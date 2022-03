Offerte Amazon 3 marzo fino al 58% su Apple, Amazon Fire TV, Blink, tado°, keter, Imetec [aggiornato]

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Syncwire Caricabatteria da auto USB-C, il più piccolo 30W PD e 30W QC3.0 caricatore adattatore per auto a doppia porta, compatibile con iPhone 13/12 Pro Max/X, Galaxy, Pixel, iPad, GPS, ecc

In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = XC672 – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (4ª generazione), Bianco ghiaccio + Lampadine intelligenti Philips Hue White, confezione da 2 lampadine, compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente

In offerta a 50,91 € – invece di 84,89 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Antracite + Lampadine intelligenti Philips Hue White, confezione da 2 lampadine, compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente

In offerta a 70,91 € – invece di 109,89 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento

In offerta a 2699,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

DJI Action 2 Dual-Screen Combo – Action Cam 4K con Doppio Touchscreen OLED, FOV di 155°, Supporti Magnetici, Tecnologia di Stabilizzazione, Fotocamera Subacquea Ottima per Vlogging e Sport

In offerta a 439,00 € – invece di 519,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 (64GB) – Viola In offerta a 669,00 € – invece di 839,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 124,00 € – invece di 135,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 35,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 87,87 € – invece di 122,45 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero In offerta a 48,70 € – invece di 54,81 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 40,99 € – invece di 49,18 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Exodia DTX/64GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con Cappuccio Protettivo e Anello Portachiavi in Colori Multipli In offerta a 7,83 € – invece di 9,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

POCO M4 Pro – Smartphone 6+128GB, 6.43” 90Hz AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G96, 64MP Tripla Fotocamera, 5000mAh, Power Black (versione IT + 2 anni di garanzia) In offerta a 179,90 € – invece di 229,99 €

sconto 22% con Coupon Speciale = POCO Launch – fino a scadenza sconosciuta

CHUWI HiPad X Tablet 10.1 Pollici 6GB + 128GB, Tablet Android 11 con 4G LTE e WIFI, Octa-Core, 1920 * 1200 FHD IPS, Batteria 6000mAh, BT5.0, GPS, Supporta OTG In offerta a 189,00 € – invece di 229,00 €

sconto 17% con Coupon Speciale = HIPADX – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Funzione Pagamento Contactless, Controllo Vocale con Alexa, Schermo AMOLED 1.56”, Resistente all’Acqua, Cinturino Antibatterico, Versione Italiana In offerta a 46,90 € – invece di 54,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech M100 Mouse USB con Cavo, 3 Pulsanti, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop – Bianco In offerta a 6,99 € – invece di 13,49 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Stampante Multifunzione HP Envy Inspire 7220e, 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+ In offerta a 109,00 € – invece di 139,90 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

AVM Fritz!Box 6850 LTE International Modem Router 4G/3G, Slot per SIM, Wi-Fi N 450 Mbit/s, 1 Porta LAN Gigabit, Interfaccia in Italiano, Bianco/Rosso In offerta a 161,99 € – invece di 199,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da Scrivania Tavolo LED Comodino con Caricatore Wireless Caricabatterie QI Senza Fili 10W 3 Livelli Luminosità Touch Control Indicatore di Ricarica (10W) In offerta a 39,99 € – invece di 41,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Govee RGBIC Striscia LED Smart 5 Metri, WiFi Strisce LED con Alexa e Google Assistant, DIY Segmentato, Sincronizzazione Musicale, Controllo App Luci LED per Camera da Letto, Soffitto, Cucina, Giochi In offerta a 26,99 € – invece di 29,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = H618A3D1 – fino a scadenza sconosciuta

