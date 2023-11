Offerte Amazon 29 novembre fino al 50% su Apple, Xiaomi, DJI, Philips Hue, D’Addario, Ecovacs, Oral-B

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

Apple, Belkin, Nothing, Terramaster, Soundcore

E pure:

Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo per 7 giorni

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 15 (128 GB) – Rosa In offerta a 979,00 € – invece di 979,00 €

sconto 7% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) – Titanio bianco In offerta a 1149,00 € – invece di 1239,00 €

sconto 7% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) – Titanio blu In offerta a 1599,00 € – invece di 1739,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 (256 GB) – nero In offerta a 1109,00 € – invece di 1190,00 €

sconto 7% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 9 GPS 41mm Smartwatch con cassa in alluminio color argento e Cinturino Sport blu tempesta – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 399,00 € – invece di 459,00 €

sconto 13% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 489,00 €

sconto 12% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – M/L. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 249,00 € – invece di 319,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color galassia e Cinturino Sport galassia – S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 229,00 € – invece di 289,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color argento e Sport Loop blu inverno. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 229,00 € – invece di 289,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS + Cellular 44mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno.

In offerta a 289,00 € – invece di 369,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 97,00 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 89,00 € – invece di 119,00 €

sconto 24% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 65,00 € – invece di 85,00 €

sconto 24% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Nero, superficie Multi-Touch In offerta a 79,00 € – invece di 109,00 €

sconto 27% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con i computer Mac con chip Italiano, tasti neri In offerta a 184,00 € – invece di 205,00 €

sconto 10% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 106,00 € – invece di 135,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 85,00 € – invece di 109,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11″ (quarta generazione) e iPad Air (quinta generazione) – Italiano – Nero In offerta a 304,00 € – invece di 369,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple USB-C Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – Nero In offerta a 349,00 € – invece di 429,00 €

sconto 19% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 99,99 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 239,00 € – invece di 279,00 €

sconto 14% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,00 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Nuovo AirPods Max – Grigio siderale In offerta a 579,00 € – invece di 579,00 €

sconto 0% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Xiaomi Buds 3 (Gloss White), Connessione Bluetooth 5.2, Fino a 32 Ore di Durata, Cancellazione del Rumore fino a 40dB, Resistente a polvere e acqua, Versione Italiana

In offerta a 39,99 € – invece di 42,98 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Miracase Cover iPhone 15 Pro Max Serie Vetro [Compatible With Mag-Safe] 360° Paraurti Custodia Per iPhone 15 Pro Max,Con 9H Vetro Temperato & Protezione Della Fotocamera, Nero

In offerta a 10,95 € – invece di 21,95 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

DJI Mic – Microfono Wireless Compatto e Portatile Lavalier con Registrazione a Doppio Canale, Raggio di Trasmissione di 250 metri, 15 ore, Microfono per Smartphone, Fotocamere, Laptop

In offerta a 249,00 € – invece di 329,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

DJI Mic (1 TX + 1 RX), Microfono wireless, 250 m di distanza, Compatto e ultra leggero, Registrazione di 14 ore, Microfono wireless per PC, iPhone, Fotocamere, YouTube, Vlog, Live Stream

In offerta a 159,00 € – invece di 219,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LE Torcia Frontale C500 (2 Pezzi), Lampada Frontale LED con 6 Modalità di Illuminazione, Leggera, IPX4, Torcia da Testa a Batteria AAA (non inclusa) per Campeggio, Corsa, Pesca, Ciclismo [Classe di efficienza energetica A++]

In offerta a 14,44 € – invece di 20,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

D’addario PW-VG-01 Varigrip Esercitatore a mano per musicisti

In offerta a 18,62 € – invece di 27,90 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

PHILIPS Hue White and Color Ambiance Luster, 1 Lampadina Sferica Smart, Luce Bianca o Colorata, 5.1W, Dimmerabile, Bianco

In offerta a 48,99 € – invece di 64,99 €

sconto 25% – fino a 3 dic

Click qui per approfondire

Philips Hue White and Color Ambiance Lampada da Tavolo Hue Go Portable, Luce Bianca e Colorata, Dimmerabile, Uso per Interni ed Esterni, IP54, 6,2W, Nero

In offerta a 119,99 € – invece di 159,99 €

sconto 25% – fino a 3 dic

Click qui per approfondire

Philips Hue White and Color Ambiance Daylo, Lampada da parete smart per esterni, LED integrato, Acciao

In offerta a 105,00 € – invece di 149,99 €

sconto 30% – fino a 3 dic

Click qui per approfondire

Philips Hue White and Color Ambiance Bloom, Lampada da tavolo smart, Bluetooh, LED integrato, Nera [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 67,99 € – invece di 89,99 €

sconto 24% – fino a 3 dic

Click qui per approfondire

ECOVACS DEEBOT N8 BLACK robot aspirapolvere con funzione di pulizia, potenza 2300Pa, per peli di animali domestici + stazione di aspirazione automatica, nero

In offerta a 333,00 € – invece di 353,99 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

iRobot Roomba I3152 Robot Aspirapolvere Connesso, Due Spazzole In Gomma Multisuperficie, Suggerimenti Personalizzati, Compatibile Con Assistente Vocale, Tecnologia Imprint, Grigio/blu

In offerta a 299,90 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Oral-B regala Alexa Echo Pop, Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO10, 1 Spazzolino + Caricatore iO SENSE + 1 Dentifricio Protezione Gengive e Scudo Antibatterico Pulizia Profonda

In offerta a 349,99 € – invece di 533,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L Friggitrice ad Aria Intelligente, Controllo Tramite App, Display OLED, Temperatura di Cottura tra 40°/200° C, Doppio Spazio di Cottura, Versione Italiana

In offerta a 69,99 € – invece di 119,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Braun Regolabarba Tagliacapelli Uomo, Rasoio Elettrico Barba e Capelli, 11-in-1 Styling Kit Per Barba, Capelli, Corpo, Naso e Orecchie, 100 Minuti Di Utilizzo, Idea Regalo, MGK7450 Blu

In offerta a 54,99 € – invece di 99,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ZzzQuil Natura, Melatonina Per Dormire, Integratore con Melatonina pura ed Estratti Di Valeriana, Camomilla e Lavanda, Maxi Formato 2×72 Pastiglie Gommose, Gusto Mango e Banana

In offerta a 35,99 € – invece di 44,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).