB USB con App Control, Led Monitor 7 Modalità 16 Milioni Colori DIY per HDTV da 40-60 Pollici, 4 × 50cm, 5V, 2A [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Acewin Mascherine ffp2 nere certificate ce – 30 pezzi Maschere confezionate singolarmente Maschera nera di protezione polvere adulti respiratoria In offerta a 29,55 € – invece di 29,55 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HO-COMFORT Mascherine FFP2 Nero/Bianco Certificate CE, CE 0598 25 pezzi Mascherina Nera/Bianco di Protezione antiparticolato FFP2 Personale 5 strati Maschere In offerta a 20,95 € – invece di 20,95 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HUHETA Mascherine FFP2, 50/30/25 Pezzi, Certificate CE, Conformi EN 149:2001 + A1:2009, Maschera a 5 strati, Confezione individualmente In offerta a 39,99 € – invece di 39,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).