Philips Lighting Lampadina LED Goccia, 3 Pezzi, Equivalente a 100W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile [Classe di efficienza energetica E] In offerta a 16,99 € – invece di 19,41 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore, E27 Lampadina Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Senza hub richiesto, Controllo Remoto tramite APP Tapo (Tapo L530E) In offerta a 10,95 € – invece di 14,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Della Gao Zaino Antifurto Zaino Porta PC Uomo Lavoro Impermeabile USB Zaini Laptop 17.3 Pollici Computer Notebook In offerta a 34,99 € – invece di 39,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

DOBAOJIA Sottomano da Ufficio, Tappetino da Tavolo, Tappetino Tastiera e Mouse, Tappetino PC Scrivania, per Casa/Ufficio, Pelle PU Impermeabile + Scamosciata Antiscivolo 60 x 35 cm (Beige) In offerta a 14,49 € – invece di 14,49 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

SunnyBAG Explorer+ Zaino con Pannello Solare Integrato da 6 Watt | Impermeabile e Resistente | con Porta USB per ricaricare cellulari, Fotocamere, Tablet, powerbank e Altri dispositivi USB In offerta a 67,14 € – invece di 79,00 €

sconto 15% – fino a 6 mar 22

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 6 mar 22

Blink Outdoor Videocamera di sicurezza in HD (1 videocamera) + Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Blu In offerta a 76,99 € – invece di 184,98 €

sconto 58% – fino a 10 mar 22

Blink Outdoor Videocamera di sicurezza in HD (3 videocamere) + Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Bianco In offerta a 171,99 € – invece di 334,98 €

sconto 49% – fino a 10 mar 22

Blink Outdoor Videocamera di sicurezza in HD (2 videocamere) + Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Bianco In offerta a 126,99 € – invece di 264,98 €

sconto 52% – fino a 10 mar 22

Blink Outdoor Videocamera di sicurezza in HD (4 videocamere) + Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Blu In offerta a 211,99 € – invece di 394,98 €

sconto 46% – fino a 10 mar 22

Blink Outdoor Videocamera di sicurezza in HD (1 videocamera) + Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Antracite In offerta a 76,99 € – invece di 184,98 €

sconto 58% – fino a 10 mar 22

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 10 mar 22

Ti presentiamo Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 39,99 € – invece di 64,99 €

sconto 38% – fino a 10 mar 22

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD In offerta a 22,99 € – invece di 29,99 €

sconto 23% – fino a 10 mar 22

Kindle, ora con luce frontale integrata – Con pubblicità – Nero In offerta a 64,99 € – invece di 79,99 €

sconto 19% – fino a 10 mar 22

Kindle, ora con luce frontale integrata – senza pubblicità – Nero In offerta a 74,99 € – invece di 89,99 €

sconto 17% – fino a 10 mar 22

Kindle, ora con luce frontale integrata ? senza pubblicità – Bianco In offerta a 74,99 € – invece di 89,99 €

sconto 17% – fino a 10 mar 22

Ti presentiamo Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) – Ora con uno schermo da 6,8??, ricarica wireless e luce frontale con regolazione automatica, senza pubblicità In offerta a 159,99 € – invece di 189,99 €

sconto 16% – fino a 10 mar 22

Nuovo Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, con pubblicità In offerta a 109,99 € – invece di 139,99 €

sconto 21% – fino a 10 mar 22

tado° Kit Base Termostato Intelligente, Kit di Base -Termostato Intelligente In offerta a 119,99 € – invece di 219,99 €

sconto 45% – fino a 7 mar 22

tado° Testa Termostatica Intelligente ? prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento, facile installazione fai da te In offerta a 57,99 € – invece di 84,99 €

sconto 32% – fino a 7 mar 22

tado° Termostato Intelligente cablato ? prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento, compatibile anche con impianto a pavimento idronico In offerta a 95,99 € – invece di 139,99 €

sconto 31% – fino a 7 mar 22

tado° Controllo Climatizzazione Intelligente & Controllo Pompa di Calore V3+, Installazione Autonoma, Progettato in Germania In offerta a 69,99 € – invece di 109,99 €

sconto 36% – fino a 7 mar 22

Behringer XENYX 1002B In offerta a 84,70 € – invece di 89,99 €

sconto 6% – fino a 13 mar 22

Dynavox Stabilizzatore per giradischi PST420, peso in alluminio per giradischi, peso 420 g, nero In offerta a 28,80 € – invece di 33,99 €

sconto 15% – fino a 13 mar 22

Yamaha YRA27III Flauto Dolce, Contralto in Fa, Bianco In offerta a 23,50 € – invece di 30,00 €

sconto 22% – fino a 13 mar 22

Zoom – V3 – Multieffetto per voce In offerta a 158,80 € – invece di 219,00 €

sconto 27% – fino a 13 mar 22

Broadlink – RM4 Mini – Telecomando universale IR audio/video, hub remoto WiFi per la casa intelligente, compatibile con Alexa (RM4 mini) In offerta a 26,39 € – invece di 32,99 €

sconto 20% – fino a 28 feb 22

Broadlink RM4 pro S e set di cavi sensore, hub di controllo remoto IR universale RF con cavo USB Monitoraggio dell’umidità della temperatura Cavo USB, funziona con Alexa, Google Home, IFTTT In offerta a 43,19 € – invece di 53,99 €

sconto 20% – fino a 28 feb 22

RAVIAD Cavo USB C [2Pezzi, 2m] Cavo USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo USB Type-C Ricarica Rapida Caricatore per Samsung S21/S20/S10/S9/S8/A12/A52/A51/A71, Huawei P40/P30/P20, Mi 11 10, OnePlus, Sony In offerta a 6,79 € – invece di 13,99 €

sconto 51% – fino a 6 mar 22

Alpina Motosega elettrica ACS 180 E (14)??, per Operazioni di Taglio legno, Barra di Taglio 35 cm (14??), 1800 W, Velocità catena 10 m/s, Tensionamento laterale, Pompa Olio Automatica In offerta a 76,90 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a 6 mar 22

Bosch ErgoMixx Style Hand Blender – Frullatore a Immersione Portatile in Acciaio Inox, 1000 W, 12 Impostazioni di Velocità, Lama a 4 Ali, Bicchiere Graduato, Tritatutto VarioChopper e Frusta In offerta a 80,20 € – invece di 124,90 €

sconto 36% – fino a 13 mar 22

Keter Cassapanca Eden Storage Bench con Capacità di 265 Litri in Resina, Resistente agli Agenti Atmosferici, Colore Beige/Marrone, 140 x 60 x 84 cm In offerta a 144,68 € – invece di 159,00 €

sconto 9% – fino a 6 mar 22

Keter Armadio in plastica Stilo basso con ripiani regolabili, 68 x 39 x 90 centimentri In offerta a 32,95 € – invece di 59,99 €

sconto 45% – fino a 6 mar 22

Cassetta Valigetta Porta Attrezzi Technican Box Di Keter Colore: Nero In offerta a 43,24 € – invece di 59,99 €

sconto 28% – fino a 6 mar 22

Keter Iowa Balcony Set – Set Mobili da Esterno 2 Poltrone, Tavolino Contenitoree Cuscini per la seduta, Grafite In offerta a 101,47 € – invece di 144,90 €

sconto 30% – fino a 6 mar 22

Keter Tavolo da Esterno Julie – Tavolo da Giardino Adatto Per 6 Persone 147X90X74,5H – Cappuccino In offerta a 93,42 € – invece di 109,90 €

sconto 15% – fino a 6 mar 22

Keter Baule da Esterno Emily con Effetto Legno, 118x45x57 Centimetri Marrone In offerta a 46,67 € – invece di 54,90 €

sconto 15% – fino a 6 mar 22

Keter Baule da Esterno Emily, 118x45x57 Centimetri Grafite In offerta a 46,67 € – invece di 54,90 €

sconto 15% – fino a 6 mar 22

Keter Sedia da Esterno Elisa Set da 6 Pezzi Colore Bianco In offerta a 164,57 € – invece di 203,40 €

sconto 19% – fino a 6 mar 22

Keter Go Bar Tavolo Porta Ghiaccio, Blu In offerta a 33,92 € – invece di 39,90 €

sconto 15% – fino a 6 mar 22

Keter Tavolo da Giardino Lima Lungo 160 Cm, Tavolo da Esterno Adatto Per 6 Persone, Bianco In offerta a 103,68 € – invece di 121,99 €

sconto 15% – fino a 6 mar 22

Keter Tavolo da Giardino Futura con Struttura Interna in Metallo Adatto Per 6 Persone, Colore Bianco In offerta a 84,92 € – invece di 99,90 €

sconto 15% – fino a 6 mar 22

Keter Armadio Alto Titan con Ripiani Regolabili, Grigio, 80 x 44 x 182 cm In offerta a 93,48 € – invece di 139,99 €

sconto 33% – fino a 6 mar 22

Imetec Bellissima My Pro P3 3400 Asciugacapelli con Motore AC professionale, Tecnologia a Ioni per Capelli morbidi, Idratati e Luminosi, Griglia Rivestita in Ceramica, 2400 W di Potenza In offerta a 42,90 € – invece di 59,99 €

sconto 28% – fino a 17 mar 22

Imetec Salon Expert P2 2200 Asciugacapelli Professionale, Motore AC 2200 W, Tecnologia a Ioni, Rivestimento in Ceramica e Tormalina, Diffusore Professionale a Dita, Convogliatore Stretto, Nero In offerta a 34,90 € – invece di 49,90 €

sconto 30% – fino a 17 mar 22

Imetec Adapto Velvet Square Plaid Riscaldabile, 150 x 95 cm, Tessuto Vellutato e Setoso, Tecnologia Adapto, Dispositivo di Sicurezza, Rapido Riscaldamento, 6 Temperature, Lavabile in Lavatrice In offerta a 54,90 € – invece di 64,90 €

sconto 15% – fino a 17 mar 22

Imetec Precision ES13 200 Bilancia pesapersone elettronica, rivela anche le minime variazioni di peso, fino a 180 Kg, LCD Display, vetro temperato, batterie incluse In offerta a 17,90 € – invece di 22,99 €

sconto 22% – fino a 17 mar 22

Imetec Body Analizer ES7 400 Bilancia Pesapersone Diagnostica, Misura Acqua Corporea, Massa Muscolare e Grassa In offerta a 27,90 € – invece di 35,90 €

sconto 22% – fino a 17 mar 22

Vans UA Authentic, Scarpa Bassa Unisex-Adulto, Black, 50 EU In offerta a 37,80 € – invece di 65,00 €

sconto 42% – fino a 13 mar 22

Vans UA Old Skool, Scarpe da Ginnastica Unisex-Adulto, Navy Blue, 41 EU In offerta a 46,20 € – invece di 75,00 €

sconto 38% – fino a 13 mar 22

Royal Racing Ziplines, playset del Castello Ispirato al Film My Little Pony: A New Generation, Giocattolo da 56 cm con Zipline e Giocattolo di Princess Petals In offerta a 39,50 € – invece di 47,99 €

sconto 18% – fino a 13 mar 22

Hasbro Marvel Legends Series- Marvel Other Captain America con Veicolo ed Accessori, Multicolore, E4704CB0 In offerta a 41,20 € – invece di 47,99 €

sconto 14% – fino a 13 mar 22

LEGO® Super Mario , 71390 In offerta a 47,50 € – invece di 69,99 €

sconto 32% – fino a 13 mar 22

Mario Kart Live: Home Circuit – Set Mario – Nintendo Switch In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino a 13 mar 22

Mario Kart Live: Home Circuit – Set Luigi – Nintendo Switch In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino a 13 mar 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).